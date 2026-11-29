Di Valentina Bottoni

Ci siamo: è quel momento dell'anno in cui nelle strade delle città si inizia respirare una strana aria frizzante e una frenesia diversa; quello in cui comincia a consumarsi l'attesa dello scambio dei regali sotto l'albero. È quel momento in cui gli scaffali dei beauty store si riempiono di rossetti, palette, creme e fragranze racchiusi in eleganti cofanetti e impreziositi da nastri, stelle e fiocchi di neve. I classici intramontabili accanto alle ultime novità si trasformano in oggetti da collezione dal pack elegante e ricercato, accompagnati da immagini che raccontano l'atmosfera speciale di queste settimane. Non si accontentano di creare imperdibili edizioni limitate: i beauty brand più esclusivi firmano anche bellissime immagini che accompagnano il count down natalizio, celebrandone l'atmosfera.

Il profumo diventa il sound delle feste

Un disco in vinile che inizia a girare, strumenti che vibrano, voci che si levano, ricordi che prendono forma: in quest’atmosfera festosa, all’insegna di uno stile ricercato e stravagante, Valentino Beauty invita a lasciarsi conquistare dal fascino di un party dove musica e bellezza si incontrano. Il profumo si trasforma nella colonna sonora di momenti indimenticabili, e la campagna Holiday 2026 cattura l'attesa di una festa che sta per iniziare.