Trucco blurry, soft e sfumato: come ricreare il trend amato dalle star

Nell'epoca dei trend mordi e fuggi, che si esauriscono nel giro di qualche video sui social, è raro che un beauty look si imponga in modo netto come ha invece fatto di recente il trucco blurry. Che si è letteralmente conquistato i riflettori, valorizzando il volto di celebrities come Emma Stone, Mia Goth e Lily Rose Depp, ma non solo. Oltre a essere protagoniste del grande schermo, queste star condividono la stessa make-up artist, Nina Park, celebre proprio per il suo stile fresco, naturale e molto sofisticato. Dopo anni di contouring utilizzato ad arte per cesellare i tratti quasi a volerli rimodellare, c'è voglia di un make-up più leggero, che faccia apparire come la migliore versione di se stessi, senza per forza modificare il viso in modo teatrale.

Così, dal tappeto rosso, il trucco blurry ha conquistato rapidamente il grande pubblico e iniziato a ispirare le formule di blush, rossetti e fondotinta, che puntano proprio a donare alla pelle un aspetto perfezionato sì, ma in leggerezza. Per ricreare a casa lo stesso effetto, basta utilizzare prodotti dalla texture soft-focus in grado di sublimare le piccole imperfezioni donando al tempo stesso un aspetto naturalmente radioso.

Trucco blurry, di cosa si tratta

Base semi-trasparente, blush effetto nuvola e labbra definite grazie a un tratto di matita dai bordi indefiniti. Il make-up c'è, ma è discreto, valorizza e illumina il viso senza risultare vistoso. Per realizzarlo, servono prodotti dalla texture impalpabile, in grado di perfezionare in trasparenza, così come una buona abilità nella stesura, dato che ogni prodotto deve fondersi con l'incarnato.