In costume a fiori all day long: i modelli dell’estate 2026 e le idee per abbinarli da mattina a sera

Il linguaggio dei fiori non conosce scorciatoie: è profondo, ricco di significato, oltre che intriso di un fascino puramente estetico, Non è un caso che le fantasie floreali si confermino tra i big trend dell’estate 2026. Specchio di questo codice stilistico è il beachwear che declina il trend in differenti tipologie di costumi a fiori e fantasie.

Minimali, pop o grafici: bikini floreali e costumi interi protagonisti delle tendenze swimwear Estate 2026 aprono la strada a infinite possibilità in fatto di styling. La bella notizia? Si portano da giorno a sera. Abbiamo studiato per voi 4 idee di look per 4 momenti della giornata per indossare il costume a fiori all day long.

Ore 9, in spiaggia easy&cool

Se il mattino ha l’oro in bocca, una mattinata in spiaggia è decisamente l’attimo più prezioso della giornata. Relax, nuotate e letture sotto l’ombrellone si accompagnano con look semplici ma ben costruiti. Il bikini floreale è ovviamente protagonista, come quello Goldenpoint, che diventa il punto di partenza per uno styling 100% cool con gli shorts in denim Max Mara e la camicia bianca Uniqlo dalla vestibilità morbida e rilassata.

A questa nonchalance squisitamente mediterranea si aggiungono poi gli accessori, che riprendono una delle nuance protagoniste del costume da bagno. L’arancione fa così da filo conduttore negli occhiali aviatore di Bottega Veneta, nella borsa in rafia di Longchamp con inserto pelle e charm in perline di legno, e le ciabattine flat in rafia di Manebì. Leggere e perfette anche sulla sabbia.