Jennifer Lopez in coppola conquista Milano, il nuovo colpo di stile da Dolce&Gabbana

Una coppola nera calcata sugli occhi, smoking nero, gilet, camicia bianca e cravatta sottile. Per la sfilata Dolce&Gabbana Primavera/Estate 2027 al Metropol di Milano, Jennifer Lopez ha scelto uno dei look più riusciti della sua settimana milanese. Il segreto? Tutto nel tailoring, giacca in velluto con profili satinati, una spilla gioiello appuntata sul revers e soprattutto quella coppola che sposta subito il look verso l’immaginario siciliano della maison. Elegante, composta, androgina, sensuale come da tradizione J.Lo, insomma. E con il consueto trucco deciso, la pelle luminosa, una silhouette molto costruita e quei suoi splendidi 57 anni di puro ed immancabile glow.
Dalla Dolce Vita di Vogue World all'animalier-obsession
Solo pochi giorni fa, a Vogue World: Milano, la scena era completamente diversa. Lopez era arrivata in Galleria Vittorio Emanuele II con Domenico Dolce e Stefano Gabbana indossando un abito nero con bustier, tulle e guanti lunghi trasparenti. Al collo, il pezzo forte: il collier Oceanina di Dolce&Gabbana Alta Gioielleria, con una grande tormalina Paraíba circondata da oltre 800 diamanti. Un look molto più diva, quasi da cinema italiano anni Cinquanta, completato da capelli morbidi e make-up luminoso. Durante lo show, Lorenzo Musetti l’aveva poi raggiunta e accompagnata al centro della Galleria per qualche passo nella sequenza dedicata alla Dolce Vita.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @jlo
Il giorno dopo, cambio totale: per le strade di Milano J.Lo ha puntato sull’animalier con trench corto, shorts e scarpe leopardate coordinate. Una scelta molto più pop e rilassata, perfettamente nel suo stile. In fondo, è noto, su di lei il leopardato è quasi una divisa: lo porta da anni, insieme agli occhiali oversize, ai tacchi importanti e ai gioielli che si fanno notare.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @jlo
Anche i jeans diventano da sera
Per il party Dolce&Gabbana dopo Vogue World, Lopez cambia completamente registro e parte da un paio di jeans blu dritti ed essenziali perché a fare tutto è il soprabito lungo, floreale, con frange mobili sull’orlo e profili in faux fur borgogna su collo e polsi. Il contrasto funziona proprio perché il denim abbassa il tono mentre il cappotto concentra tutta la teatralità del look.
Ma in giro per Milano Jennifer è stata "spottata" anche con un look che è una rilettura più pulita degli anni Settanta: pantaloni neri a vita alta, molto aderenti sui fianchi e ampi sul fondo, scarpe con zeppa in tinta e una camicia bianca portata volutamente sbottonata, così da lasciare intravedere una bralette nera. Una sorta di tailored boho con un riferimento visivo che va subito a Cher e Bianca Jagger per il sex appeal da capogiro.
Da sinistra: Jennifer Lopez (Credits Getty Images); Immagine tratta dal profilo Instagram di @jlo
Dolce&Gabbana, non solo Milano
Il rapporto tra Jennifer Lopez e Dolce&Gabbana si è fatto sempre più stretto negli ultimi mesi e ha trovato in Sicilia uno dei suoi momenti più spettacolari. A luglio J.Lo è stata tra le protagoniste degli eventi di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria tra l’Etna e Taormina, fino alla serata finale davanti a Isola Bella, dove si è esibita in concerto con quattro look custom realizzati per lei dalla maison. Pizzo, ricami di pietre colorate, cuori sacri, body costruiti come costumi di scena e abiti in chiffon hanno scandito la performance, mescolando i codici più riconoscibili di Dolce&Gabbana con quelli della Lopez.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @jlo
Tutt'altro, però, che un incontro occasionale. Lopez ha raccontato di avere un’amicizia di lunga data con Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ricordando anche il Met Gala del 2004 e l’Alta Moda di Venezia del 2021, ad esempio. A Milano, alla sfilata SS27 quella sintonia torna in una forma diversa, con la coppola e lo smoking di oggi a rileggere in chiave androgina lo stesso immaginario siciliano.
Da sinistra: Immagine tratta dal profilo Instagram di @jlo; Jennifer Lopez (Credits Getty Images)
Il lato privato di J.Lo
Sul fronte privato, invece, il divorzio da Ben Affleck è diventato definitivo nel febbraio 2025, dopo la separazione del 2024 anche se negli ultimi mesi i due sono tornati più volte sulle pagine dei magazine, soprattutto dopo essere stati fotografati nello stesso edificio a Los Angeles, ma senza elementi concreti che facciano pensare a un ritorno di fiamma. Lopez ha parlato più volte della separazione come di un passaggio difficile ma necessario e, almeno pubblicamente, continua a dirsi single.
Anche le voci su Brett Goldstein, suo partner in Office Romance, non sono mai andate oltre il gossip. Di certo c’è che il lavoro non si ferma. Dopo Office Romance, Lopez è impegnata con The Last Mrs. Parrish, thriller diretto da Robert Zemeckis in cui figura anche come produttrice. Sul fronte musicale, il prossimo appuntamento è invece The JLO Show: Live in Las Vegas, il film-concerto legato alla residency al Caesars Palace. Insomma, tra cinema, musica e una Fashion Week vissuta praticamente come una passerella personale, Jennifer Lopez continua a cambiare immagine senza perdere riconoscibilità. E oggi, a Milano, è bastata una coppola nera.