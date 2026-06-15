Pitti Uomo 110, a Firenze il futuro della moda maschile oltre la superficie

Dal 16 al 19 giugno 2026 si alza il sipario su Pitti Uomo 110 , che porta in Fortezza da Basso a Firenze le collezioni maschili Primavera/Estate 2027 . Oltre 720 brand e un calendario che conferma il ruolo del salone fiorentino come osservatorio privilegiato per capire dove sta andando la moda uomo . A fare da sfondo è The Pool, il tema scelto per questa edizione . Nella campagna che lo racconta, un uomo seduto a bordo piscina guarda il proprio riflesso per poi tuffarsi nello specchio d’acqua. Non è il classico eroe sportivo celebrato dall’immaginario estivo, né il corpo performante che per anni ha dominato il racconto del menswear. È un moderno Narciso , in bilico tra costruzione dell’immagine e ricerca della propria identità.

Più che una semplice ambientazione e portando con sé tutti i riferimenti e le citazioni celebri che chiama alla mente (da La Piscine di Jacques Deray a quella de Il Laureato, passando per le piscine californiane di David Hockney, appena scomparso, fino a Somewhere di Sofia Coppola e A Bigger Splash di Luca Guadagnino) la piscina diventa così metafora di un momento storico in cui la moda maschile deve interrogarsi su sé stessa. L’acqua riflette, amplifica, deforma e invita a guardare sotto la superficie. Un'immagine cinematografica che in qualche modo evoca una delle riflessioni più ricorrenti del menswear contemporaneo: il desiderio di superare definizioni troppo rigide e sperimentare nuovi modi di raccontare il maschile, attraversando soglie, etichette e confini. Non è un caso infatti che il guest designer più atteso del calendario di Pitti 110 sia proprio Simone Rocha.

Simone Rocha e gli altri guest designer, le sfilate di Pitti 110

Se esiste un nome capace di sintetizzare la volontà di superare le convenzioni tradizionali del guardaroba maschile, infatti, è proprio quello di Simone Rocha. La stilista irlandese presenterà la sua prima sfilata interamente dedicata alla moda uomo il 18 giugno al Teatro della Pergola. Un appuntamento destinato ad attirare l'attenzione internazionale, non solo perché inaugura un nuovo capitolo del suo percorso creativo, ma anche perché arriva in una fase in cui il menswear sembra sempre più aperto a linguaggi e sensibilità diverse. Da sempre la stilista lavora sulla tensione tra forza e fragilità, romanticismo e ribellione, heritage e contemporaneità. La sua moda è crossover, i suoi uomini indossano perle, ricami, volumi teatrali e riferimenti vittoriani senza mai apparire nostalgici. Una visione che dialoga perfettamente con il tema The Pool, di cui non a caso è già protagonista attraverso la campagna ufficiale del salone.