Questi 5 look dal sapore estivo sono perfetti (anche) per il rientro in città

Wake Me Up When September Ends canta un famoso brano dei Green Day. Ma nessun panico da rientro, anzi. Affrontare l’inizio di settembre con lo spirito (e lo stile) giusti sarà un gioco da ragazze se impariamo a portare con noi tutta la bellezza e i benefici delle summer vibe attraverso le nostre mise. Outfit dal sapore estivo perfetti anche per il rientro in città e le giornate di settembre. Ecco le idee moda per evitare che il distacco da mare e spiaggia sia troppo drastico. Guida ai 5 look per iniziare l’autunno con gli styling più cool e “terapeutici” del momento.

Profumo di Versilia

L’estate italiana e le sue atmosfere fatte di profumi e ricordi. Il mese di settembre porta con sé una ventata di celeste nostalgia. La scelta migliore? Darle forma in look che uniscano summer vibe e spirito autunnale. Ciò che serve è un outfit versatile e funzionale. Parole chiave? Casual chic. In primis, una camicia di Barba a righe bianche e azzurre rubata dall’armadio di lui. Morbida ed oversize si porta in modo scanzonato aperta e con le maniche tirate su, come un giubbottino leggero.