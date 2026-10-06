Unghie da red carpet: le 3 tonalità di smalto più amate dalle star

All'obiettivo dei fotografi non sfugge nulla: dall'abito alle scarpe, passando per trucco e capelli, le vere dive sanno che ogni outfit è destinato a finire sotto la lente d'ingrandimento di paparazzi, stampa e fan. Ecco perché, in occasione di eventi, prime e party, pianificano ciò che indosseranno con grande attenzione. Unghie comprese: non a caso molti nail-artist della star si sono trasformati a loro volta in piccole celebrità seguitissime sui social da chi è in cerca d'ispirazione per la prossima manicure e desidera replicare proprio quella vista sull’attrice o cantante del cuore.

Come vi abbiamo già raccontato, molte protagoniste del grande schermo preferiscono andare sul sicuro, almeno per quanto riguarda le mani, e optano per sfumature lattiginose e naturali. Gli artigli XL invece, decorati da grafiche eccentriche e tridimensionali sono decisamente meno gettonate di un tempo. E se c'è ancora chi, come Cynthia Erivo e Cardi B, non rinuncia a una manicure degna di Crudelia De Mon, è anche vero che la maggior parte delle colleghe sembra invece preferire look decisamente più semplici e minimalisti. Sul red carpet, d'altro canto, l'abito è protagonista assoluto e ogni particolare, smalto incluso, deve saperlo valorizzare.

Nude, senza tempo

La tendenza più forte è quella che veste le unghie con tonalità tenui, dal beige al rosa pallido, passando per sfumature milky che donano alle mani un aspetto curato senza dare troppo nell'occhio. Sui red carpet più recenti, non c'è dubbio che si tratti del range di colori più apprezzato. Nicole Kidman, per esempio, ha scelto un look decisamente naturale per il press tour di Amori e incantesimi 2, da poco al cinema: il suo smalto è stato prontamente ribattezzato rose water, proprio in riferimento alla delicata tonalità di rosa. Non è la sola a puntare sul nude, apprezzato dalla maggior parte delle colleghe. Come Jennifer Lopez, che alla recente Fashion Week milanese ha abbinato al coat animalier una sfumatura tendente al pesca, mentre Sarah Pidgeon, agli Emmy Awards, ha preferito un luminoso perla.