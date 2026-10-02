Le 5 campagne beauty più belle dell'autunno 2026

Ogni mese i ripiani dei beauty store si riempiono di novità. Ciascuna collezione è pensata per coinvolgere il pubblico nell'universo creativo del brand, anche grazie allo speciale storytelling che affianca il debutto di blush, gloss e candele. Che si raccontano attraverso parole e, soprattutto, immagini: belle, curate, coinvolgenti. Nulla è scelto per caso, dall'atmosfera al volto della collezione, e ogni dettaglio è pensato appositamente per invogliare a correre in profumeria per testare edizioni limitate, nuove note e texture lussuose sulla pelle. È il caso di alcune tra le più belle campagne che affiancano le nuove collezioni beauty d'autunno, da mettere subito nella propria personale wishlist di bellezza.

Dior, Lucky Clover

Ispirata a uno dei portafortuna più amati da Christian Dior, il quadrifoglio, la collezione si declina in due diversi universi cromatici, verde e rosa, cui fanno eco altrettanti look immaginati dal direttore creativo della maison, Peter Philips, che spiega che “i colori si ispirano alla palette della natura che cambia in autunno: i riflessi caldi che diventano freddi, le foreste che si tingono di marroni e rossi fiammeggianti, il verde ancora più intenso dei boschi”.

Il quadrifoglio porte bonheur impreziosisce non solo ombretti e lipstick, ma anche l’inconfondibile cannage che decora il packaging delle diverse referenze, trasformandole in veri e propri oggetti da collezione. Il cui volto è, ancora una volta, l'incantevole Deva Cassel che interpreta i due look in edizione limitata, Charmed Green e Lucky Rosewood.