Le vacanze siciliane della sfilata Dolce&Gabbana Uomo PE 27

fashion 20 giugno 2026

I toni golosi delle granite, la maglieria e i ricami preziosi tratteggiano il guardaroba mediterraneo di un uomo disinvolto e rilassato, che vive l’eleganza fuori da ogni cliché

Di Giulia Pacella

Omaggio all'estate italiana, o meglio, alle vacanze siciliane. Per la Primavera/Estate 2027, Domenico Dolce e Stefano Gabbana tornano ancora una volta alla loro isola feticcio, per raccontare quell'eleganza spontanea che nasce sulle coste del Mediterraneo, da sempre punto di incontro e contaminazione di culture e popoli in movimento. Nessun cliché da cartolina, nessun folklore ostentato: in passerella va in scena la potente autenticità di chi quei luoghi li abita davvero o ha il privilegio di viverli d’estate in villeggiatura. È la Sicilia delle mattine silenziose affacciate sul mare, dei ritmi dilatati, della bellezza che si svela potente con l’inizio di un giorno nuovo.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

È mattino presto. L'atmosfera è rarefatta, quasi sospesa, il sole sorge all’orizzonte. Uomini in pigiama, in costume o avvolti in morbidi accappatoi si godono la quiete delle prime ore mattutine davanti a una baia ancora addormentata. L'inizio della sfilata è il risveglio durante una vacanza. Lo sfondo immersivo della passerella, con le colonne di un’immaginaria villa a picco sul mare, dona infatti la magica illusione di essere lì. E non nella torrida Milano che in questi giorni di Men Fashion Week sta toccando temperature da record. Ed è da questo risveglio che prende forma Vacanze siciliane, una collezione che suggella il legame indissolubile tra Dolce&Gabbana e la Sicilia attraverso un guardaroba rilassato e disinvolto, che unisce lo spirito vacanziero alla raffinatezza della sartoria, la leggerezza della vita all'aria aperta all'eccellenza dell'artigianato e del savoir faire italiano, di cui i due stilisti sono straordinari custodi ed esponenti. Il nuovo tailoring in dialogo tra sartorialità e relax L’apertura è riservata al nero Sicilia, un classico. Ma fin dalle prime uscite il messaggio della collezione appare chiaro: il formale si alleggerisce, tutto diventa super naturale e décontracté. Le costruzioni si svuotano, le spalle perdono rigidità e i volumi si fanno più fluidi. I completi doppiopetto gessati conservano il fascino della tradizione, ma assumono un'attitudine rilassata grazie a fit ampi e a styling che rinunciano alla camicia formale. Il nuovo suit must have? L’ensemble con giacca ricamata à jour che rilegge i codici del completo maschile in chiave dégagé.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

