Summer splash, le capsule dell’estate e le collezioni beachwear che riscrivono i codici della moda (signé) in vacanza

fashion 19 giugno 2026

Il guardaroba di stagione si fa leggero nei pesi e nello spirito. Alla scoperta della moda mare e delle collezioni estate 2026 più blasonate, tra stile escapista, mood riviera e pool vibes

Di Giulia Pacella

Louis Vuitton Resort 2026 - Credits: Courtesy Press Office

Coste assolate, piscine dall’eleganza rétro, tramonti a picco sul mare, bagni al largo e spiagge da sogno: le vacanze invitano alla leggerezza e alla libertà. Il guardaroba si adegua ma lo stile non si mette certo in pausa. Anzi. Tra summer capsule e beachwear collection, anche nell’estate 2026, le maison riscrivono i codici vestimentari della bella stagione seguendo le rotte della moda mare e trasformando il guardaroba vacanziero in un’estensione del proprio universo estetico. Il risultato è una nuova eleganza che abbandona il rigore invernale per farsi più rilassata e spontanea. Un’idea di lusso décontracté che celebra il desiderio di evasione, l’escapismo e il fascino della vita in riviera, dando forma a collezioni capaci di creare veri e propri immaginari vacanzieri e alimentare nuovi desideri.

Tory Burch - Credits: Courtesy Press Office

Tra beach essential griffatissimi, accessori estivi signé, costumi logati e dettagli da spiaggia destinati a dettare tendenza, non si tratta soltanto di cosa indossare d’estate. Le capsule della stagione raccontano piuttosto un modo di vivere la vacanza e di interpretare lo stile lontano dalla città. Non a caso le troveremo in vendita soprattutto nelle boutique effimere delle isole e delle location estive più esclusive. Per ognuna un’estetica in linea con il DNA della propria maison, pronte a definire una precisa idea di eleganza in chiave estiva. In riviera con Dior Jonathan Anderson inaugura un nuovo capitolo di Dioriviera con una capsule che celebra la natura attraverso una palette luminosa, motivi vegetali e un'eleganza intrisa di spirito mediterraneo.

Dioriviera 2026 - Credits: Courtesy Press Office

Tra richiami marini, suggestioni rétro e dettagli dall'anima giocosa, la collezione trasforma l'estate Dior in un viaggio solare che si estende ben oltre il guardaroba, abbracciando anche l'universo dell'home décor e l'art de vivre caro alla maison. L’estate nomade di Etro Più che una destinazione, uno stato d'animo. Per l'estate 2026 Etro celebra l'arte del viaggio attraverso una collezione immersa nei colori e nelle atmosfere di un'isola vulcanica, dove spirito nomade, artigianalità e suggestioni naturali si intrecciano (anche attraverso la collaborazione con l’artista britannica Tabby Booth) e il savoir-faire della maison incontra una nuova leggerezza contemporanea.

Etro Summer 2026 - Credits: Courtesy Press Office

Al mare con Vuitton Dal mare all'ora dell'aperitivo, Louis Vuitton costruisce un guardaroba che accompagna ogni momento della giornata estiva. Tra suggestioni sporty-chic, atmosfere da Riviera e dettagli dal fascino rétro, la Resort Collection 2026 celebra un'eleganza disinvolta e in continuo movimento, pensata per inseguire il sole fino all'ultimo cocktail al tramonto.

Louis Vuitton Resort 2026 - Credits: Courtesy Press Office

La Monte Carlo di Gucci Gucci sceglie Monte Carlo e il suo fascino senza tempo per raccontare un'estate fatta di glamour e desiderio di evasione. Tra yacht, movimento e fughe improvvisate, con tuffi in piscine che fanno da trait d'union con il film The Swimmer del 1968, la collezione é un omaggio alla dolce vita mediterranea e a quell'immaginario vacanziero sofisticato che continua a caratterizzare l'universo della maison.

Gucci Monte Carlo, Estate 2026 - Credits: Courtesy Press Office

Il motivo Flora torna protagonista nel suo sessantesimo anniversario, evocando l'eredità di Grace Kelly e l'eleganza della Riviera che ne accompagnò la nascita. Giorgio Armani Mare Per l'estate 2026 Giorgio Armani trasforma la propria collezione Mare in un viaggio attraverso alcune delle destinazioni più esclusive del Mediterraneo tra Porto Cervo, Cannes, Forte dei Marmi, Mykonos.

Giorgio Armani Mare - Credits: Courtesy Press Office

Un racconto di eleganza rilassata e raffinata leggerezza che trova il suo equilibrio tra paesaggi assolati, atmosfere sospese e quell'arte della vacanza che da sempre definisce l'universo della maison. I giorni d’estate con Prada Più che una fuga al mare, quella immaginata da Prada sembra un'estate radicata nella quotidianità dei piccoli borghi mediterranei. La collezione Days of Summer guarda ai paesini assolati e alle atmosfere nostalgiche delle vacanze di un tempo, traducendole in un guardaroba essenziale ma ricco di suggestioni.

Prada Days of Summer - Credits: Courtesy Press Office

Silhouette rilassate, tessuti freschi e leggeri, dettagli rétro e una leggerezza mai ostentata danno forma a una collezione che racconta il fascino discreto dell'estate lontana dal clamore e dalle ostentazioni glam, attraverso lo sguardo sofisticato e contemporaneo della maison. Dolce&Gabbana Da Porto Cervo a Portofino fino a Saint-Tropez, non può mancare infine Dolce&Gabbana che porta in viaggio il proprio immaginario mediterraneo attraverso il progetto DG Resort, non solo take over nei beach club più esclusivi del Mediterraneo ma anche capi e accessori tematici.

D&G Resort - Credits: Courtesy Press Office

Tra maioliche dai colori vibranti, richiami al Carretto Siciliano e atmosfere baciate dal sole, la maison celebra un'estate all'insegna dell'italianità più iconica, trasformando beach club, boutique e destinazioni esclusive in un'estensione del proprio universo creativo. Gli accessori signé per un’estate griffata Il racconto sull’estate della maison guidata da Matthieu Blazy è invece affidato alla collezione Chanel Coco Beach 2026. Tra borse striped, cappelli in crochet, bijoux con conchiglie e tesori marini e occhiali dal fascino rétro, la collezione costruisce un immaginario vacanziero sofisticato e spensierato. Un guardaroba da villeggiatura contemporaneo in cui ogni dettaglio racconta il sapore di lunga estate in Riviera tra stile e divertissement.

Pallone, borsa striped e cappello Chanel Coco Beach - Credits: Courtesy Press Office

Dalla rafia al trend jelly La rafia si conferma un grande classico, come nel caso di Ferragamo che traduce l'estate in un racconto di materia e artigianalità. Al centro della collezione Resort 2026 spicca la Hug, riletta in rafia intrecciata a mano e dettagli in pelle che ne sottolineano il fascino sofisticato e contemporaneo. Un omaggio al lusso discreto che da sempre definisce il linguaggio della maison.

Ferragamo; Manolo; Marni - Credits: Courtesy Press Office

Così Marni che propone accessori in cui artigianalità e sperimentazione convivono in equilibrio. Ne è un esempio la Flower Seaside Bucket Bag, un secchiello che trasforma rafia, canvas e lavorazioni crochet in un esercizio di texture e colore. O come Manolo Blahnik che rilegge uno dei simboli per eccellenza dell'estate mediterranea, le espadrillas con zeppa, con l'iconica fibbia gioiello della maison. Il risultato è una reinterpretazione sofisticata e contemporanea di un classico senza tempo, sospesa tra glamour rétro ed eleganza vacanziera.