I mocassini si confermano il modello casual classy dell’autunno, ma quali indossare e come abbinarli?

Fashion 21 settembre 2026

Classici in pelle nera o scamosciati con frange, ma anche bicolor. Guida ai nuovi loafer must-have della moda Autunno 2026

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I mocassini si confermano tra le scarpe più iconiche e risolutive di sempre. Nati tra gli Anni ‘20 e ‘30 per merito di un calzolaio norvegese - tale Nils Gregoriuson Tveranger, che decide di realizzare l’Aurland Mocasin, un modello di scarpe ispirato a quelli indossati per tradizione dai pescatori del posto - queste comode calzature iniziano a spopolare nelle elitarie classi delle Ivy League universities, grazie a un’azienda che, nel 1936, dà vita ai Weejuns. Arriva poi il turno del penny infilato nella mascherina dei mocassini, che fa diventare queste scarpe, già accessori super fashion, anche compagne di buona fortuna. Neri o marroni, in pelle o suede, lisci o arricchiti da dettagli ricercati: i mocassini non deludono mai, neanche in questa stagione moda Autunno/Inverno 26-27 in cui si confermano tra gli accessori irrinunciabili per una scarpiera da 10 e Lode. Non sapete quali e come indossarli? X-Style ha selezionato per voi 7 modi di reinterpretare i loafer per costruire look ricchi di stile. I mocassini con morsetto

Da sinistra: street style, credits Launchmetrics.com/Spotlight; mocassino con gioiello, Gucci

Come rendere easy e sdrammatizzare un paio di mocassini classici con morsetto? Ce lo mostra Maria Carla Boscono, che indossa l’iconico modello Jordan di Gucci in pelle nera con morsetto e calzettoni rosso acceso portati alti sopra i leggings: uno styling dal tocco sporty cool che si perfeziona con il bomber in pelle marrone oversize e crea un gioco di volumi super contemporaneo. I mocassini preppy

Da sinistra: street style, credits Launchmetrics.com/Spotlight; mocassino classico nero, Tod’s

Il preppy continua ad essere un big trend e tra i pezzi chiave che lo definiscono non possono mancare i mocassini neri, meglio se bassi, semplici e “puliti”, da indossare sotto le divise collegiali. In autunno il match con maglioncino leggero e camicia bianca portata fuori da una minigonna a pieghe più l’inossidabile white sock ci catapulta nelle scuole dell’Upper East Side di New York. Il mocassino Tod's con suola in gomma e dettagli iconici sul retro è la scelta ideale per sfoggiare un everyday look urbano da fare invidia a Blair Waldorf. La scarpa da barca in città

Da sinistra: street style, credits Getty; mocassino da barca, Miu Miu

L’estate è trascorsa, ma c’è uno stile che è ancora off-season, quello “da barca”. La boat shoe è ormai un must dei look cittadini, confermandosi protagonista di outfit dall'eleganza effortless anche per l’autunno. Sotto blazer dall’allure british, top e jeans passepartout questi accessori dall'allure Old Money sono compagni ideali tra impegni lavorativi e cene con le amiche. Se amate questo stile il modello in deck Miu Miu color bruciato è il feticcio da avere in guardaroba. Perfetto anche sotto longdress chiari abbinati a maglioni oversize, per un gioco di contrasti alla Carrie Bradshaw. I mocassini bicolor

Da sinistra, credits: street style, credits Getty; mocassino bicolor, La Redoute

Questa è la stagione delle scarpe doppio-colore e i mocassini bicolor sono perfetti per dare vita a styling super fashion. Sotto un mini dress senza maniche in pelle dalla linea ad A e una camicia con fiocco il mocassino nella combo cromatica “caramello e bianco” porta uno sweet touch al look. Vi piace il mood? Ecco che La Redoute ha il modello che fa per voi, perfetto anche sotto felpe e jeans per un effetto sporty chic. I mocassini con le frange

Da sinistra: street style, credits Launchmetrics.com/Spotlight; mocassino con frange, Zara

I mocassini in suede con frange donano un’allure boho e dégagé a ogni look. Sono ideali per creare styling dai contrasti forti, tra pantaloni balloon dal tocco sartoriale, maglioncini dai colori pop in stile urban e giacche in pelle dal sapore concettuale. Per chi ama il genere il modello color cachi di Zara è il go-to di stagione. I mocassini minimal (in camoscio)

Da sinistra: street style, credits Launchmetrics.com/Spotlight; mocassino in suede, Emporio Armani

Semplici (solo all’apparenza) i mocassini in camoscio senza lacci o frange sono l’accessorio perfetto per accompagnare outfit eleganti e all’insegna del comfort. Un esempio? Mettete insieme un trench verdone e un miniabito chiaro dalla stampa effetto "pitone" e l’idea di abbinarvi comodi loafer sorgerà spontanea. Per un'eleganza senza sforzo che non passa inosservata quelli velour dark brown di Emporio Armani, dall’estetica raffinata e rilassata allo stesso tempo. Ideali anche sotto giubbini di pelle, dolcevita e jeans bianchi, per un ricercato effetto a contrasto. I mocassini con suola chunky

Da sinistra: street style, credits Launchmetrics.com/Spotlight; mocassino con zeppa, Christian Dior