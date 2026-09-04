X-Pills: Un anno senza re Giorgio, ma l'eredità di Armani è più viva che mai

Un’intuizione - quella di togliere le imbottiture rigide e i rinforzi interni della giacca dell’abito da uomo dando vita ad un capospalla più fluido e leggero - che ha cambiato per sempre il corso della sua storia.

Per rendere omaggio a Giorgio Armani a un anno dalla sua scomparsa, abbiamo dedicato alla sua rivoluzione più grande la nuova puntata di X-Pills. La giacca destrutturata è diventata emblema di un modo diverso di pensare alla moda.

In quel momento il mondo apprendeva che re Giorgio ci aveva lasciato, proprio nell'anno del cinquantesimo anniversario della fondazione della Maison e a poche settimane dalla sfilata alla Pinacoteca di Brera che avrebbe celebrato il prestigioso traguardo. Quella sfilata è stata comunque una celebrazione, non solo di una mente creativa ineguagliabile, ma di un uomo e di una persona amata indistintamente, dai suoi affetti, dalle star, dai suoi dipendenti.

Giorgio Armani, un anno dopo

Nessuna rivoluzione, dopo la scomparsa del Signor Armani, ma una visione che viene portata avanti con coerenza da Silvana Armani e Leo Dell'Orco. La nipote alla guida delle linee donna, il secondo a capo della divisione uomo. Entrambi, da sempre al fianco dello stilista, ne hanno respirato a lungo la stessa aria e introiettato quel vademecum di stile che ha reso Armani un modello di eleganza e – prima ancora - di pensiero.

Il progetto Armani/Archivio, le ultime collezioni e persino l'ultima campagna pubblicitaria vanno tutti in un'unica direzione, quella di un dialogo costante tra il passato della Maison, le idee del fondatore e un futuro fatto di continuità e contemporaneità.

Se Dell'Orco ha donato all'uomo Armani colori cangianti e più luminosi, Silvana Armani ha portato un tocco di sensualità sofisticata. Ma i codici della Maison sono lì, a imperitura memoria. Nella rilassatezza dei capi, nella capacità dei tessuti di plasmarsi al corpo e non viceversa.

"Andremo avanti sicuri di quello che stiamo facendo", ha dichiarato Dell'Orco. Perché lui - il Signor Armani – c'è comunque.