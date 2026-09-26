Jennifer Lopez in coppola conquista Milano, il nuovo colpo di stile da Dolce&Gabbana

Solo pochi giorni fa, a Vogue World: Milano , la scena era completamente diversa. Lopez era arrivata in Galleria Vittorio Emanuele II con Domenico Dolce e Stefano Gabbana indossando un abito nero con bustier, tulle e guanti lunghi trasparenti. Al collo, il pezzo forte: il collier Oceanina di Dolce&Gabbana Alta Gioielleria, con una grande tormalina Paraíba circondata da oltre 800 diamanti. Un look molto più diva, quasi da cinema italiano anni Cinquanta , completato da capelli morbidi e make-up luminoso. Durante lo show, Lorenzo Musetti l’aveva poi raggiunta e accompagnata al centro della Galleria per qualche passo nella sequenza dedicata alla Dolce Vita.

Una coppola nera calcata sugli occhi, smoking nero, gilet, camicia bianca e cravatta sottile. Per la sfilata Dolce&Gabbana Primavera/Estate 2027 al Metropol di Milano, Jennifer Lopez ha scelto uno dei look più riusciti della sua settimana milanese. Il segreto? Tutto nel tailoring, giacca in velluto con profili satinati, una spilla gioiello appuntata sul revers e soprattutto quella coppola che sposta subito il look verso l’immaginario siciliano della maison . Elegante, composta, androgina, sensuale come da tradizione J.Lo, insomma. E con il consueto trucco deciso, la pelle luminosa, una silhouette molto costruita e quei suoi splendidi 57 anni di puro ed immancabile glow.

Il giorno dopo, cambio totale: per le strade di Milano J.Lo ha puntato sull’animalier con trench corto, shorts e scarpe leopardate coordinate. Una scelta molto più pop e rilassata, perfettamente nel suo stile. In fondo, è noto, su di lei il leopardato è quasi una divisa: lo porta da anni, insieme agli occhiali oversize, ai tacchi importanti e ai gioielli che si fanno notare.

Anche i jeans diventano da sera

Per il party Dolce&Gabbana dopo Vogue World, Lopez cambia completamente registro e parte da un paio di jeans blu dritti ed essenziali perché a fare tutto è il soprabito lungo, floreale, con frange mobili sull’orlo e profili in faux fur borgogna su collo e polsi. Il contrasto funziona proprio perché il denim abbassa il tono mentre il cappotto concentra tutta la teatralità del look.

Ma in giro per Milano Jennifer è stata "spottata" anche con un look che è una rilettura più pulita degli anni Settanta: pantaloni neri a vita alta, molto aderenti sui fianchi e ampi sul fondo, scarpe con zeppa in tinta e una camicia bianca portata volutamente sbottonata, così da lasciare intravedere una bralette nera. Una sorta di tailored boho con un riferimento visivo che va subito a Cher e Bianca Jagger per il sex appeal da capogiro.