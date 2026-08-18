Questi 5 look dal sapore estivo sono perfetti (anche) per il rientro in città

Chloé, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Wake Me Up When September Ends canta un famoso brano dei Green Day. Ma nessun panico da rientro, anzi. Affrontare l’inizio di settembre con lo spirito (e lo stile) giusti sarà un gioco da ragazze se impariamo a portare con noi tutta la bellezza e i benefici delle summer vibe attraverso le nostre mise. Outfit dal sapore estivo perfetti anche per il rientro in città e le giornate di settembre. Ecco le idee moda per evitare che il distacco da mare e spiaggia sia troppo drastico. Guida ai 5 look per iniziare l’autunno con gli styling più cool e “terapeutici” del momento.
Profumo di Versilia
L’estate italiana e le sue atmosfere fatte di profumi e ricordi. Il mese di settembre porta con sé una ventata di celeste nostalgia. La scelta migliore? Darle forma in look che uniscano summer vibe e spirito autunnale. Ciò che serve è un outfit versatile e funzionale. Parole chiave? Casual chic. In primis, una camicia di Barba a righe bianche e azzurre rubata dall’armadio di lui. Morbida ed oversize si porta in modo scanzonato aperta e con le maniche tirate su, come un giubbottino leggero.
Camicia, Barba; canottiera, Intimissimi; jeans, Tommy Hilfiger; scarpe, Superga; borsa, Bottega Veneta; orecchini, Zimmermann; bracciale, Caintè
Sotto, una canottiera verde oliva Intimissimi dal taglio vivo, un paio di jeans bianchi dalla linea barrel Tommy Hilfiger e un paio di Superga color tortora. Allure da "milanese" garantita. Stacca e definisce il look con l’iconico motivo intrecciato la borsa Mini Campana di Bottega Veneta in nuance bordeaux. Gioielli delicati e sobri, come gli orecchini Byron in oro di Zimmermann - zolle di terra color sabbia dall’aura gipsy e raffinata - e il gold bracelet di Caintè dal nome evocativo, Marèa.
Un perfetta parigina
Lo stile sailor lascia agosto e cattura settembre nel maglioncino leggero a manica lunga di Ines de la Fressange. Dal brand di una delle storiche muse di Chanel, un capo avorio dal motif rayé bluette, con scollo smussato e ampio. L’allure marinière è assicurata. Sopra, una salopette Levi’s con pantaloncini porta tutta la sua aria scanzonata all’outfit.
Maglioncino, Ines de la Fressange; salopette, Levi’s; scarpe, Parfois; borsa, Bleu de Chauffe; orecchini, Pandora; collana, Gas Bijoux; bracciale, Cartier
Ai piedi nulla di meglio di un paio di ballerine Parfois rosso acceso dalle vibe super comfy, per sentirsi Étoile de l’Opéra. A una mise parigina che si rispetti non può mancare una bisaccia che smorzi il racconto stilistico, creando un mix&match da vera Sorbonne fille. È fatta a mano la musette di Bleu de Chauffe: in suede marrone scuro e con due cinghie frontali si ispira alla borsa usata dai pescatori ed è iper funzionale grazie alle tante tasche. Immancabili i bijoux dorati che brillano come le decorazioni dei ponti sulla Senna: orecchini a cerchio di Pandora, collana di pietre dure e perle di vetro by Gas Bijoux e l’iconico bracciale Love Passion di Cartier. Parfait!
Parola chiave plissé
Salire dalla spiaggia e prepararsi per un aperitivo con le amiche: si vorrebbe che questa atmosfera non svanisse mai. Per farla durare back to the city può essere d’aiuto sfoggiare look che parlino di vacanze, ma che siano perfetti anche in città. Scegliere il plissé è una soluzione super chic. Da Max Mara una longskirt in raso rosa antico ci aiuta nell’intento: con le sue linee scultoree danza passo dopo passo nel risveglio settembrino delle metropoli.
Gonna, Max Mara; body, Walford; giubbino, Celine; sneakers, Nike; orecchini, Aquazzura; bracciale, Aurelie Bidermann; borsa, Isabel Marant
Sopra, un body color cacao di Wolford con scollo tondo e privo di cuciture segue la sinuosità del corpo e spicca sulla tonalità eterea della gonna. Un mix&match perfetto per istanti in cui il caldo ha la meglio. E quando il fresco di settembre si fa sentire ecco il giubbino trucker di jeans firmato Celine a definire la mise in modo easy&chic. Ai piedi, un paio di Nike Cortez total white. Orecchini Aquazzura risplendono in un giallo intenso omaggiando le bouganville del Sud America, mentre al polso un bracciale d’oro color smeraldo di Aurelie Bidermann brilla in tutto il suo verde intenso. A completare il look la tracolla Bolton di Isabel Marant in camoscio, che avvolge con un'aura hippie l'outfit casual chic.
I love rock and roll
Quando si torna in città avere ben chiari i look che ci permettono di vivere al meglio ogni momento è fondamentale. In un via di mezzo tra super basici, ricordi d’estate e giacche serali si parte con una t-shirt bianca dalle linee semplici e pulite di H&M, il giubbino di pelle di Boss nero con borchie e cerniera e un paio di jeans quattro stagioni come quelli Ralph Lauren.
T-shirt, H&M; giubbino di pelle, Boss; jeans, Ralph Lauren; stivaletti, Sézane; borsa, Valentino Garavani; orecchini, Tiffany&Co.; anello, Ysso
Il taglio alla caviglia del denim mette in risalto ankle boot Sézane, smaltati e color porpora, donando al look un’aura da super it girl. E la borsa? Perfetta qui la Rockstud di Valentino Garavani. Gioielli dai riflessi lunari creano un good match con i dettagli di leather jacket e borsa. Orecchini Tiffany&Co. in argento e diamantino punto luce illuminano il viso con vibe anni ’90, mentre sulla mano un silver ring dalle linee scultoree firmato Ysso catalizza l’attenzione con la sua forma ispirata alle headband delle divinità greche.
Come Carrie Bradshaw
Per creare un look che vesta momenti glam day&night, unendo spirito estivo e allure settembrina, perché non ispirarsi a Carrie Bradshaw? Allora via libera alla canottiera di FRAME: in morbida seta e con spalline sottili è ideale per quando il caldo estivo persiste anche a settembre. Super romantica la minigonna in raso di seta firmata Dôen, che strizza l’occhio al mondo delle sottovesti.
Canottiera, FRAME; minigonna, Dôen; pullover, Saint Laurent; anfibi, Dr. Martens; borsa, Fendi; orecchini, Violante Nessi; collana, Dodo; orologio, Tudor