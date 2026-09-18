Come cambia il mercato della moda e la sua filiera produttiva? Il pret-à-porter alla prova delle nuove regole

Il provvedimento che fa parte del Regolamento europeo sull'Ecodesign for Sustainable Products, l'ESPR, vieta a produttori e distributori di mandare al macero abbigliamento, calzature, cappelli e accessori rimasti invenduti ed è fin da subito entrato in vigore per le grandi imprese, mentre le medie avranno tempo fino al 2030 e le micro e piccole imprese resteranno escluse.

In questo contesto il mercato vintage e second-hand che già da tempo sta crescendo nelle grandi capitali europee a ritmi sostenuti, capitanato da Berlino e Parigi, si appresta a diventare il vero e proprio protagonista di questo processo di ristrutturazione del lusso e del pret-à-porter.

Cosa cambia invece in termini di stile e percezione

Oggi la moda, dopo decenni caratterizzati da continue accelerazioni e tendenze passeggere, deve necessariamente tornare ad essere progettata per durare più a lungo e i capi devono essere pensati per essere rivenduti o riportati sul mercato senza perdere valore. In tal senso la grande partita si giocherà soprattutto sulla ricerca e sviluppo di materiali più solidi, tagli meno legati a un'unica stagione e colori passepartout. L’attenzione degli addetti ai lavori è dunque pronta a dirigersi, oltre alle piattaforme di resell di vintage e second-hand, verso tutti quei brand emergenti e attenti alla tematica del riuso che da qualche anno si stanno facendo largo in quasi tutte le Fashion Week del globo.