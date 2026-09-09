Rompere gli schemi come Penélope Cruz: l'abito rosso sul red carpet di Venezia 83

A Venezia 2026, fuori dal red carpet, il casual è diventato quasi una divisa. Anna Foglietta e Alba Rohrwacher sono arrivate al Lido in jeans ampi, Orlando Bloom ha scelto denim e T-shirt bianca, mentre Greta Scarano ha abbinato i jeans a un top bianco arricciato. E tra le star internazionali Emma Corrin, Suki Waterhouse e Nicola Peltz Beckham hanno riportato sotto i riflettori persino i jeans bootcut a vita bassa.

Penélope Cruz, invece, sembra uscita da un altro film. A Venezia per Bunker, il film di Florian Zeller in concorso alla 83ª Mostra del Cinema e interpretato insieme a Javier Bardem, l’attrice fa esattamente il contrario: resta elegante fin dall’arrivo, sceglie il nero per le apparizioni diurne e riserva il rosso assoluto alla première. Più che adeguarsi al nuovo dress code del Lido, firma il suo personale Volver al glamour da diva: al mattino, in controtendenza, sceglie il nero; la sera sboccia in rosso intenso.

Il primo look: total black e maxi bag

Accanto a Javier Bardem, in camicia celeste, jeans e sneakers bianche, Cruz indossa un wrap dress nero Ferragamo a maniche lunghe, con profondo scollo a V incrociato, drappeggio e dettaglio dorato sul fianco. Lo abbina a slingback nere, sempre Ferragamo, e a una maxi bag Chanel in suede, uno dei nuovi accessori firmati dal direttore creativo Matthieu Blazy. Wrap dress e suede rimandano a un’eleganza anni Settanta, riletta in chiave contemporanea.