La cucina che allunga la vita arriva da Oriente: ecco perché

Che cosa hanno in comune un piatto di pesce al vapore, una ciotola di miso, delle verdure fermentate e un involtino di carta di riso? Un modo diverso di intendere la cucina, dove il gusto non passa necessariamente da grassi, salse e preparazioni elaborate. È anche per questo che, quando si parla di alimentazione sana e longevità, lo sguardo finisce spesso verso Oriente, soprattutto verso il Giappone. Ma attenzione a non trasformare una tradizione gastronomica complessa in una formula magica: non tutto ciò che è sushi, ramen o poke è automaticamente salutare.

«Quando si parla di cucina orientale “che fa bene”, quella giapponese spicca per un equilibrio quasi sorprendente tra semplicità e varietà», spiega il nutrizionista Sacha Sorrentino. Pesce, alghe, verdure, riso e alimenti fermentati come il miso convivono in un'alimentazione dove conta anche la stagionalità e dove le porzioni possono essere più contenute, lasciando spazio a tanti piccoli piatti diversi. Il punto, però, non è un singolo alimento: «Il vero punto di forza è uno stile alimentare basato su varietà, moderazione e ingredienti poco trasformati».

E c'è un'altra parola da tenere a mente: equilibrio. «Preferisco parlare di cucine asiatiche, perché Giappone, Sri Lanka, India, Cina o Sud-est asiatico hanno tradizioni molto diverse», sottolinea lo chef Wicky Priyan.

«Non credo che una cucina sia sana semplicemente perché è asiatica. Per me conta l’equilibrio tra materia prima, tecnica, quantità e gusto». È proprio qui che l'Oriente può diventare un'ispirazione concreta per la cucina di tutti i giorni. Non serve trasformare la propria cucina in quella di un ristorante giapponese: basta prendere qualche idea e adattarla alle nostre abitudini.