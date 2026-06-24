In bikini all day long: i modelli dell’estate 2026 e le idee per abbinarli, tra coolness e ispirazioni da diva

fashion 24 giugno 2026

Non solo in spiaggia, il costume due pezzi è un passepartout per valorizzare ogni look e si porta da mattino a sera. Come abbinarlo? Ecco i nostri consigli di styling

Di Federica Caiazzo

Dall’acqua salata a quella dolce per il risciacquo, per molti costumi da bagno il copione (unico) è sempre stato questo. Eppure, con un pizzico di fantasia in più in fatto di styling, la moda estate 2026 si dà il permesso di osare con look attrattivi e ad alto contenuto di eleganza e coolness. Così, da mattina a sera, il bikini diventa protagonista unico e assoluto, se non addirittura complice di caftani, camicie, pouch preziose e gioielli colorati. Il segreto è (sempre) tutto nell’innesco stilistico: il bikini non va coperto, bensì valorizzato. Stratificato, accompagnato dai must-have giusti. È la conditio sine qua non dell’estate, che – più di tutte - merita spazio in scena. Con questa premessa, questo manuale di stile ti accompagna (con il costume due pezzi) in ogni momento della giornata: dal relax sotto l’ombrellone al pranzo, dall’aperitivo alla cena. Lasciando che capi e accessori giusti gli orbitino intorno dandogli sempre risalto.

Isabel Marant SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ore 9:00 Pronta per il beach club La giornata inizia nel relax. Il bikini a righe bianche e blu di Twinset gioca la carta intramontabile della tendenza marinière, quel codice estetico che anche e soprattutto per Gabrielle Chanel non smise mai di essere sinonimo di eleganza e nonchalance. Sopra, la camicia celeste di United Colors of Benetton dona alla mise un’idea di freschezza e disinvoltura. La maxi bag in rafia di Parfois aggiunge praticità bohémien, mentre le clogs Pescura squisitamente anni ’90 di Scholl riportano a quella nostalgia funzionale che oggi è tornata a essere di culto. Dulcis in fundo, gli occhiali Ray-Ban x Dolce&Gabbana.

Camicia Benetton, Bikini Twinset, Occhiali Ray-Ban x Dolce&Gabbana, Maxi Bag Parfois, Clogs Pescura Scholl - Credits: Courtesy Press Office

Ore 12:00 Light lunch in multicolor A mezzogiorno la moda si fa più giocosa: colori, leggerezza, ironia. Il bikini con fantasia zig-zag di Calzedonia introduce un ritmo visivo brioso, a tratti quasi psichedelico, ma che si rivela essere perfetto per la luce e l’energia del pranzo estivo. Sopra, il mini-abito in crochet di Desigual funziona come copricostume ma anche come dichiarazione di carattere e personalità. Ai piedi, i sandali infradito in gomma di Mach & Mach rievocano con una nota ironica l’incontro perfetto tra lusso e praticità: una sciacquata e via, al ristorante si va senza portarsi dietro sabbia. E per tutto il necessaire sempre a portata di mano (sì, anche a pranzo), la maxi bag in rafia di Tommy Hilfiger aggiunge un twist chic, mentre il bracciale con perle colorate di Dodo è il gioiello che conferisce al risultato finale un tocco di ulteriore gioia e colore.

Costume Calzedonia, Abito Desigual, Sandali Mach&Mach, Borsa Tommy Hilfiger, Collana Dodo - Credits: Courtesy Press Office

Ore 19:00 Aperitivo al tramonto Il bikini si prepara al suo momentum: il tramonto come set naturale dei look più ammalianti. Il due pezzi di Eres giunge in aiuto con la sua essenza femminile e sensuale. Provare per credere: indossarlo con un maxi kimono bianco, come quello di Marella, esalterà l’abbronzatura donando all’incarnato un tono vivace. Spazio poi ai sandali flat intrecciati in pelle argentata di Ancient Greek Sandals, perfetti per chi desidera sentirsi una dea greca (anche e soprattutto rinunciando ai tacchi). Infine, via libera agli accessori. Come la pouch tempestata di cristalli di Max & Co., che introduce una nota luminosa e quasi disco, infine il ciondolo porte-bonheur di Atelier VM in cui racchiudere le nostre memorie più dolci.

Abito Marella, Costume Eres, Pochette Max&Co., Ciondolo Atelier VM, Sandali Ancient Greek - Credits: Courtesy Press Office

Ore 21 Water dinner La sera si cambia registro: il bikini non è più solo protagonista, ma anche complice indiscusso dei look pensati per accompagnare le cene più chic. Lo dimostra benissimo il due pezzi animalier di Bikini.Mima, che diventa la base di una costruzione più sofisticata e meno improntata sulla tipica praticità daily. L’abito lungo in seta trasparente degradé di MC2 Saint Barth gioca con la trasparenza rievocando il fascino delle dive anni ‘70. Il bracciale bangle oro di Stroili aggiunge un accento caldo, mentre le mule con cut-out di Alevì Milano – declinate in un’intensa nuance del color cioccolato – conferiscono un accento lussuoso e ancor più chic. La pouch dorata con coulisse di Patrizia Pepe chiude la scena come un ultimo riflesso di luce: quello che resta quando la serata cede il passo alla notte.