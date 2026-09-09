Come risvegliare la pelle post-rientro: la beauty routine in soli tre step 

Aelis FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Dopo le settimane passate al sole ci si guarda allo specchio e, anche se il viso ha finalmente assunto una delicata sfumatura ambrata, si notano anche segni di disidratazione, qualche macchia e impurità. Perché diventare una bronze goddess, dalla pelle levigata e radiosa, richiede qualche accorgimento anche al rientro: stratificare l'SPF, infatti, consente di abbronzarsi in sicurezza, ma può anche finire per occludere i pori facendo comparire brufoletti e piccole imperfezioni; caldo, salsedine e raggi UV, poi, tendono inevitabilmente a seccare.
Non bisogna dimenticare, poi, che il ritorno in ufficio può provocare un po' di stress, anche alla pelle. Il risultato può essere un incarnato spento e disomogeneo, proprio quando si vorrebbe solo sfoggiare una tintarella radiosa. Per farlo, come sempre viene in soccorso la cosmesi, grazie a formule pensate per idratare, rinnovare e rimpolpare, restituendo l'elasticità e la morbidezza temporaneamente perduti.
Step 1, eliminare le cellule morte
Linee sottili, pelle spenta e imperfezioni indicano che la cute è congestionata; ecco perché la prima cosa da fare al rientro, tornati in possesso del proprio arsenale beauty, è ricorrere a un gommage delicato, ideale per eliminare pellicine e desquamazioni, rivelando così un'epidermide più levigata e luminosa. Un passaggio fondamentale non solo per stimolare il glow, ma anche per permettere un migliore assorbimento dei trattamenti applicati in seguito. Meglio stare alla larga dai prodotti abrasivi, che rischiano di irritare la cute già messa alla prova da sole e salsedine, e preferire, invece, formule più gentili e adatte al proprio tipo di pelle, dunque dall'effetto più purificante, se è grassa, oppure bilanciate da ingredienti addolcenti e lenitivi, se è secca e fragile.
Enzyme Peel O₂ Glow Mask di Miamo è una maschera esfoliante enzimatica, adatta anche alle pelli più delicate, che da gel si trasforma in mousse: la sua azione mirata stimola la rigenerazione cellulare e dona luminosità immediata all’incarnato, perfezionando la pelle grazie al mix di papaina, aminoacidi ed estratto di fiore di fico d’India. Instant Detox Max di Caudalie abbina argilla rosa, estratto di caffè e vinaccia bio che liberano la pelle da tutte le impurità, eliminando l'eccesso di sebo e restringendo i pori.
Miamo, Enzyme Peel O2 Glow Mask; Caudalie, Instant Detox Mask - Credits: Courtesy Press Office
Step 2, potenziare l'idratazione grazie a spray ed essenze rimpolpanti
Dopo aver 'liberato' i pori e rimosso quella patina opaca che sembrava ricoprire il viso, dandogli un aspetto spento e disomogeneo, è il momento di restituire il giusto grado di idratazione. Per farlo, prima di stendere la crema vera e propria, è utile ricorrere a prodotti dalla texture al tempo stesso leggera e nutriente, come quella di mist ed essenze, molto di tendenza ultimamente, pensate proprio per rimpolpare istantaneamente senza appesantire o ungere (particolare piacevole visto che, anche se è settembre, il caldo non accenna a diminuire). Perfette per donare un effetto glass skin e proteggere al tempo stesso la barriera cutanea, che in vacanza viene un po' stressata dall'esposizione solare così come dal fatto che, lontani da casa, si è stati meno attenti alla skincare, passata giustamente in secondo piano rispetto a relax e divertimento.
Swiss Pristine Essence di La Prairie è un’essenza dalla formula leggera che abbina l'esclusivo complesso brevettato HyPower LP52™ a minerali svizzeri incapsulati che riparano e riequilibrano la pelle. Matcha Mist Elixir di By Terry è uno spray illuminante bifasico composto da uno strato lattiginoso, che idrata e dona comfort, a un'essenza che fornisce una sferzata rivitalizzante di antiossidanti ed estratti vegetali lenitivi, donando così un incarnato radioso. Collagen Peptide Jelly Serum Mist di Biodance ha una texture in gel che unisce la freschezza di una mist ai benefici nutrienti di un siero: formulata con il 77% di acqua di collagene a basso peso molecolare, estratto di collagene e un complesso di 10 peptidi, aiuta a migliorare l’elasticità della pelle.
La Prairie, Swiss Pristine Essence; Biodance, Collagen Peptide Jelly Serum Mist; By Terry, Matcha Mist Elixir - Credits: Courtesy Press Office
Step 3, idratare a 360 gradi
A questo punto è il momento di coccolare il viso con creme ricche di ingredienti plumping come collagene, acido ialuronico e peptidi, perfetti per restituire alla pelle quell'aspetto elastico e luminoso che sembrava essere momentaneamente perduto. Da non dimenticare, poi, che il sole stressa particolarmente l'area del contorno occhi e delle labbra, che, se sono state un po' trascurate, possono apparire tese e segnate. Ecco perché è bene ricorrere a formule specifiche per queste zone delicate, caratterizzate da un epitelio sottile, fragile e privo di ghiandole sebacee che ha bisogno, dunque, di ingredienti ad hoc. In caso di pelle molto secca e tesa, per donare un ulteriore boost di nutrimento basta ricorrere a una maschera dall'effetto intensamente idratante, da usare una volta alla settimana o in base alla necessità. Finalmente esfoliato e idratato nel modo giusto, il viso si accende di nuova luce e appare di morbido, elastico, disteso e glowy.
Pro-Collagen Micro Growth Factor Crema Liftante e Rassodante di Filorga è studiata per supportare i naturali meccanismi di sostegno della pelle, donando un aspetto più compatto: merito del complesso peptidico MicroGrowth Factor, che penetra in profondità ed è formulato per supportare la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico. Double Serum Eye di Clarins è un trattamento per lo sguardo che offre una doppia azione antietà, agendo su due tipi di invecchiamento, quello epigenetico e cronologico: la sua formula rinnovata associa attivi come l’estratto di curcuma e di maggiorana in un’esclusiva doppia fase idrolipidica.
Peptide Lip Repair di RVB Lab è un trattamento intensivo riparatore pensato per labbra secche e disidratate che dona sollievo istantaneo, favorisce la rigenerazione cutanea e protegge. Può essere utilizzato sia di giorno che di notte, offrendo comfort immediato, Super Anti-Aging Face Mask Rich di Dr. Barbara Sturm, un trattamento intensivo dalla texture crema-olio, formulato con lipidi, antiossidanti e agenti idratanti a diversi pesi molecolari; la sua formula ripristina l'elasticità della pelle rendendola più compatta e rimpolpata. È inoltre abbinata al gua-sha in acciaio, che permette di eseguire un massaggio liftante e tonificante al tempo stesso.
Filorga, Pro-Collagen Micro Growth Factor; RVB Lab, Peptide Lip Repair; Clarins, Double Serum Eye; Dr. Barbara Sturm, Super Anti-Ageing Face Mask Rich - Credits: Courtesy Press Office