Di Valentina Bottoni
Ci siamo: è quel momento dell'anno in cui nelle strade delle città si inizia respirare una strana aria frizzante e una frenesia diversa; quello in cui comincia a consumarsi l'attesa dello scambio dei regali sotto l'albero. È quel momento in cui gli scaffali dei beauty store si riempiono di rossetti, palette, creme e fragranze racchiusi in eleganti cofanetti e impreziositi da nastri, stelle e fiocchi di neve. I classici intramontabili accanto alle ultime novità si trasformano in oggetti da collezione dal pack elegante e ricercato, accompagnati da immagini che raccontano l'atmosfera speciale di queste settimane. Non si accontentano di creare imperdibili edizioni limitate: i beauty brand più esclusivi firmano anche bellissime immagini che accompagnano il count down natalizio, celebrandone l'atmosfera.
Il profumo diventa il sound delle feste
Un disco in vinile che inizia a girare, strumenti che vibrano, voci che si levano, ricordi che prendono forma: in quest’atmosfera festosa, all’insegna di uno stile ricercato e stravagante, Valentino Beauty invita a lasciarsi conquistare dal fascino di un party dove musica e bellezza si incontrano. Il profumo si trasforma nella colonna sonora di momenti indimenticabili, e la campagna Holiday 2026 cattura l'attesa di una festa che sta per iniziare.
Valentino Beauty Holiday 2026 - Credits: Courtesy Valentino Beauty
L'arte del recupero incontra la beauty couture
Una moltitudine di perline colorate. Kévin Germanier è un artista del ricamo ed esperto nel recuperare stock inutilizzati e materiali scartati dagli atelier di moda, che poi trasforma in creazioni preziose. Per le feste, il designer collabora con Guerlain formando il pack di creazioni d'eccezione in edizione limitata, dal Calendario dell'Avvento a Rouge G e Météorites, decorati da un prezioso motivo ricamato con le sue perline di forme e dimensioni diverse, declinate in tonalità dal blu al rosa, passando per rosso e nero. E la campagna video è un film animato, dove le sue opere prendono vita.
Guerlain Xmas Collection - Credits: Courtesy Guerlain
L'hotel creativo sulle vette innevate
Uno storico hotel cinque stelle adagiato sulle vette innevate, il Grand Hotel Sprezzatura. È lo scenario da cui è partito l'artista Agostino Iacurci, che ispirandosi alla logica del Tangram, ha sviluppato un alfabeto di geometrie essenziali per Acqua di Parma, che combina profili montani e maschere, dando vita a configurazioni sempre nuove. Come in una performance teatrale, gli elementi ricorrenti ritornano ogni volta con un volto diverso, permettendo al packaging del Natale di dispiegarsi come una sequenza di storie visive distinte, ma intimamente connesse. Così, le feste di fine anno si trasformano in un universo fantastico plasmato da ospitalità, design e profumo.
Holiday 2026 Grand Hotel Sprezzatura - Credits: Acqua di Parma
Quando Hollywood ispira il Natale
Make-up, skincare e fragranze si ispirano al fascino senza tempo di Hollywood, la fabbrica di sogni per eccellenza. Volto della campagna di Charlotte Tilbury per le feste 2026 è la popstar Christina Aguilera, che posa accanto alla stessa founder del marchio cosmetico di culto. Ma non finisce qui: sotto i riflettori di un teatro d'altri tempi, cofanetti ed edizioni limitate sono protagonisti assoluti di uno show ad alto tasso di glamour, tra globi specchiati, tende in raso e tappeti in velluto.
Christina Aguilera x Charlotte Tilbury - Credits: Courtesy Charlotte Tilbury Le vacanze sulla neve
Negli anni Trenta, Gabrielle Chanel soggiornò per la prima volta sulle Alpi in compagnia di alcuni amici e finì per innamorarsene, tornando a St. Moritz per diversi inverni, conquistata da una valle che già da decenni attirava scrittori e artisti. Oggi, a più di novant’anni di distanza, la montagna, con il bianco abbagliante delle vette, il calore degli interni e la luce mutevole che accompagna il passaggio dal giorno alla notte, ispira la campagna Chanel Holiday 2026. Volto della collezione, Margaret Qualley che per l'occasione interpreta i prodotti irrinunciabili, come la polvere illuminante Neige d’Or, il blush Joues Contraste Intense Mont Rose e la palette occhi Ombre d'Or.
Chanel Holiday 2026 - Credits: Courtesy Chanel
Un atelier gourmand
Dietro la maestosa facciata del 30 di avenue Montaigne, l’atmosfera è effervescente e magica: in un laboratorio delle meraviglie, immerso in una golosa scenografia di pan di zenzero, prendono vita doni d'eccezione rivestiti di glassa, cosparsi di polvere dorata e ornati da festoni finemente disegnati. Così Dior celebra l'indirizzo del suo storico atelier in occasione delle feste. Il tocco finale è l’iconico medaglione, un dettaglio dorato in perfetto stile couture. Accanto a coffret e candele, inoltre, cadeaux preziosi come il calendario dell'Avvento, il carillon L’Or de J’adore e La Malle des Rêves, capolavori in edizione limitata che racchiudono tante sorprese beauty. La collezione make-up Cinnamon Glaze, che ha il volto di Deva Cassel ed è firmata dal direttore creativo, Peter Philips, si ispira a deliziose sfumature miele e cannella che vestono viso, occhi e labbra.
Dior Holiday 2026 - Credits: Courtesy Dior