Trucco blurry, soft e sfumato: come ricreare il trend amato dalle star

Margaret Qualley - Credits Getty Images
Nell'epoca dei trend mordi e fuggi, che si esauriscono nel giro di qualche video sui social, è raro che un beauty look si imponga in modo netto come ha invece fatto di recente il trucco blurry. Che si è letteralmente conquistato i riflettori, valorizzando il volto di celebrities come Emma Stone, Mia Goth e Lily Rose Depp, ma non solo. Oltre a essere protagoniste del grande schermo, queste star condividono la stessa make-up artist, Nina Park, celebre proprio per il suo stile fresco, naturale e molto sofisticato. Dopo anni di contouring utilizzato ad arte per cesellare i tratti quasi a volerli rimodellare, c'è voglia di un make-up più leggero, che faccia apparire come la migliore versione di se stessi, senza per forza modificare il viso in modo teatrale.
Così, dal tappeto rosso, il trucco blurry ha conquistato rapidamente il grande pubblico e iniziato a ispirare le formule di blush, rossetti e fondotinta, che puntano proprio a donare alla pelle un aspetto perfezionato sì, ma in leggerezza. Per ricreare a casa lo stesso effetto, basta utilizzare prodotti dalla texture soft-focus in grado di sublimare le piccole imperfezioni donando al tempo stesso un aspetto naturalmente radioso.
Trucco blurry, di cosa si tratta
Base semi-trasparente, blush effetto nuvola e labbra definite grazie a un tratto di matita dai bordi indefiniti. Il make-up c'è, ma è discreto, valorizza e illumina il viso senza risultare vistoso. Per realizzarlo, servono prodotti dalla texture impalpabile, in grado di perfezionare in trasparenza, così come una buona abilità nella stesura, dato che ogni prodotto deve fondersi con l'incarnato.
Da sinistra: Lily Rose Depp; Sadie Sink; Mia Goth; Emma Stone - Credits Getty Images
L'incarnato effetto nuvola
Osservando il viso di attrici come Emma Stone e Sadie Sink, si potrebbe quasi pensare che non indossino nemmeno una goccia di fondotinta, quando in realtà, naturalmente, non è così. Il segreto per uniformare senza appesantire consiste nel ricorrere a skin tint dalla formula blurring, che scivolano sul viso come seta perché, al loro interno, racchiudono speciali pigmenti che levigano la pelle, risultando impercettibili sulla pelle. Per sfumarli è ideale la spugnetta, che permette di distribuire il prodotto evitando al tempo stesso che si formino striature e antiestetici accumuli. Anche la cipria va scelta con attenzione: il trucco blurry ha un aspetto vellutato e luminoso, mai opaco e spento. Per questo, bisogna puntare su polveri libere, in grado di cancellare l'aspetto dei pori risultando al tempo stesso leggere come piume.
Skin Tint Blurring Elixir di Kylie Cosmetics è una base dalla copertura leggera, effetto seconda pelle, formulata con acido ialuronico che leviga i pori e le linee sottili. Airbrush Flawless Blur Powder di Charlotte Tilbury è una cipria fissante ultra-fine che attenua l'aspetto di pori e irregolarità nella texture.
Da sinistra: Kylie Cosmetics, Skin Tint Blurring Elixir; Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Blur Powder - Courtesy Press Office
Blush diffuso
Per infondere un tocco di colore al viso, ci si potrebbe ispirare allo sfumato, la tecnica pittorica utilizzata da Leonardo Da Vinci che consisteva nello stratificare sottili velature di colore eliminando qualsiasi linea netta e definita. Allo stesso modo, il blush, preferibilmente in crema, si stende a piccoli tocchi facendo attenzione a non concentrare il prodotto. A questo scopo, vengono in aiuto anche di chi non è particolarmente esperto, prodotti dalla texture innovativa cream-to-powder, pensati proprio per avere un aspetto blurry e luminoso.
Plume Blush di Violette_FR combina la morbidezza di una crema con la leggerezza ariosa di una polvere, offrendo un colore modulabile e sfumabile dal finish opaco, effetto soft-focus. Touch Blush di Prada Beauty si fonde con la pelle come una crema, ma dura tutto il giorno come una polvere: la sua texture ibrida non solo rende il prodotto facile da applicare e sfumare sia con le dita che con un pennello, ma possiede una coprenza modulabile.
Da sinistra: Plume Blush, Violette_FR; Prada Beauty, Touch Blush - Courtesy Press Office
Soft contouring per definire le labbra
Nina Park ha una tecnica particolare per truccare le labbra: invece di usare la matita per delinearne i bordi, li definisce con l'aiuto del bronzer in crema. Che va steso con l'aiuto del pennellino e sfumato con cura, in modo da creare un effetto diffuso, che ingrandisce, ma in modo impercettibile. Per colorare e restituire tridimensionalità alla bocca si stende poi il rossetto vero e proprio, sempre con l'aiuto del pennello, in modo che i due prodotti abbiano un aspetto omogeneo. Si tratta di certo di un procedimento che richiede una buona manualità, e che potrebbe non piacere a tutti proprio perché crea un alone leggermente più scuro intorno alla bocca.
Per ottenere un buon risultato basta un po' di esercizio, e bisogna utilizzare apposite matite dalla formula blurring, meno scriventi e in grado di donare un effetto sfumato con una sola passata. Come Blur Liner di Refy che è dotata di una punta bombata che dona istantaneamente profondità e volume alle labbra dando l’illusione di una bocca più voluminosa. Anche Lip Mistress di Mulac è un matitone dalla texture matte, leggero come un velo, che esalta il volume delle labbra.
Da sinistra: Refy, Blur Liner; Mulac, Lip Mistress - Courtesy Press Office