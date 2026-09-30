Come hanno cambiato pelle i veri grandi classici della profumeria: 5 riedizioni da provare

Ci sono composizioni che non hanno bisogno di presentazioni: la loro firma olfattiva è inconfondibile, il flacone un piccolo capolavoro di design, e la scia immediatamente riconoscibile anche da chi non le ha mai indossate. Perché si tratta di fragranze senza tempo, celebri, amatissime e inconfondibili. Veri e propri pilastri della Haute Parfumerie, hanno attraversato le decadi (alcuni hanno un secolo, se non di più) adattandosi a norme che, con il passare del tempo, li ha portati a cambiare qualcosa di sé.

L'uso di alcuni ingredienti, per esempio, in primis quelli d'origine animale (come lo zibetto, da cui era estratta la nota muschiata) che non è più consentito, ed è stato compensato da quello delle molecole sintetiche; oppure le concentrazioni di certi oli essenziali, che possono aver subito significative modifiche per minimizzare il rischio di eventuali reazioni allergiche. La buona notizia è che le case essenziere sono ormai così all'avanguardia da riuscire a modificare chimicamente la formula di un profumo per rispettare le nuove norme, tra sostenibilità, tracciabilità e sperimentazione, senza alterarne, se non in minima parte, la firma olfattiva. Così, i classici della profumeria sono arrivati fino a noi con ingredienti diversi sì, ma con un fascino decisamente immutato.

Se, grazie ai social, è aumentato esponenzialmente l'interesse per le composizioni storiche, grazie all'effetto nostalgia che coinvolge anche la moda - con il ritorno dello stile Anni '90 e Duemila, per intenderci - il 2026 ha segnato il debutto di riedizioni di fragranze iconiche, tornate con una nuova veste, sia estetica che olfattiva. Rivedono gli accordi di un tempo con nuove note e suggestioni, per catturare l'attenzione degli ammiratori più fedeli così come di una new wave di appassionati che ne apprezza il twist leggermente cambiato rispetto all'originale. Grande attenzione anche al design, che mantiene le linee di un tempo, regalandogli qualche piccola variazione per trasformarli in veri e propri oggetti da collezione.

Guerlain, L'Heure Bleue

Il tributo all'iconica fragranza creata da Jacques Guerlain nel 1912 per l'amatissima moglie Andrée,

lo firma Delphine Jelk, Director of Perfume Creation della maison. Che ne reinterpreta l'essenza, infondendole un tocco contemporaneo, potente, ma anche intimo e delicato. Alla composizione originale, rimasta intatta, si aggiungono infatti il burro e la tintura d'iris, preziosa materia prima dalle qualità eccezionali ora ottenuta grazie a una nuova tecnica creata in esclusiva dal brand. A completare la piramide, fiori d'arancio, vaniglia avvolgente e ambroxan, molecola che richiama il sentore caldo della pelle.

Proprio come l’originale desiderava raccontare con le sue note la freschezza dell’ora blu, questa nuova versione, racchiusa in un flacone che riprende il design 'dal cuore capovolto', ideato da Georges Chevalier, maestro dell'Art Nouveau, invita a respirare, vivere pienamente ed esprimersi con forza e poesia. Il nuovo lancio è inoltre accompagnato dal suggestivo cortometraggio diretto da Camille Summers-Valli e interpretato dalla modella Abby Champion. Ambientato proprio su quel Pont-Neuf, dove Jacques Guerlain rimase folgorato dalla luce del crepuscolo più di un secolo fa.