Vacanze di Natale al caldo: 6 mete da togliere il fiato (e amate dai royals)

lifestyle 14 novembre 2026

L'impagabile bellezza delle isole più remote in cui trascorrere Natale o Capodanno sotto il sole, tra passeggiate sulla spiaggia, immersioni, enogastronomia e incontri con altre culture

Di Claudia Ricifari

Constance Halaveli Hotel - Courtesy Press Office

Quando si parla delle vacanze di Natale le scuole di pensiero possono essere diverse e l'eterna diatriba tra mare e montagna torna inesorabilmente a tenere banco. Ma – ammettiamolo – difficilmente esiste qualcosa di più consolatorio che pensare ai giorni che ci separano dal mare cristallino e dalla sabbia chiara mentre si trascorre l'ennesima giornata uggiosa al lavoro tra una mail e una riunione. E dunque, ora che anche Mariah Carey ha sancito che il conto alla rovescia per le feste può partire, abbiamo pensato di farvi sognare proponendovi qualche meta che possa essere d'ispirazione per il prossimo viaggio. Per Natale o per Capodanno, in cui trascorrere le giornate invernali al caldo, baciati dal sole e ai confini del mondo. Mustique, il rifugio caraibico dei Windsor Mustique è un'isola privata di pochi chilometri quadrati delle Piccole Antille, tra Mar dei Caraibi e Oceano Atlantico. Qui non atterrano voli di linea: per raggiungere questa piccola isola delle Grenadine occorre arrivare a Saint Vincent e prendere un piccolo velivolo privato, perché lo spazio aereo sopra l’atollo è interdetto ai voli non autorizzati.

Lago d'acqua dolce accanto alla spiaggia sull'isola di Mustique - Credits Getty Images

L'isola, infatti, proprietà della Mustique Company, formalmente è il governo di Saint Vincent e Grenadine ad averla concessa con un contratto d'affitto a lungo termine, di cui sono titolari, a turno, gli abitanti dell'isola, appena 500. La sua storia moderna inizia nel 1958, quando l’aristocratico scozzese Colin Tennant la comprò per quarantacinquemila sterline. Due anni più tardi regalò dieci acri alla Principessa Margaret in occasione delle sue nozze, e la residenza che la sorella della Regina Elisabetta fece progettare allo scenografo Oliver Messel, Les Jolies Eaux, trasformò l’isola nel salotto invernale più riservato del jet set. Almeno fino a quando, nel 1976, il magazine News of the World pubblicò le foto della principessa insieme a Roddy Llewellyn, di diciassette anni più giovane, con cui aveva una relazione.

La principessa Margaret si gode una nuotata in mare durante una vacanza sull'isola di Mustique nel 1976 a Mustique - Credits Getty Images

Il legame tra l'isola e la famiglia reale britannica, però è rimasto intatto. Ancora oggi il Principe William e Kate Middleton amano tornare sull’isola con i tre figli per le vacanze invernali, scegliendo spesso la riservatezza di Villa Antilles. Ma non solo, perché anche Mick Jagger ha messo gli occhi su questo paradiso dalla ricchissima fauna (si contano numerose tartarughe e aironi, oltre ad altre specie autoctone). Il leader dei Rolling Stone, infatti, possiede qui da decenni la tenuta Stargroves ed è un volto familiare sulle tavole di legno del Basil’s Bar, sospeso sull’acqua. Sull’isola non esistono auto tradizionali, ci si sposta a bordo di piccole golf car elettriche chiamate mule, seguendo sentieri ombrosi che portano a spiagge come Macaroni Beach. La formula più comune per soggiornare è l’affitto di una delle ville private gestite dalla Mustique Company, complete di chef e maggiordomo, tra cui la stessa Les Jolies Eaux. L’unica alternativa alberghiera dell’isola è il Cotton House, ricavato da un antico magazzino del cotone del Settecento e ridisegnato dallo stesso Messel: diciassette tra suite e cottage immersi in tredici acri di giardini su Endeavour Bay, dove basta partecipare ai cocktail settimanali nella Great Room per sentirsi parte della comunità dell’isola. Isola di Sumba, dove comanda la tradizione Marapu A un’ora di volo a est di Bali, natura incontaminata, spiagge tropicali, piantagioni di caffè e terrazze di riso mostrano il volto dell’Indonesia più autentica. L’isola di Sumba fa parte dell’arcipelago delle Piccole Isole della Sonda, un mondo esotico e ancora tribale, dove le atmosfere sono primordiali e i ritmi di vita lenti. Non per moda, ma perché è così da sempre. La foresta vergine ricopre il cuore dell’isola, nascondendo gli antichi villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Sumba è rimasta ai margini del turismo di massa e delle rotte più battute, conservando savane dorate che scendono verso l’oceano, cascate nascoste nella giungla e una cultura animista ancestrale, il Marapu, che non ha mai ceduto alle influenze esterne. Nei villaggi arroccati sulle colline le case tradizionali hanno tetti in paglia altissimi, costruiti così perché secondo la credenza locale ospitano gli spiriti degli antenati, mentre per i funerali dei nobili sopravvive ancora una tradizione megalitica vivente, con grandi tombe in pietra scolpite e trascinate a mano lungo i sentieri.

