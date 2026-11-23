I grandi hotel conoscono da sempre l'arte di mettere in scena la bellezza. Un tempo erano salotti mondani, luoghi in cui incontrarsi, farsi vedere e celebrare occasioni importanti. Oggi, almeno a dicembre, recuperano qualcosa di quello spirito. E se per undici mesi mettono al primo posto la discrezione, quando arriva Natale dimenticano la sobrietà: le facciate si illuminano, gli abeti diventano monumentali, compaiono villaggi di cioccolato, piste di pattinaggio e ballerine dello Schiaccianoci. Pasticceri, fioristi, artigiani e designer reinventano saloni e cortili, mentre le facciate diventano attrazioni cittadine. Ne nasce una geografia delle feste in cui ogni capitale interpreta il Natale secondo la propria storia, le proprie ossessioni estetiche e una certa nostalgia per un mondo che forse non è mai esistito davvero.
Parigi, il Natale ha ancora buone maniere
Pasticceria francese, scones, un servizio impeccabile e tutto il cerimoniale necessario a trasformare il pomeriggio in un'occasione speciale. Parigi non ha bisogno di inventarsi un passato: le basta recuperare il proprio. E nell'epoca della fretta, dedicare qualche ora a una tazza di tè sembra quasi una provocazione. Là dove Coco Chanel abitò per oltre trent'anni e Marcel Proust era di casa, al Ritz Paris in Place Vendôme, il Natale conserva il gusto dei grandi rituali mondani. Dal 18 dicembre al 3 gennaio torna nel Salon Marie-Louise il tè delle feste, erede di una tradizione che César Ritz importò da Londra agli inizi del Novecento.
Poco più in là, in Avenue Montaigne, il Plaza Athénée preferisce portare la montagna in città. Dal 26 novembre il cortile dell'albergo torna a ospitare una pista di pattinaggio e uno chalet, tra decorazioni invernali e le vetrine dell'alta moda. A pochi passi da Dior, maison storicamente legata all'indirizzo, Parigi si concede così una parentesi alpina. Si viene nella capitale della couture per immaginarsi a Courchevel. Ma con le scarpe giuste.
Copenaghen, una fiaba che illumina la città
A Copenaghen sopravvivono i piccoli rituali del Natale danese, dal gløgg, il vino speziato, al risalamande, il dolce di riso nel quale si nasconde una mandorla intera. Chi la trova riceve un regalo. Una tradizione domestica che ricorda come, dietro tanta magnificenza, il Natale conservi un'anima piuttosto semplice. L'Hotel d'Angleterre ha fatto delle decorazioni natalizie una tradizione cittadina. Dal 1995 la facciata affacciata su Kongens Nytorv si trasforma ogni dicembre in un grande spettacolo luminoso. L'accensione ha rinnovato anche quest'anno un appuntamento che richiama residenti e turisti, indipendentemente dal fatto che possano permettersi una camera. L'albergo, la cui storia risale al 1755, diventa parte della scenografia urbana, come le piazze illuminate e i mercatini.
A pochi minuti di distanza, il Nimb Hotel sembra uscito da una fiaba di Hans Christian Andersen. Torri e archi d'ispirazione moresca ne fanno già un edificio sorprendente, ma durante le feste sono i Giardini di Tivoli a completare lo spettacolo. Proiezioni e ologrammi animano il ghiaccio davanti all'albergo e la facciata illuminata, mentre il parco si riempie di luci. Un piccolo universo fantastico, in perfetta continuità con un luogo che coltiva l'arte dello stupore dal 1843, molto prima che qualcuno la chiamasse esperienza immersiva.
Londra, un intero villaggio fatto di cioccolato
In tempi di decorazioni seriali e immagini generate in pochi secondi, anche la pazienza artigianale diventa una forma di lusso. A Londra, città che deve a Charles Dickens buona parte dell'immaginario natalizio moderno, il Dorchester di Park Lane ha scelto quest'anno una scenografia curatissima e decisamente golosa. Dal 14 novembre, nella Promenade dell'albergo, compare un villaggio invernale interamente costruito intorno al cioccolato dall'executive pastry chef Andrew Blas.
Ci sono una stazione ferroviaria innevata, casette dai tetti bianchi e un trenino che attraversa il paesaggio. Una piccola impresa di alta pasticceria, a metà strada tra il modellismo e la scenografia teatrale. Più ancora del risultato, colpisce l'idea di dedicare tanto lavoro a qualcosa destinato soltanto a essere ammirato.
