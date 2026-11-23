I grandi hotel conoscono da sempre l'arte di mettere in scena la bellezza. Un tempo erano salotti mondani, luoghi in cui incontrarsi, farsi vedere e celebrare occasioni importanti. Oggi, almeno a dicembre, recuperano qualcosa di quello spirito. E se per undici mesi mettono al primo posto la discrezione, quando arriva Natale dimenticano la sobrietà: le facciate si illuminano, gli abeti diventano monumentali, compaiono villaggi di cioccolato, piste di pattinaggio e ballerine dello Schiaccianoci. Pasticceri, fioristi, artigiani e designer reinventano saloni e cortili, mentre le facciate diventano attrazioni cittadine. Ne nasce una geografia delle feste in cui ogni capitale interpreta il Natale secondo la propria storia, le proprie ossessioni estetiche e una certa nostalgia per un mondo che forse non è mai esistito davvero.

Parigi, il Natale ha ancora buone maniere

Pasticceria francese, scones, un servizio impeccabile e tutto il cerimoniale necessario a trasformare il pomeriggio in un'occasione speciale. Parigi non ha bisogno di inventarsi un passato: le basta recuperare il proprio. E nell'epoca della fretta, dedicare qualche ora a una tazza di tè sembra quasi una provocazione. Là dove Coco Chanel abitò per oltre trent'anni e Marcel Proust era di casa, al Ritz Paris in Place Vendôme, il Natale conserva il gusto dei grandi rituali mondani. Dal 18 dicembre al 3 gennaio torna nel Salon Marie-Louise il tè delle feste, erede di una tradizione che César Ritz importò da Londra agli inizi del Novecento.