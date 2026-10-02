Le 5 campagne beauty più belle dell'autunno 2026

Chanel, Coco Mademoiselle Crush Absolu - Courtesy Press Office
Ogni mese i ripiani dei beauty store si riempiono di novità. Ciascuna collezione è pensata per coinvolgere il pubblico nell'universo creativo del brand, anche grazie allo speciale storytelling che affianca il debutto di blush, gloss e candele. Che si raccontano attraverso parole e, soprattutto, immagini: belle, curate, coinvolgenti. Nulla è scelto per caso, dall'atmosfera al volto della collezione, e ogni dettaglio è pensato appositamente per invogliare a correre in profumeria per testare edizioni limitate, nuove note e texture lussuose sulla pelle. È il caso di alcune tra le più belle campagne che affiancano le nuove collezioni beauty d'autunno, da mettere subito nella propria personale wishlist di bellezza.
Dior, Lucky Clover
Ispirata a uno dei portafortuna più amati da Christian Dior, il quadrifoglio, la collezione si declina in due diversi universi cromatici, verde e rosa, cui fanno eco altrettanti look immaginati dal direttore creativo della maison, Peter Philips, che spiega che “i colori si ispirano alla palette della natura che cambia in autunno: i riflessi caldi che diventano freddi, le foreste che si tingono di marroni e rossi fiammeggianti, il verde ancora più intenso dei boschi”.
Il quadrifoglio porte bonheur impreziosisce non solo ombretti e lipstick, ma anche l’inconfondibile cannage che decora il packaging delle diverse referenze, trasformandole in veri e propri oggetti da collezione. Il cui volto è, ancora una volta, l'incantevole Deva Cassel che interpreta i due look in edizione limitata, Charmed Green e Lucky Rosewood.
Dior, Lucky Clover - Courtesy Press Office
Bisou Balm Chocolat, Violette_FR
Per il debutto del suo nuovo rossetto dall'inconfondibile formula che dona un velo di colore opaco e idratante al tempo stesso, la make-up artist ci ha messo letteralmente la faccia, diventando protagonista degli scatti che accompagnano il lancio. “Chocolat si ispira a quei momenti senza fretta, vissuti esclusivamente per il nostro piacere: piccoli lussi quotidiani come gustare un pezzetto di ottimo cioccolato, provare qualcosa di bello senza avere impegni, indugiare a letto un po’ più a lungo semplicemente perché possiamo farlo.
Sono i momenti più preziosi, quelli in cui ci sentiamo più autentici”, racconta la founder che è ritratta nelle suggestive immagini realizzate per il nuovo rouge della perfetta tonalità cacao, formulato con estratti botanici idratanti.
Bisou Balm Chocolat, Violette_FR - Courtesy Press Office
Givenchy, L’Interdit Elixir
Per il rilancio del classico della profumeria, creato nel 1957 da Hubert de Givenchy per Audrey Hepburn, Rooney Mara, volto della fragranza dal 2018, indossa uno scintillante corpetto gioiello, creato da Sarah Burton negli atelier della maison. Il top bustier tempestato di gemme riprende il flacone rosso rubino che racchiude il nuovo jus. La nuova edizione abbina agli iconici fiori bianchi note succose di amarena, gelsomino, fiori d'arancio, tuberosa, vetiver e patchouli, un twist decisamente sexy rispetto all'originale, nato dall'estro deidei celebri nasi Dominique Ropion, Anne Flipo e Meabh McCurtin.
Givenchy, L’Interdit Elixir - Courtesy Press Office
Chanel, Coco Mademoiselle Crush Absolu
Per il debutto della nuova edizione del classico della maison, creato da Olivier Polge nel 2001, è stata scelta la popstar Gracie Abrams. Nel corto che accompagna il nuovo profumo, firmato dal regista Joe Wright, la star balla fino al mattino in un elegante café parigino.
“È incredibile essere la beauty Ambassador della nuova composizione Chanel, provo un senso d'orgoglio immenso. Mi piace il fatto che Coco sia una persona che lascia il segno ovunque vada. A volte vorrei somigliare di più a lei”, spiega la cantante. Ambrata e intensa, Coco Mademoiselle Crush Absolu è pervasa dalla sensualità del vetiver e della vaniglia, dalla luminosità e del pompelmo e del litchi, dalla sensualità della rosa e del gelsomino, dalla profondità avvolgente del patchouli.
Chanel, Coco Mademoiselle Crush Absolu - Courtesy Press Office
Acqua di Parma, Il Profumo della Pasticceria
Il pasticcere Luca Bernardini ha creato in esclusiva per lo storico brand di fragranze tre dolci ispirati alla tradizione italiana: una cassata alla zagara, un tiramisù al gruè di cacao e una panna cotta ai mirtilli selvatici. Concentrandosi sul bilanciamento di texture, colori, gusto e struttura, Bernardini ha anche creato una forte identità visiva per ogni dessert. Poi, i maestri profumieri Alexandra Carlin, Clément Marx e Domitille Michalon hanno assaggiato gli irresistibili gâteaux e, invece di convertirli direttamente in note profumate, li hanno usati come punto di partenza per la loro reinterpretazione, plasmando così tre composizioni olfattive per la casa.
Le forme dei dolci sono poi state rivisitate e trasformate in candele scultoree dalla silhouette essenziale, che riflettono la raffinatezza delle creazioni di Bernardini. Il risultato è una collezione in cui gusto, fragranza ed estetica, si uniscono in un componimento delicato, trasformando i dolci in oggetti di design contemporanei.
Acqua di Parma, Il Profumo della Pasticceria - Courtesy Press Office
Prada, Wisteria Make-up Collection
Tenui sfumature glicine tingono il pack di blush, balsamo labbra e matita per gli occhi, ma non solo: anche i pigmenti all'interno sono di un delicato color lilla. Perché la collezione rende omaggio a una delle tonalità più iconiche e riconoscibili dell'universo del brand milanese, da sempre anticipatore dello spirito del tempo grazie alla reinterpretazione continua di uno stile fatto di contrasti cromatici inaspettati e tonalità non convenzionali. Come il viola, appunto.
Prendendo ispirazione dalla moda, la collezione interpreta il DNA di Prada trasformandolo in una collezione dall'effetto insolitamente illuminante sulla pelle. Prada Balm Wisteria Gleams, inoltre, racchiude un dettaglio inaspettato. È infuso, infatti, con una speciale firma olfattiva che combina geranio lilla e mandarino frizzante, dando vita a un mix fresco molto piacevole da indossare. Ad accompagnare la limited edition, immagini che mixano moda e beauty. Tutte in nuance, naturalmente.
Prada, Wisteria Make-up Collection - Courtesy Press Office