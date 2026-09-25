Uno, nessuno, centomila (clienti) Gucci: la sfilata Primavera/Estate 2027 svela la nuova visione di Demna

Chi è il cliente Gucci? È la signora borghese con cappotto impeccabile e gioielli in bella vista? Il cool boy in jeans, bomber e polo? La femme fatale strizzata in un abito stretch? L’uomo in completo o il ragazzo in sportswear e logomania? La ragazza preppy con il kilt scozzese e il maxi blouson di pelle? Per la Primavera/Estate 2027 Demna prova a contenerli tutti, trasformando la sua seconda sfilata per Gucci in un grande catalogo umano della maison. Non a caso The Store Show , questo il titolo della collezione, va in scena all’interno di uno spazio costruito come un vero negozio (anticipazione, peraltro, della futura estetica delle boutique Gucci). Gli ospiti in front-row , da Bianca Jagger a Donatella Versace, da Cardi B a Naomi Watts, osservano così la variegata “fauna” Gucci accomodati sulle sedute di un ipotetico store.

Si parte dall’uomo. Pantaloni slim cropped e mocassini senza calze introducono un guardaroba che si muove continuamente tra rigore e disinvoltura . Ci sono completi asciutti, cappotti neri, trench e giacche slim, ma soprattutto un casual sofisticato costruito attraverso il layering . Jeans bianchi, camicie, blazer e cravatte sottili; polo portate sotto la giacca e sopra la camicia; maglie con zip e giacconi trapuntati e jeans jacket sovrapposti. Poi le proporzioni cambiano: giubbotti di pelle corti, jeans a vita bassa e rilassati, pelle, sportswear e logo monogramma GG à gogo. Demna passa dall’eleganza aristocratica a un immaginario molto più street senza stabilire una gerarchia tra i due: sono semplicemente modi diversi di essere Gucci.

E la donna? All'inizio quasi si nasconde dentro il guardaroba maschile , con tailleur ampi e camicie che sembrano usciti da un ufficio degli anni Ottanta o da cool kid con berretto e occhi neri. Poi cambia personaggio.

Diventa la signora borghese, impeccabile nel cappotto rosso, nel trench e nei capispalla vaporosi, circondata dai codici storici della Maison e dai riferimenti equestri. Oppure è una ragazza sexy e sfacciata, fasciata da miniabiti stretchquasi sottovuoto, con gonne a matita aderenti e camicia aperta sulla pancia in puro stile 90. E ancora librarian messy e confusa, con lunghe gonne a pieghe in tartan scozzese indossate con polo a righe e maxi blouson. È soprattutto nello styling che mondi apparentemente incompatibili cominciano a dialogare. Foto 6 Gucci SS27- Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Le silhouette continuano così a cambiare registro. Le spalle diventano esasperate, quasi a pagoda - costruite, precisa la Maison, senza imbottiture - mentre cinture-corsetto che rielaborano la fascia smoking, fibbie, morsetti e stratificazioni di bijoux spingono alcuni look verso altri immaginari, dal baddy al new romantic. Foto 7 Gucci SS27- Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il patrimonio Gucci non viene trattato come qualcosa da custodire sotto vetro: Demna prende l'iconografia equestre, il Horsebit, il bambù, GG Marmont e Ophidia e li rimette in circolo, mescolandoli con codici, atteggiamenti e archetipi molto diversi tra loro.

Fino alla notte. Lingerie sotto voluminosi fur coat microdress scintillanti di cristalli, tacchi a spillo, abiti fluidi, spacchi vertiginosi e silhouette che riportano inevitabilmente alla memoria il Gucci più sensuale dell'era Tom Ford accendono il desiderio: è la femme fatale, l'ultimo personaggio a entrare in boutique, che chiude così The Store Show. Una clash umana con cui Demna sancisce in maniera definita (e definitiva) la propria visione per Gucci: non scegliere una sola donna Gucci o un solo uomo Gucci perché non esiste (più) una sola donna Gucci o un solo uomo Gucci. Foto 8