Isola di Sumba - Credits Getty Images

Qui sopravvivono riti ancestrali per propiziarsi le forze della natura, case di pietra accanto a tombe e templi animisti, dove si venerano le numerose divinità sacre. Salendo poi a 600 metri di altitudine, nascosto tra alberi tropicali e risaie, c’è il villaggio di Waikabubak, in cui scoprire il mercato di Waikabubak, dove trovare artigianato in legno di sandalo e gli incredibili tessuti ikat. È questa autenticità ruvida ad aver attirato viaggiatori come Jennifer Lawrence, che ha scelto l’isola per la sua luna di miele, insieme a habitué come David Beckham e Chris Hemsworth. Le giornate scorrono tra cavalcate all’alba sulla battigia e sessioni di surf sulle onde oceaniche di Occy’s Left. Lungo la costa, il NIHI Sumba, un island lodge il cui motto è Be Wild, Be Free, Be Well: oltre duecentosettanta ettari con camere luxe-palafitte sull’albero e ville dotate di piscina privata e maggiordomo. Più volte celebrato come uno degli hotel più belli del mondo, organizza esperienze su misura come lo Spa Safari, raggiungibile a piedi o a cavallo tra capanne sospese sulla scogliera, in stretto legame con la Sumba Foundation, che si occupa di progetti legati alla salute il benessere e l'istruzione delle comunità locali. Sulla costa sud-occidentale di Kodi, il Cap Karoso interpreta invece l’isola con una sensibilità contemporanea: progettato da architetti francesi insieme agli artigiani locali, accosta linee moderniste ai tessuti ikat tradizionali e alimenta le cucine, affidate a chef residency internazionali in residenza, grazie a una fattoria biologica interna di tre ettari.

Alcuni cavalli vagano liberi sulla spiaggia del resort Nihi Sumba - Credits Getty Images

Atollo di Ari, tra antiche rotte e squali balena Così vasto da essere stato diviso in due distretti amministrativi distinti, l’Atollo di Ari è stato negli anni Ottanta il primo atollo "lontano" delle Maldive ad aprirsi al turismo internazionale, inaugurando l’era dei trasferimenti in idrovolante. Molto prima dell’arrivo dei viaggiatori, però, queste isole erano uno snodo fondamentale sulle rotte commerciali tra la Mesopotamia e l’Estremo Oriente, come dimostrano gli scavi condotti qui negli anni Ottanta dall’esploratore norvegese Thor Heyerdahl, che portarono alla luce i resti del passato buddista pre-islamico dell’arcipelago.

