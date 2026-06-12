Perché la settimana della moda uomo di Milano ha ancora senso e importanza?

Campagna di comunicazione ufficiale della Milano Fashion Week® realizzate nel chiostro del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e scattate dal fotografo Stefano Sciuto con lo styling di Giovanni Beda Credits: CNMI MFW JUNE 2026

Dal 19 al 23 giugno 2026 si alza il sipario sulla Milano Fashion Week, che porterà in passerella le collezioni moda uomo Primavera/Estate 2027. In un momento storico in cui il lusso rallenta, il mercato globale della moda attraversa una fase di assestamento e molti brand scelgono di presentare collezioni co-ed, genderless o seasonless, mentre altri volano all’estero, qualcuno si chiede: ha ancora senso la settimana della moda maschile di Milano?

La risposta è assolutamente sì, ed è quanto mai corretta. È invece la domanda a essere sbagliata. Il punto non è chiedersi se la Milano Men Fashion Week abbia ancora senso, ma capire perché ha ancora senso. Una cosa emerge infatti con chiarezza: le motivazioni che danno sostegno alla kermesse sono cambiate rispetto al passato.

Il nuovo valore delle Fashion Week

Per decenni la settimana della moda uomo di Milano è stata uno degli appuntamenti imprescindibili del calendario internazionale. Tra gli anni Novanta e i primi Duemila, la città rappresentava il cuore pulsante dell’eleganza maschile: buyer, giornalisti e retailer provenienti da tutto il mondo si riunivano nel capoluogo lombardo per scoprire le nuove proposte dei grandi marchi italiani e osservare da vicino l’evoluzione di quello che veniva considerato il modello dominante dell’eleganza nel menswear globale.