The Dorchester di Park Lane
Milano, il Polo Nord arriva nel Quadrilatero della Moda
Milano, per qualche settimana, abbandona il suo abituale pragmatismo e rallenta il passo, come quando, nei primi decenni del Novecento, cominciava a diventare una metropoli internazionale, e gli alberghi vicini alle grandi stazioni erano anche il palcoscenico di una società in movimento. Così, in piazza Duca d'Aosta, l'Excelsior Hotel Gallia affida al progetto natalizio 2026 The Glow il ritorno di un rito caro ai grandi hotel europei: la merenda. Cioccolata calda, pasticceria e saloni eleganti recuperano quella dimensione mondana che ha accompagnato l'hotel fin dalla sua apertura, nel 1932. In fondo, fermarsi per una cioccolata in un luogo del genere significa concedersi un piccolo lusso ormai piuttosto raro: perdere tempo con eleganza.
Excelsior Hotel Gallia - Courtesy Press Office
Ma il Natale milanese quest'anno guarda anche decisamente a nord. Molto più a nord di via Montenapoleone. Al Four Seasons Hotel Milano, ricavato da un antico convento quattrocentesco, gli ambienti si trasformano in un paesaggio polare, tra alberi innevati, superfici che evocano il ghiaccio, animali artici e suggestioni dell'aurora boreale. Dall'ingresso alla Sala Camino, dalla lobby allo Stilla Bar, installazioni luminose e proiezioni costruiscono un percorso che sembra voler trasferire un pezzo di Artico nel centro della città. Il contrasto ha un suo fascino: dove un tempo si cercavano silenzio e raccoglimento, oggi si mette in scena la meraviglia.
Four Seasons Hotel Milano - Courtesy Press Office
Vienna, un albero di Natale per centocinquant'anni di storia
A Vienna il gusto per le cerimonie non è mai davvero passato di moda, insieme con il gusto per le sue tradizioni: come la torta Sacher, diventata parte della storia culturale viennese quanto i caffè e i valzer. Qui persino il Natale, prima di essere una festa, sembra una questione di consuetudine. L'Hotel Sacher festeggia i 150 anni dalla propria apertura con un albero natalizio alto sette metri, collocato sulla facciata dell'edificio di fronte all'Opera di Stato. Inaugurato il 4 novembre, è una novità per l'albergo fondato da Eduard Sacher nel 1876. E all'interno continua naturalmente a essere servita la Original Sacher-Torte, inventata nel 1832 da Franz Sacher, padre del fondatore.
New York, dove il Natale è sempre un po' cinema
Se c'è una città che ha trasformato il Natale in uno spettacolo permanente, è New York. Non soltanto per le vetrine di Fifth Avenue o l'albero del Rockefeller Center, ma perché cinema e televisione hanno insegnato a intere generazioni come immaginare dicembre a Manhattan. Al Lotte New York Palace, su Madison Avenue, dal 23 novembre tornano le decorazioni e il grande albero nel cortile delle Villard Houses, residenze ottocentesche progettate dallo studio McKim, Mead & White. Gli appassionati di Gossip Girl riconosceranno gli esterni della casa della famiglia van der Woodsen. Il glamour televisivo incontra così l'architettura della Gilded Age, in uno degli angoli di Manhattan che sembrano fatti apposta per essere fotografati.
Ma è il Plaza, affacciato su Central Park, a custodire forse il legame più sentimentale con il Natale cinematografico. Qui Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin in Mamma, ho riperso l'aereo, trasformando una suite e il servizio in camera nel sogno proibito di qualsiasi bambino. Quest'anno, però, il grande albergo cambia copione. La maison francese Repetto firma un allestimento ispirato allo Schiaccianoci, tra tutù, scarpette da danza e alberi decorati come scenografie di un balletto. Le installazioni animano gli ambienti, mentre alcune esibizioni di ballerine nella lobby completano lo spettacolo. Čajkovskij incontra così uno degli hotel più cinematografici del mondo. E il Natale newyorkese, ancora una volta, sembra fatto per il grande schermo.
C'è qualcosa di curioso in questa improvvisa passione per l'eccesso. Per tutto l'anno il lusso contemporaneo celebra la discrezione, l'essenzialità, possibilmente l'assenza di ostentazione. A dicembre, invece, riscopre il piacere dell'ornamento e di quella bellezza un po' teatrale che da adulti impariamo spesso a considerare frivola. Soprattutto, gli alberghi più esclusivi del mondo, quelli che fanno della riservatezza una parte del proprio prestigio, diventano per qualche settimana attrazioni pubbliche. Non tutte le installazioni sono liberamente accessibili, naturalmente.
Ma le facciate illuminate e gli alberi visibili dalle piazze portano almeno una parte dello spettacolo fuori dalle suite. Non tutti possono permettersi una camera al Ritz o al Plaza. Ma per ammirare un palazzo illuminato non serve prenotarne una. E forse il piccolo miracolo di questi Natali esagerati è proprio questo: per qualche istante, anche il lusso più esclusivo si lascia guardare da tutti.
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