Constance Halaveli Hotel - Courtesy Press Office

Dal punto di vista naturalistico, il margine meridionale dell’atollo custodisce una particolarità rara: dove la barriera sprofonda nell’oceano aperto si creano correnti ricche di plancton che attirano gli esemplari giovani di squalo balena durante tutto l’anno, rendendo dicembre un mese privilegiato per nuotare accanto a loro. Sulle isole abitate come Mahibadhoo i maestri d’ascia locali costruiscono ancora i dhoni, le imbarcazioni tradizionali dalla prua ricurva, incastrando tavole di legno di cocco con cavicchi e corde di fibra intrecciata a mano, senza un solo chiodo metallico. Proprio alla sagoma rovesciata di un dhoni si ispira l’architettura del Constance Halaveli, adagiato su un’isola privata nell’atollo settentrionale e collegato alle sue ville sull’acqua da una passerella in legno lunga oltre ottocento metri. Fresco di un restyling che ne ha ampliato gli spazi comuni e aggiornato le ville con piscina privata, il resort ospita al ristorante sospeso Jing una cantina da oltre ventiduemila bottiglie pensata per dialogare con la cucina di mare dello chef Siddiq Hameed.

Constance Halaveli Hotel - Courtesy Press Office

Spostandosi verso sud, il Conrad Maldives Rangali Island si sviluppa, invece, su due isole collegate da un ponte a breve distanza dall’area protetta degli squali balena, spingendo l’esperienza architettonica fino a cinque metri sotto il livello dell’oceano con il ristorante in vetro Ithaa e la residenza sommersa The Muraka.

Ithaa Restaurant Conrad Maldives Rangali Island - Courtesy Press Office

Isola di Lamu, il passo lento della costa swahili Nel centro storico di Lamu Town, fondato nel Trecento su un’isola al largo del Kenya e tutelato dall’UNESCO, non esistono strade asfaltate né automobili. L’unico veicolo a motore dell’isola è l’ambulanza; tutto il resto si muove a piedi, lungo i canali a bordo dei dhow a vela latina o a dorso d’asino. Le antiche dimore in pietra corallina, con i soffitti sorretti da tronchi di mangrovia che determinano la larghezza stretta delle stanze, conservano all’ingresso i baraza, panche in pietra scolpita dove i padroni di casa ricevevano gli ospiti e concludevano gli affari senza violare la riservatezza della vita familiare. È in questo contesto che, negli anni Novanta, Carolina di Monaco decise di restaurare una residenza storica sul canale di Shela, inaugurando una stagione di discreta mondanità che attirò artisti londinesi e viaggiatori europei sedotti da quello che viene definito barefoot, la tradizione del "lusso scalzo", perché si cammina a piedi nudi sulla sabbia anche per andare a cena.

La dimora di Carolina di Monaco ed Ernesto di Hannover a Lamu, in Kenya - Credits Getty Images

Il punto di ritrovo storico resta il Peponi Hotel, aperto nel 1967 dalla famiglia danese Korschen all’estremità della spiaggia di Shela. Ventinove camere affacciate sull’oceano, una terrazza sul mare dove al tramonto si ordina il cocktail della casa, The Old Pal, e da cui a Capodanno si segue la celebre regata dei dhow ideata proprio dal fondatore dell’albergo. Sulla sponda opposta del canale, sulla spiaggia di Ras Kitau sull’isola di Manda, The Majlis rilegge la tradizione swahili con uno sguardo più contemporaneo, unendo legni intagliati a mano, due piscine fronte mare e un proprio dhow privato per navigare tra le mangrovie.

Peponi Hotel - Courtesy Press Office

Riviera Nayarit, il rifugio delle star nel Pacifico Chiusa all’interno di una penisola privata di millecinquecento acri lungo la Riviera Nayarit, in Messico, Punta Mita ha costruito la propria reputazione sulla sorveglianza perimetrale e sulla riservatezza, diventando il rifugio invernale prediletto delle star californiane in fuga da Los Angeles, da Kate Hudson a Lady Gaga a Beyoncé.

