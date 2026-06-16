Tendenza espadrillas, le scarpe in corda sono il must-have (anche) di quest’estate

fashion 16 giugno 2026

Alte con la zeppa o in versione ballerina, le alpargatas sono le alleate perfette dei look estivi e questi sono i modelli da non perdere ora

Di Valeria Boraldi

Credits: Getty Images

Basse o alte. A ballerina o a sabot. Le espadrillas sono tra le scarpe iconiche dell’estate. Dalle mille forme e colori, tra modelli flat - chiuse e più informali - alle espadrillas con la zeppa per slanciare la figura; dalle versioni slipper - veloci da indossare e sinonimo di comfort - a quelle aperte con fascette e stringhe, anche quest’anno ce n’è per tutti i gusti e per tutti gli stili.

Da sinistra: Agnès B.; Zimmermann; Ralph Lauren - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

E pensare che sono nate oltre 4000 anni fa per essere indossate dai contadini nelle aree montuose di Francia e Spagna. Il nome espadrillas, infatti, deriva dal termine catalano espardenya, parola che si riferisce allo sparto, la pianta scelta per realizzare le corde delle suole. Leggere e flessibili, fanno il loro debutto a Hollywood nel 1948 ai piedi di Lauren Bacall, che le indossa nel film Key Largo, per diventare poi parte dell’uniforme vacanziera del jet set internazionale dagli anni ‘50 in poi. Da allora sono delle autentiche icone, trend shoe estive per eccellenza da selezionare in base al vostro mood. Espadrilla basse e chiuse, il classico intramontabile

Da sinistra: Chanel; Ines de la Fressange; Etro

Tra i vari modelli, le espadrillas flat e chiuse sono un must intramontabile che, anno dopo anno, si rinnova pur rimanendo fedele a se stesso. Le Chanel in cotone dalla tela trapuntata e con punta di pelle ton-sur-ton brillano con il tocco dorato della due “C”. Perfette di giorno, sotto un camicione oversize, e di sera, abbinate a un minidress scuro. Bicolor le espadrillas Ines de la Fressange: quello tra il bianco naturale e il blu scuro è un duo très chic, soprattutto se accostato a minigonne di jeans o denim ampi e arrotolati rubati dall’armadio di lui. Palette fantasia, invece, per Etro: con motivo Paisley sono ideali sotto un abito bianco in sangallo o lino. Espadrillas alte con nastro alla caviglia

Da sinistra: Max Mara Weekend; Castaner; Manebì

Rinunciare alle zeppe? Mai. Anche quando si tratta di espadrillas. Anzi, soprattutto quando si tratta di loro. Super trendy le wedges Max Mara Weekend in nappa intrecciata marrone scuro con il nastro on tone che abbraccia la caviglia. Sul retro la tela si schiarisce donando un tocco di luce all’accessorio. Perfette sotto mini tute beige o camicie azzurro cielo e bermuda chiari. Si passa a toni più romantici con le zeppe in juta Castañer, su cui trionfa il bianco naturale del cotone crochet. Ideali con un abitino di jeans oppure con un completo giacca/pantalone in lino. Anche le espadrillas in rafia Manebì sono in pieno color trend: il giallo paglierino le rende perfette sotto capi dai colori vivaci come il fragola o il turchese o ancora con abiti flower power. Mary Jane espadrillas, per uno stile da ballerina

Da sinistra: Michael Kors; Prada; Tory Burch

E poi c’è il balletcore, grande trend della moda Primavera/Estate 2026, che si declina anche nel tema alpargatas. Le espadrillas Mary Jane Michael Kors con suola in juta e dettagli marrone chiaro creano un piacevole gioco di contrasti sulla nuance scura della scarpa. Gioca invece con il doppio cinturino il modello in nappa dorata di Prada, ideale per spiccare sotto long dress candidi o caftani da sfoggiare sia di giorno che di sera. Puntano su lavorazioni traforate e sul verde oliva la espadrillas Tory Burch, in match perfetto con un abito in stile bucolico o in combo con polo e gonna a pieghe in un mix bianco stile Wimbledon. Espadrillas a sabot, ecco lo slipper comfort

Da sinistra: Scarosso; Valentino; Coccinelle

Per chi è alla ricerca di scarpe estive comode da indossare e da sfilare via, le espadrillas a sabot blu oceano come quelle in pelle scamosciata di Scarosso saranno perfette. Raffinate e comode, portano il mood pantoufle nei look quotidiani. Profumo di ciliegie in casa Valentino con le espadrillas dal motivo Cherryfic. Il Vlogo spicca sul davanti unito a inserti in pelle color coloniale. Realizzate in rafia sintetica, queste scarpe portano un tocco fruttato a mise casual chic. Sui modelli di Coccinelle, invece, vanno in scena le tonalità dei campi estivi come il verde chiaro dell’erba appena tagliata. Sul davanti, una nappina décor. Con fasce incrociate, è il momento delle ciabattine espadrillas

Da sinistra: Missoni; Roger Vivier; Tommy Hilfiger