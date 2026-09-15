Harry e Meghan e le prime tegole sulla nuova vita in Gran Bretagna

Sembrava l'inizio di una bella storia nel Regno Unito per Harry e Meghan. Dopo il ritorno in Europa insieme con i figli Archie e Lilibet, i duchi di Sussex avevano iniziato a vivere una nuova quotidianità nelle campagne inglesi, lontano dal caos di Londra e dai riflettori. Ma quella riservatezza e quella sicurezza che i Duchi hanno sempre cercato di preservare, anche a costo di scontrarsi in passato con la Corona, sarebbero già state messe a repentaglio. Secondo quanto riportano diverse testate internazionali, Harry e Meghan avrebbero infatti deciso di cambiare scuola ai due bambini pochi giorni dopo l'inizio delle lezioni, per ragioni legate proprio alla sicurezza.

La scelta sarebbe maturata dopo un confronto con il team incaricato della protezione della famiglia. Tra le criticità emerse ci sarebbero problemi logistici, traffico intenso e un episodio che avrebbe coinvolto il convoglio utilizzato dai Sussex durante gli spostamenti scolastici.

Le immagini della nuova vita

E pensare che solo pochi giorni fa Meghan aveva emozionato i propri follower condividendo sui social un raro video familiare girato nelle campagne inglese. Le immagini mostravano Archie e Lilibet immersi nella natura, tra corse nei prati e passeggiate all'aria aperta con i genitori. Un filmato autentico che sembrava raccontare una famiglia finalmente in pace con se stessa dopo anni di tensioni e cambiamenti.

Un racconto social della nuova vita britannica che restituiva un'idea di normalità che ha conquistato il pubblico, alimentato la curiosità sulla nuova fase dei Sussex nel Regno Unito.