Kate Hudson e Matthew Bellamy in vacanza a Punta Mita, in Messico, 2011 - Credits Getty Images

A dicembre il clima è asciutto e luminoso, e nella Baia di Banderas inizia la migrazione delle megattere, visibili spesso direttamente dalle terrazze sul mare. A pochi minuti di barca si trovano le Isole Marietas, un arcipelago vulcanico celebre per Playa del Amor, una spiaggia nascosta dentro una cavità circolare aperta verso il cielo, salvata dai test militari e trasformata in parco nazionale protetto negli anni Sessanta grazie alle campagne di Jacques Cousteau. All’interno di questo paradiso costiero circondato su tre lati dal Pacifico, il Four Seasons Resort Punta Mita interpreta il lusso messicano con ville e casitas dai tetti in terracotta immerse nella vegetazione tropicale, affacciate su due spiagge private di sabbia dorata. Qui le giornate scorrono tra il lazy river, i rituali benessere ispirati alle tradizioni pre-ispaniche, e i due campi da golf disegnati da Jack Nicklaus, dove i giocatori affrontano la celebre buca 3B, il cui green sorge su un isolotto naturale nell’oceano raggiungibile tramite golf car anfibie.

Four Seasons Four Seasons Resort Punta Mita - Courtesy Press Office

Lungo un altro tratto riservato della stessa penisola si affaccia invece il St. Regis Punta Mita Resort, che abbina al servizio di maggiordomo e alle tre piscine a sfioro fronte mare la cucina d’autore del ristorante Carolina, con vista diretta sulle isole al largo. Mezz’ora più a nord, dove la costa si fa più selvaggia, la tenuta privata di Mandarina offre due esperienze complementari: il One&Only Mandarina, con le sue treehouse e ville sospese tra gli alberi secolari e le scogliere a picco sull’oceano, e il Rosewood Mandarina, che si snoda tra spiagge, pianure e rilievi montuosi celebrando l’artigianato indigeno delle culture Huichol e Cora.

Rosewood Mandarina - Courtesy Press Office

Oman, la misura architettonica sul Golfo A differenza degli altri Paesi celebri del Golfo, l’Oman ha scelto da decenni la via della misura e del rispetto del paesaggio. Una legge rigorosa vieta, infatti, la costruzione di grattacieli e impone che ogni edificio rispetti i colori naturali della sabbia e della pietra locale, preservando il profilo di una terra dove il deserto incontra l’oceano senza filtri. A venti minuti dal centro storico di Muscat, il Mutrah Souq mantiene l’atmosfera degli antichi mercati carovanieri, avvolto dal profumo della resina di Boswellia sacra, l’incenso reale del Dhofar che nell’antichità superava il valore dell’oro.

Il Forte Jalali, che domina il porto di Mascate - Credits Getty Images

La costa attorno alla capitale custodisce inoltre una rarità geologica unica al mondo: le montagne di Al Hajar, che cadono a picco nelle acque turchesi formando insenature simili a fiordi, sono composte da ofiolite, crosta oceanica spinta in superficie milioni di anni fa che permette di camminare letteralmente su ciò che un tempo era il fondale marino. Proprio in una di queste baie rocciose, a Bandar Jissah, sorge il Jumeirah Muscat Bay, affacciato su una spiaggia privata da cui partono le escursioni in barca per avvistare tartarughe verdi e delfini lungo le calette di Bandar Al Khairan.

Jumeirah Muscat Bay - Courtesy Press Office

In alternativa, lungo il litorale della capitale, The Chedi Muscat resta un punto di riferimento per l’eleganza minimalista progettata da Jean-Michel Gathy, con giardini simmetrici e la piscina a sfioro più lunga del Medio Oriente. Spostandosi verso l’interno, a duemila metri d’altitudine sui monti Al Hajar, l’Alila Jabal Akhdar domina i canyon e i terrazzamenti di rose damascene attraverso la costruzione con le tecniche dei forti tradizionali, mentre all’estremo nord del Sultanato, nella penisola di Musandam, il Six Senses Zighy Bay ricrea un villaggio in pietra e legno tra montagne e mare, celebre anche per l’arrivo scenografico in parapendio direttamente sulla spiaggia del resort.