Hailey Bieber, 5 segreti per replicare il suo beauty look

Il 31 settembre è il momento più atteso dalle beauty addict, perché Rhode, la linea beauty firmata da Hailey Bieber, debutta finalmente in Italia. Tutti i prodotti più desiderati, dal Pocket Blush ai Peptide Lip Treatment saranno finalmente reperibili anche qui da noi. Un momento da celebrare per tutti i fan della it-girl, che si sono già messi in fila lo scorso agosto in occasione del pop-up che ha animato la costiera amalfitana.
Obiettivo, aggiudicarsi i cosmetici più virali e, soprattutto, l'ambitissimo merchandising: adesivi, felpa e tote bag. Già perché il marchio, lanciato nel giugno del 2022, è tra i più riconoscibili e desiderati del momento. Merito del fatto che la sua founder è considerata una vera e propria icona beauty. Non c'è dettaglio, infatti, che la sua community non desideri copiare. Dal blush alla lip combo, dai capelli alle unghie, ogni particolare si trasforma in trend virale e fa sì che Hailey sia considerata una vera e propria trendsetter in fatto di moda e bellezza. Anche a chi crede di sapere davvero tutto, dunque, vale la pena ricordare i cinque dettagli beauty che ne definiscono lo stile, in attesa di poter mettere le mani sulla sua ambitissima linea cosmetica.
Pelle effetto glazed donut
I coreani la definirebbero "glass skin": Hailey, invece, ha paragonato la luminosità del suo incarnato, ottenuta grazie a un sapiente layering di prodotti, alla glassa che ricopre le ciambelle di pasticceria. Non a caso, la sua linea ha debuttato con referenze skincare pensate proprio per idratare intensamente e riparare la barriera cutanea. Oltre ai 'suoi' prodotti, è una grande fan della bellezza Made in Seoul, tanto da sperimentare spesso le ultime novità virali, dalle maschere al collagene da tenere in posa tutta la notte ai device che migliorano l'assorbimento degli attivi stimolando la luminosità della pelle.
Labbra definite e idratate
Il lip balm firmato Rhode si è trasformato rapidamente in un tormentone, che ha portato sul mercato una miriade di prodotti per la cura della bocca. Hailey, nel corso degli anni, ha introdotto tante golose sfumature, che utilizza al posto del glossper creare la sua lip combo quotidiana, realizzata definendo i contorni con una matita color nocciola per poi dare un tocco luminoso e idratato proprio grazie al balsamo nutriente, che la celeb sceglie in genere della stessa tonalità.
La base naturale
Il suo incarnato è impeccabile, tanto che sui social aveva fatto chiacchierare parecchio un video in cui la star ricorreva a una minuscola goccia di correttore per uniformare la pelle. D'altro canto, Hailey è una fan del look clean, tanto che la sua make-up artist, Mary Philips, su di lei ricorre all'underpainting, una sorta di contouring al contrario, che prevede di scolpire prima i tratti per poi stendere il fondotinta in un secondo momento, ottenendo un effetto molto leggero e naturale. La base stessa, che utilizza in formato stick, viene mescolata a un latte idratante, in modo da facilitarne la stesura e dare alla pelle un effetto rimpolpato e glossy.
La chioma color caramello
Di recente il suo long bob dalla calda tonalità castana ha lasciato il posto a una sfumatura un po' più intensa, prontamente ribattezzata "cinnamon brown", trasformandosi così nell'hair style più desiderato e copiato del momento. Hailey, poi, non smette di indossare il cerchietto a zigzag, accessorio immancabile degli Anni '90 che si è visto anche su qualche passerella.
Le unghie effetto specchio
Ogni sua manicure finisce inevitabilmente per dettare tendenza: le glazed nails in tutte le loro varianti, in particolare, sono state copiatissime. La sua nail-artist di fiducia, Zola Ganzorigt, realizza le unghie effetto specchio sovrapponendo allo smalto perla o rosato la polvere cromata argento che conferisce, appunto, luminosissimi riflessi olografici. Sempre da imitare