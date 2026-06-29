In costume a fiori all day long: i modelli dell’estate 2026 e le idee per abbinarli da mattina a sera

Il linguaggio dei fiori non conosce scorciatoie: è profondo, ricco di significato, oltre che intriso di un fascino puramente estetico, Non è un caso che le fantasie floreali si confermino tra i big trend dell’estate 2026. Specchio di questo codice stilistico è il beachwear che declina il trend in differenti tipologie di costumi a fiori e fantasie.
Minimali, pop o grafici: bikini floreali e costumi interi protagonisti delle tendenze swimwear Estate 2026 aprono la strada a infinite possibilità in fatto di styling. La bella notizia? Si portano da giorno a sera. Abbiamo studiato per voi 4 idee di look per 4 momenti della giornata per indossare il costume a fiori all day long.
Ore 9, in spiaggia easy&cool
Se il mattino ha l’oro in bocca, una mattinata in spiaggia è decisamente l’attimo più prezioso della giornata. Relax, nuotate e letture sotto l’ombrellone si accompagnano con look semplici ma ben costruiti. Il bikini floreale è ovviamente protagonista, come quello Goldenpoint, che diventa il punto di partenza per uno styling 100% cool con gli shorts in denim Max Mara e la camicia bianca Uniqlo dalla vestibilità morbida e rilassata.
A questa nonchalance squisitamente mediterranea si aggiungono poi gli accessori, che riprendono una delle nuance protagoniste del costume da bagno. L’arancione fa così da filo conduttore negli occhiali aviatore di Bottega Veneta, nella borsa in rafia di Longchamp con inserto pelle e charm in perline di legno, e le ciabattine flat in rafia di Manebì. Leggere e perfette anche sulla sabbia.
Bikini Goldenpoint, shorts Max Mara, camicia Uniqlo, occhiali Bottega Veneta, borsa Longchamp, ciabatte Manebì
Ore 13, light lunch goloso
A pranzo, la stampa floreale si fa più giocosa… se non addirittura golosa, grazie al mix & match con le stampe a tema frutta. Il costume intero floreale di Rouje Paris diventa come un body da cui cominciare a costruire un look semplice ma d’effetto. Vengono in aiuto i pantaloni in lino bianco di Martino Midali dalla silhouette svasata e gli infradito con ciliegie di Ipanema.
Una combinazione versatile e giocosa, per privilegiare freschezza e comodità proprio nell’ora più calda della giornata. E per proseguire all’insegna dello styling fruttato, ben venga andare a pranzo portando solo il necessario nella pouch bag a sacchetto di Bijoux Brigitte: il motivo realizzato con perline dà forma a una fitta trama di fragoline dolcissime. Sigillano la mise anche gli occhiali rossi di Valentino Garavani - un vero accento di energia – il cui colore è analogamente richiamato dal delizioso charm di Pandora: ciliegie golosissime da agganciare al bracciale.
Costume Rouje, pantaloni Martino Midali, infradito Ipanema, pouch bag Bijoux Brigitte, occhiali da sole Valentino Garavani, charm Pandora
Ore 17, merenda in barca
Si avvicina la sera, cala il sole, anche la palette cromatica si stempera. Il bikini di Sundek, celeste e con fiori bianchi, interpreta così un minimalismo più raffinato che richiama immediatamente l’idea del quiet luxury. Uno scenario al quale diamo voce attraverso uno styling costruito con la gonna in cotone celeste di Proenza Schouler, ampia e svasata, mentre la camicia smanicata in cotone di Agnona rimanda agli styling più ricercati del jet-set.
Sono sempre gli accessori ad aggiungere ovviamente quel je ne sais quoi. Vedere per credere l’abbinamento con le mules in rafia intrecciata di Vivaia e il berretto in cotone celeste di Polo Ralph Lauren. Dulcis in fundo, una it-bag Louis Vuitton: reinterpretata con profilature a contrasto (nel blu dipinto di blu) per un’esclusiva edizione limitata dell’iconica Neverfull GM con, all’interno, una comoda pochette.
Bikini Sundek, gonna Proenza Schouler, camicia Agnona, mules Vivaia, cappello Polo Ralph Lauren, borsa Louis Vuitton
Ore 21, serata soft punk
Sorprendentemente, la sera ribalta completamente il racconto: e se la tendenza floreale si concedesse la possibilità di essere anche ribelle? Ecco fare ritorno del costume intero indossato a mo’ di body: lo scegliamo con iconica stampa paisley, firmato Etro. Un’esplosione cromatica che sprizza energia su una base color panna a cui, per contrasto, andremo ad abbinare una minigonna in denim nero di Diesel e dai sandali fisherman con suola carrarmato di Prada che danno un twist audace e soft punk.
E poi ancora tocchi boho tipici dei mix&match da festival-goer. Sì alla borsina arancione con cristalli e frange di Malìparmi e agli orecchini Orbit di Vivienne Westwood: un riferimento iconico al punk e alla sua regina indiscussa.
Costume Etro, minigonna Diesel, sandali Prada, borsa Malìparmi, orecchini Vivienne Westwood