I pantaloni sartoriali scivolano ampi e morbidi sul corpo e vengono abbinati a cardigan traforati, polo in maglia e le immancabili canotte bianche dall'allure rétro, una signature irrinunciabile dello stile D&G. È un tailoring che mantiene intatta la sua allure, il suo DNA e il suo prestigio, pur rinunciando a ogni formalismo eccessivo. Il trionfo della maglieria Protagonista della collezione Dolce&Gabbana Primavera/Estate 2027 è senza dubbio la maglieria, esplorata in ogni sua possibile declinazione. Polo tricot, maglie traforate e lavorazioni crochet costruiscono un guardaroba estivo arioso ricco di texture e pesi differenti.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Dal cardigan oversize lavorato a rete indossato con la T-shirt e sul pantalone ampio alle giacche doppiopetto reinterpretate attraverso il linguaggio della maglia, tutto conferma la volontà della maison di costruire un'estetica morbida e profondamente mediterranea. Senza però rinunciare al tocco estroso e ricercato, come la maxi broche di cristalli usata per fermare il blazer come fosse un maglione. Un fashion statement da signora bourgeoise che afferma una precisa idea di stile, pur nell’assoluta leggerezza di un guardaroba da vacanza. Ricami, cristalli e la preziosità rubata al guardaroba femminile Se la struttura si alleggerisce, il gusto per la decorazione resta uno dei pilastri del linguaggio Dolce&Gabbana che in questa collezione si afferma più forte che mai, abolendo ancora una volta i confini e le etichette di genere, in maniera disinvolta ed estremamente naturale. L'uomo della Primavera/Estate 2027 abbraccia una nuova idea di preziosità, fatta di dettagli ricamati con cristalli, coralli, turchesi e lavorazioni artigianali che sembrano presi in prestito dall'universo femminile, ma vivono sulla collezione con un mood super cool, casual e contemporaneo. Con i loro prodigiosi ricami gioiello Domenico e Stefano ci ricordano e dimostrano quanto sarebbe riduttivo (miope e conservatore) relegarli all’armadio di una donna.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Se vale il concetto di lei che prende in prestito dal guardaroba di lui, è ora di abituarsi anche al movimento in direzione opposta: lui che saccheggia dall’armadio di lei con la stessa naturalezza e spontaneità. Un mood che trova espressione in passerella non solo su giacche e maglieria ma soprattutto sul denim che diventa un vero e proprio terreno di sperimentazione. Jeans e giubbotti si accendono di ricami luminosi e danno nuove vibe alle iconiche canotte bianche da vecchio maschio Alfa. Lo stesso accade per le maxi tote bag, tempestate di cristalli e portate con la nonchalance di chi considera il lusso parte integrante della quotidianità.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il Sangallo conquista il guardaroba maschile E poi c’è il lavoro sul pizzo Sangallo, probabilmente uno degli elementi più forti dell'intero show. Anche questo tradizionalmente associato al guardaroba femminile e alle vacanze mediterranee, qui viene reinterpretato in chiave maschile attraverso completi coordinati, pigiami da giorno e suit sartoriali. Dal completo nero a inizio show - che trasforma l'idea stessa di abito maschile attraverso un gioco di trasparenze, leggerezza e sofisticazione - fino ai pigiami di cotone ricamato à jour che sembrano usciti fuori da un corredo femminile di inizio Novecento e che ribadiscono quell’estetica rilassata già affermata nell’attuale collezione Dolce&Gabbana Donna PE 26 (che fa del pajama set il nuovo tailler).

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Questa collezione traspone con grande attualità la bellezza delle lavorazioni artigianali patrimonio del nostro Made in Italy, rileggendole in chiave ultra relaxed ed estremamente raffinata. Un vero state of mind, Più che una semplice citazione estiva, il Sangallo diventa così un nuovo lessico stilistico per l'uomo Dolce&Gabbana: sensuale, raffinato, libero, spensierato e perfettamente a suo agio nel superare i confini tradizionali del guardaroba. In passerella una palette in stile granite siciliane Dopo l'intensità del nero Sicilia, la palette si schiarisce progressivamente seguendo il ritmo di una giornata estiva sull'isola. Dai toni neutri si arriva poi a una serie di look in tonalità sorbetto, o meglio granite siciliane. Rinfrescano, ingolosiscono e addolciscono ulteriormente il guardaroba maschile.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Un susseguirsi di outfit verde pistacchio, mora, arancia, giallo crema, latte e turchese tra completi, polo e bluse che rievocano una delicata spensieratezza, senza mai essere stucchevoli. Cartoline dalla Sicilia Non mancano poi alcuni dei motivi più iconici del repertorio Dolce&Gabbana. Le stampe limoni, le suggestioni bizantine e le immancabili cartoline siciliane riaffiorano su T-shirt da giorno come souvenir visivi di un viaggio ideale.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Accanto a questi elementi, la sezione beachwear recupera il fascino rétro dei costumi aderenti e dei completi composti da polo e shorts, evocando le atmosfere delle località balneari italiane tra gli anni ‘50 e ‘60.

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