Come risvegliare la pelle post-rientro: la beauty routine in soli tre step 

Dopo le settimane passate al sole ci si guarda allo specchio e, anche se il viso ha finalmente assunto una delicata sfumatura ambrata, si notano anche segni di disidratazione, qualche macchia e impurità. Perché diventare una bronze goddess, dalla pelle levigata e radiosa, richiede qualche accorgimento anche al rientro: stratificare l'SPF, infatti, consente di abbronzarsi in sicurezza, ma può anche finire per occludere i pori facendo comparire brufoletti e piccole imperfezioni; caldo, salsedine e raggi UV, poi, tendono inevitabilmente a seccare.

Non bisogna dimenticare, poi, che il ritorno in ufficio può provocare un po' di stress, anche alla pelle. Il risultato può essere un incarnato spento e disomogeneo, proprio quando si vorrebbe solo sfoggiare una tintarella radiosa. Per farlo, come sempre viene in soccorso la cosmesi, grazie a formule pensate per idratare, rinnovare e rimpolpare, restituendo l'elasticità e la morbidezza temporaneamente perduti.

Step 1, eliminare le cellule morte

Linee sottili, pelle spenta e imperfezioni indicano che la cute è congestionata; ecco perché la prima cosa da fare al rientro, tornati in possesso del proprio arsenale beauty, è ricorrere a un gommage delicato, ideale per eliminare pellicine e desquamazioni, rivelando così un'epidermide più levigata e luminosa. Un passaggio fondamentale non solo per stimolare il glow, ma anche per permettere un migliore assorbimento dei trattamenti applicati in seguito. Meglio stare alla larga dai prodotti abrasivi, che rischiano di irritare la cute già messa alla prova da sole e salsedine, e preferire, invece, formule più gentili e adatte al proprio tipo di pelle, dunque dall'effetto più purificante, se è grassa, oppure bilanciate da ingredienti addolcenti e lenitivi, se è secca e fragile.

Enzyme Peel O₂ Glow Mask di Miamo è una maschera esfoliante enzimatica, adatta anche alle pelli più delicate, che da gel si trasforma in mousse: la sua azione mirata stimola la rigenerazione cellulare e dona luminosità immediata all’incarnato, perfezionando la pelle grazie al mix di papaina, aminoacidi ed estratto di fiore di fico d’India. Instant Detox Max di Caudalie abbina argilla rosa, estratto di caffè e vinaccia bio che liberano la pelle da tutte le impurità, eliminando l'eccesso di sebo e restringendo i pori.