La sfilata Dolce&Gabbana Primavera/Estate 2027 celebra la stravaganza siciliana

fashion 26 settembre 2026

Pizzi, uncinetti, vecchi corredi e abiti della nonna si mescolano in una collezione eclettica che racchiude (diverse) identità, memoria e tempo

Di Giulia Pacella e di Giuditta Avellina

Pizzi, lingerie, fiori, animalier. E poi uncinetti, centrini bordati di merletti, la tovaglia delle feste, le tende impalpabili che ondeggiano come veli mossi da folate di vento che danno ristoro nella calura estiva dei saloni barocchi dei grandi palazzi siciliani, pezzi di corredo che prendono nuova vita. Sulla passerella Dolce&Gabbana Primavera/Estate 2027 va in scena Stravaganza siciliana, una collezione che racchiude l’essenza eclettica dei guardaroba siculi: archivi intimi e familiari in cui si stratificano generazioni e generi. Identità e memoria: due parole usate e abusate, che invece - mai come in questo caso - il brand può rivendicare come proprie, con forza e credibilità. Le atmosfere da Gattopardo e il rapporto con il tempo, rievocatI sottotraccia, punteggiano infatti una collezione in cui continuità e cambiamento dialogano costantemente. JLo con coppola siciliana e completo maschile con giacca di velluto, è il capofamiglia che prende il posto d’onore, in front row accanto ad Anna Wintour mentre il duo di stilisti alza il sipario su una nuova storia Made in Sicily, aprendo i vecchi bauli di famiglia

Jennifer Lopez, Dolce&Gabbana SS27 - Credits Getty Images

Il guardaroba di famiglia, un racconto tra stili e generazioni Cassepanche, cassetti e armadi ricolmi di vecchi abiti e storie familiari diventano così gli scrigni in cui pescare liberamente, senza preoccuparsi troppo della provenienza o dell'epoca. Lo slip dress si porta sotto la giacca maschile, le vecchie culotte di tela della bisnonna diventano i bermuda vezzosi da portare sotto il giacchino bon ton della mamma. Le generazioni coesistono e si confondono. È un esercizio di styling che esula la nostalgia: prendere qualcosa che esiste già, appropriarsene e farlo diventare altro. Ed è qui che entrano in gioco le mani sapienti della tradizione siciliana.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spolight

Crochet bianco, pizzi, merletti e uncinetto sembrano arrivare direttamente dai corredi di famiglia: una tovaglia diventa una gonna con lo spacco, le tende leggere dei palazzi una tunica trasparente, centrini e lavorazioni traforate costruiscono ensemble che scoprono il corpo. Quello che normalmente resta confinato alla dimensione domestica esce di casa e diventa prêt-à-porter, mantenendo però quella imperfezione preziosa e quell'aria vissuta che ne raccontano la provenienza e ne celebra l’artigianalità.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spolight

Il massimalismo e l’eclettismo come libertà espressiva Poi, naturalmente, c'è l'altra anima di Dolce&Gabbana. Quella che al less is more non ha mai creduto fino in fondo. Così accanto al bianco virginale dell'uncinetto c’è spazio per l’animalier, i cappotti leopardati sembrano mantelli regali e le giacche ricordano le tappezzerie damascate e sontuose dei grandi palazzi nobiliari.

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spolight

Fiori tridimensionali sbocciano sugli slip dress, i pois convivono con i motivi floreali o leopard, collane che ricordano maxi lampadari si indossano su vaporose camicie di seta e maxi bangle aggiungono una dose extra di bijoux. Tutto è iper déco, carico, massimalista: una dichiarazione di libertà espressiva ed eclettismo che si declina in una collezione che non ruota attorno a un'unica idea di femminilità. Romantica e ribelle, austera e sensuale: diverse anime e differenti mood possono convivere nella stessa donna e anche nello stesso look. Il denim di Dolce&Gabbana tra boho e bling-bling

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spolight

A dare un’ulteriore lettura ci pensano poi i jeans, protagonisti su diversi look di sfilata. Sono portati bassi sui fianchi, morbidi, rilassati, con un'attitudine decisamente boho e hippie. Ma con un twist in più. Il denim viene decorato, tempestato di cristalli, ricamato di coralli, incrostato di pietre colorato, contaminato dall'animalier; le utility jacket subiscono lo stesso trattamento e diluiscono la loro natura funzionale in un’attitude super glam. Gli accessori come dichiarazione di personalità

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spolight

Lo stesso accumulo continua negli accessori. L’iconica borsa Miss Sicily torna naturalmente in passerella, assieme ad altre it-bag della maison, ma questa volta si contende la scena con i panieri in vimini: dai pic-nic nelle campagne siciliane al braccio delle modelle per raccontare uno stile di vivere e di vestire assolutamente libero e personale. Ai piedi, invece, accanto a ballerine bon ton in crochet, stivali tapestry e dorati reclamano attenzione e mettono da parte qualsiasi tentativo di discrezione per diventare parte integrante del look. Tubino nero e dintorni

Dolce&Gabbana SS27 - Credits Launchmetrics.com/Spolight