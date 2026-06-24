Paris Fashion Week, la moda uomo PE 2027 da Saint Laurent a Louis Vuitton fino a Dior

fashion 24 giugno 2026

Anthony Vaccarello riscrive la seduzione attraverso la sottrazione, Pharrell Williams porta letteralmente il mare in città e celebra il surf, mentre Dior inaugura un nuovo capitolo destinato a segnare la stagione

Di Giulia Pacella

Sain Laurent SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Dopo Milano Fashion Week, la carovana di addetti ai lavori si è spostata a Parigi per la settimana della moda maschile Primavera/Estate 2027 in programma dal 23 al 28 giugno. Lo scenario cambia, ma il caldo record resta. Temperature eccezionali hanno infatti costretto diversi brand a rivedere il calendario degli show: Dior ha anticipato la sfilata del 24 giugno dalle 14.30 alle 9 del mattino, mentre la prima giornata è stata segnata dai fashion show di Saint Laurent e Louis Vuitton; entrambe allestite in venue dall’effetto wow assicurato (seppure con due modalità totalmente agli antipodi).

Louis Vuitton SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il dandy giramondo di Louis Vuitton e la celebrazione del surf Per la Primavera/Estate 2027 il direttore creativo dell’Uomo Vuitton, Pharrell Williams, trasforma un campus universitario alle porte di Parigi in una spiaggia con una monumentale onda artificiale attraversata dalla passerella. Ad assistere allo show, tra gli altri, l’ambassador Jeremy Allen White, le cantanti Missy Elliott e Lola Young.

Louis Vuitton SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

L'acqua è il filo conduttore dell'intera collezione e una passione personale di Pharrell, cresciuto a Virginia Beach e da sempre affascinato dall'universo marino. Non sorprende quindi che il surf, inteso come stile di vita, diventi il punto di partenza per immaginare il guardaroba dell'uomo Louis Vuitton Primavera/Estate 2027: un dandy contemporaneo che passa con disinvoltura dalla città alle onde. La scenografia multisensoriale, il fragore delle onde, con la passerella che si snoda sotto la maxi cascata d’acqua settano alla perfezione il mood.

Louis Vuitton SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sul runway la sartoria rilassata dialoga con riferimenti al beachwear e al mondo skate, tra camicie hawaiane, capispalla ispirati alle cappe post-surf e, per la prima volta nella storia della maison, vere e proprie mute tecniche decorate con l'iconico Monogram. Un ingresso ufficiale di Louis Vuitton nel mondo degli sport acquatici che conferma la volontà di Pharrell di ampliare ulteriormente il vocabolario della maison.

Louis Vuitton SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

A catturare l'attenzione è anche la sneaker Combi, reinterpretazione luxury della classica scarpa da skate già diventata oggetto di culto sui social ancor prima del debutto in passerella. Un accessorio che racconta bene la direzione intrapresa da Williams: fondere cultura sportiva, savoir-faire, street culture e desiderio in un guardaroba orientato all'esperienza e al viaggio dagli orizzonti sempre più larghi. Quale destinazione migliore, dunque, se non l’oceano?

Saint Laurent SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gli archetipi maschili di Saint Laurent tra seduzione ed essenzialità Anthony Vaccarello dà appuntamento ai suoi ospiti alla Bourse de Commerce di Parigi. Qui la celebre nube di vapore acqueo di Fujiko Nakaya - la viralissima opera Cloud #07145 parte della mostra Clair-Obscur - non è soltanto una scenografia d'impatto, ma la metafora perfetta della collezione Saint Laurent Uomo Primavera/Estate 2027 costruita sull'idea di sottrazione, seduzione ed essenzialità.

Saint Laurent SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Dalla foschia emergono modelli che vestono suit dai toni chiari, gilet a pelle, pull stretch dai colori vitaminici, trench indossati sull’underwear nude e lampi d’oro nei look finali in lamé. Come abbiamo già visto sulle passerelle milanesi di Giorgio Armani e Dolce&Gabbana, le silhouette diventano più leggere e morbide, le giacche si allungano e si fanno più scivolate, ma si impreziosiscono con bottoni gioiello che sembrano vere e proprie broche bijoux. Oppure sono sportive come l’anorak in nylon colorato, un materiale signature di Vaccarello che nell’attuale collezione Saint Laurent Donna PE26 ne ha messo in mostra i virtuosismi e le potenzialità stilistiche sui maxi abiti dai volumi ariosi.

Saint Laurent SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come da Prada, anche qui i capi sono ridotti all’osso, scompaiono gli artifici e i colpi di scena per lasciare spazio a pochi archetipi maschili immediatamente riconoscibili: il trench, il gilet, il maglione, il pantalone sartoriale. L’unica concessione in termini di stravaganza e provocazione? Le scarpe da uomo stringate, in plastica trasparente (in pairing con le slingback femminili della maison). Il risultato è una delle collezioni uomo più nitide e accessibili di Vaccarello.

Saint Laurent SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight