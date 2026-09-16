Hailey Bieber, 5 segreti per replicare il suo beauty look

Il 31 settembre è il momento più atteso dalle beauty addict, perché Rhode, la linea beauty firmata da Hailey Bieber, debutta finalmente in Italia. Tutti i prodotti più desiderati, dal Pocket Blush ai Peptide Lip Treatment saranno finalmente reperibili anche qui da noi. Un momento da celebrare per tutti i fan della it-girl, che si sono già messi in fila lo scorso agosto in occasione del pop-up che ha animato la costiera amalfitana.

Obiettivo, aggiudicarsi i cosmetici più virali e, soprattutto, l'ambitissimo merchandising: adesivi, felpa e tote bag. Già perché il marchio, lanciato nel giugno del 2022, è tra i più riconoscibili e desiderati del momento. Merito del fatto che la sua founder è considerata una vera e propria icona beauty. Non c'è dettaglio, infatti, che la sua community non desideri copiare. Dal blush alla lip combo, dai capelli alle unghie, ogni particolare si trasforma in trend virale e fa sì che Hailey sia considerata una vera e propria trendsetter in fatto di moda e bellezza. Anche a chi crede di sapere davvero tutto, dunque, vale la pena ricordare i cinque dettagli beauty che ne definiscono lo stile, in attesa di poter mettere le mani sulla sua ambitissima linea cosmetica.

Pelle effetto glazed donut

I coreani la definirebbero "glass skin": Hailey, invece, ha paragonato la luminosità del suo incarnato, ottenuta grazie a un sapiente layering di prodotti, alla glassa che ricopre le ciambelle di pasticceria. Non a caso, la sua linea ha debuttato con referenze skincare pensate proprio per idratare intensamente e riparare la barriera cutanea. Oltre ai 'suoi' prodotti, è una grande fan della bellezza Made in Seoul, tanto da sperimentare spesso le ultime novità virali, dalle maschere al collagene da tenere in posa tutta la notte ai device che migliorano l'assorbimento degli attivi stimolando la luminosità della pelle.