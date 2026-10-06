Unghie da red carpet: le 3 tonalità di smalto più amate dalle star

Dakota Johnson - Credits: Getty Images
All'obiettivo dei fotografi non sfugge nulla: dall'abito alle scarpe, passando per trucco e capelli, le vere dive sanno che ogni outfit è destinato a finire sotto la lente d'ingrandimento di paparazzi, stampa e fan. Ecco perché, in occasione di eventi, prime e party, pianificano ciò che indosseranno con grande attenzione. Unghie comprese: non a caso molti nail-artist della star si sono trasformati a loro volta in piccole celebrità seguitissime sui social da chi è in cerca d'ispirazione per la prossima manicure e desidera replicare proprio quella vista sull’attrice o cantante del cuore.
Come vi abbiamo già raccontato, molte protagoniste del grande schermo preferiscono andare sul sicuro, almeno per quanto riguarda le mani, e optano per sfumature lattiginose e naturali. Gli artigli XL invece, decorati da grafiche eccentriche e tridimensionali sono decisamente meno gettonate di un tempo. E se c'è ancora chi, come Cynthia Erivo e Cardi B, non rinuncia a una manicure degna di Crudelia De Mon, è anche vero che la maggior parte delle colleghe sembra invece preferire look decisamente più semplici e minimalisti. Sul red carpet, d'altro canto, l'abito è protagonista assoluto e ogni particolare, smalto incluso, deve saperlo valorizzare.
Nude, senza tempo
La tendenza più forte è quella che veste le unghie con tonalità tenui, dal beige al rosa pallido, passando per sfumature milky che donano alle mani un aspetto curato senza dare troppo nell'occhio. Sui red carpet più recenti, non c'è dubbio che si tratti del range di colori più apprezzato. Nicole Kidman, per esempio, ha scelto un look decisamente naturale per il press tour di Amori e incantesimi 2, da poco al cinema: il suo smalto è stato prontamente ribattezzato rose water, proprio in riferimento alla delicata tonalità di rosa. Non è la sola a puntare sul nude, apprezzato dalla maggior parte delle colleghe. Come Jennifer Lopez, che alla recente Fashion Week milanese ha abbinato al coat animalier una sfumatura tendente al pesca, mentre Sarah Pidgeon, agli Emmy Awards, ha preferito un luminoso perla.
Da sinistra a destra, Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Sarah Pidgeon - Credits: Getty Images
Per replicare il look. Nel caso le unghie naturali presentino striature o macchie, prima dello smalto è necessario stendere una base rosata come Vamp! Base e Top Coat di Pupa che protegge l’unghia e aumenta l'adesione dello smalto; utilizzato come top coat, ne enfatizza la brillantezza e, in più dona un tocco profumato alla manicure. Le Vernis Coco di Chanel dona una sfumatura rosata, delicata e glossy.
Pupa, Vamp! Base e Top Coat; Chanel, Le Vernis Coco - Credits: Courtesy Press Office
Merlot, perfetto per l'autunno
Un classico tutto l'anno, dona un tocco di colore sofisticato senza risultare troppo protagonista, anche quando è abbinato a un abito da gran sera. Tra il ciliegia e il rubino, il merlot è il punto di rosso perfetto per l'autunno, specialmente per chi desidera archiviare le sfumature più pop e accese sfoggiate fino a qualche settimana fa. Sembrano pensarla così molte dive, da Maude Apatow a Naomi Watts e Uma Thurman, entrambe front row alla sfilata SS27 di Prada, a Milano. Anche Anne Hathaway ha abbinato al total look in denim una manicure color vino che è il perfect match per la pochette gioiello tempestata di gemme scintillanti, indossata in occasione della settimana della moda di New York, a settembre.
Da sinistra a destra, Naomi Watts e Uma Thurman, Maude Apatow e Anne Hathaway - Credits: Getty Images
Per replicare il look. Oleo Gel Nail Polish Cherry Red di Naj Oleari è arricchito con oli emollienti che proteggono le unghie ricoprendole al tempo stesso con uno strato di colore extra-brillante. Vernis Minuit di Dior, con estratto di peonia protettivo, è dotato di un pratico pennellino ergonomico che facilita la stesura.
Naj Oleari, Oleo Gel Nail Polish Cherry Red; Dior, Vernis Minuit - Credits: Courtesy Press Office
Moka, il più trendy
Se c'è una star che detta tendenza in fatto di unghie, è Hailey Bieber. Il suo Rhode, da poco in Italia, non include smalti però. Una vera sorpresa, considerato che l'imprenditrice e It-girl è una vera e propria trend setter in materia. Infatti il profilo Instagram della sua nail-artist, Zola Ganzorigt, è costantemente monitorato dai fan che desiderano emulare anche il beauty look della propria beniamina, unghie incluse. Di recente, a Parigi in occasione del debutto europeo del suo beauty brand, ha sfoggiato una manicure color espresso che è già diventata virale. Altre colleghe, però, di recente hanno puntato sul marrone, come Dakota Johnson, a Milano per Vogue World insieme con l'amico designer Alessandro Michele, e Kerry Washington, a un evento di gala nella cornice futuristica del Lucas Museum of Narrative, a New York.
Da sinistra a destra, Hailey Bieber, Kerry Washington e Dakota Johnson con Alessandro Michele - Credits: Getty Images
Per replicare il look. Nail Polish Mocha di Manucurist, con estratto di bambù e olio di cocco idratanti e fortificanti, racchiude fino all'84% di ingredienti naturali. Nail Polish Not To Do di Essie veste le unghie con un finish luminoso e long lasting.
Manucurist, Nail Polish Mocha; Essie, Nail Polish Not To Do - Credits: Courtesy Press Office