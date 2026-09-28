X-Pills: i 170 anni di Burberry raccontati attraverso il suo trench

Centosettant'anni di storia si possono raccontare in molti modi, e Burberry ha scelto di farlo con il suo capo più iconico, il trench. Fondata nel 1856, la maison festeggia il prestigioso anniversario a Londra, con la mostra ospitata dal Victoria & Albert Museum The Burberry Trench: Crafting an Icon. Un titolo che riassume un secolo e mezzo di lavoro e che ci ha suggerito la nuova puntata di X-Pills.

Come può un tessuto pensato per gli esploratori diventare il cappotto degli ufficiali nelle Fiandre? Perché i civili, finita la guerra, hanno scelto di indossare una divisa? E chi ha trasformato un capo da trincea in un personaggio da grande schermo?

Tutto comincia nel 1879, quando Thomas Burberry inventa la gabardine, un tessuto impermeabile e leggero che nel 1893 accompagna Fridtjof Nansen fino al Polo Nord. Durante la Prima guerra mondiale l'esercito britannico gli chiede un cappotto per gli ufficiali al fronte, con anelli a D per borracce e mappe, alamari e spalline per i gradi: dalle trincee in cui viene indossato prende il nome. Poi arriva il cinema, con Humphrey Bogart in Casablanca e Audrey Hepburn sotto la pioggia di Colazione da Tiffany, e il trench entra nell'immaginario di tutti.

Oggi il trench si taglia ancora a Castleford, nello Yorkshire, dove ogni capo nasce da 80 pezzi diversi cuciti in quattro ore. Il colletto richiede oltre 180 punti a mano, un gesto che a un sarto occorre un anno per imparare, mentre la fodera Nova check, aggiunta negli anni Venti, resta uno dei dettagli più copiati della moda. Nel febbraio 2023, al debutto come direttore creativo, Daniel Lee ha aperto la sua prima sfilata proprio con il trench, a conferma di un capo che la maison continua a mettere al centro.

X-Pills ripercorre le tappe salienti di questa storia di moda e costume, quella del cappotto nato come equipaggiamento e diventato un'uniforme di stile.

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