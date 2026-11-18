In passerella da Fendi , lo vediamo indossato con camicia morbida al di sotto e, soprattutto, contraddistinto da orlo grigio a contrasto. Più informale, ma al tempo stesso squisitamente boho, è la proposta di Marco Rambaldi : inserti in crochet su polsini e colletto donano alla giacca di velluto nero un’anima completamente unica e differente, che trova spazio sopra top a quadri. È in passerella da Dolce&Gabbana che si raggiunge però la massima espressione dello spirito dandy al femminile, portando il blazer di velluto sopra un gilet abbinato, completato da camicia e cravatta.

La domanda, dunque, è una sola: su quali pezzi investire per accogliere questa tendenza nel proprio guardaroba? Ecco le idee shopping e i modelli da tenere d'occhio per interpretare il velluto con carattere e personalità.

Ha un appuntamento fisso con l'inverno, eppure ogni stagione trova un nuovo modo di sorprendere e stupire. È il velluto , protagonista di un ritorno in grande stile nel guardaroba femminile. Ma la tendenza velvet quest’anno si allontana dall’immagine un po' nostalgica di un tessuto relegato (solo) alle occasioni speciali: sulle passerelle delle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 lo vediamo reinventarsi attraverso capi eleganti ma portabilissimi di giorno come di sera. Dalle giacche sartoriali fino ai vestiti , passando per i pantaloni a coste avvistati nello street style, il velluto dimostra di avere molte più possibilità daily di quante se ne possano immaginare.

Anche sul fronte shopping non mancano le proposte. Roland Mouret punta su una silhouette con scollo a barca e bottoni gioiello dorati, perfetta per aggiungere una nota preziosa agli abbinamenti più minimali. Ha invece tutto il rigore seducente dello smoking la proposta nera di Victoria Beckham , un investimento da sfruttare tanto con pantaloni coordinati quanto con un paio di jeans a sigaretta. Più morbida e disinvolta, infine, la giacca di forte_forte , caratterizzata da un profondo scollo a V e da una silhouette quasi cocoon e avvolgente: la scelta ideale per chi ama un'eleganza meno rigida, ma sempre ricercata.

Abiti in velluto, dal guardaroba daily alle occasioni speciali

Chi ha detto che il vestito di velluto vada riservato esclusivamente alle grandi occasioni? La moda Autunno/Inverno 2026-2027 ne riscrive i codici, portandolo anche nel guardaroba di tutti i giorni e dimostrando quanto possa essere trasversale. Per i look da sera eleganti e disinvolti al tempo stesso, è la maison Giorgio Armani a conferire profondità all’abito lungo in velluto blu. Centrale è il decoro frontale, poco sotto il colletto stondato: una silhouette che ricorda quasi un abito monacale, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso la preziosità del tessuto e una costruzione smanicata.

Ralph Lauren ne esplora invece il fascino più classico e raffinato attraverso la nuance cioccolato, suggerendo un'idea di femminilità sofisticata: il risultato si traduce in abito passepartout. Decisamente più audace, infine, il linguaggio di Roberto Cavalli: il minidress di velluto con balze e ruches si carica di glamour e leggerezza, racchiudendo in sé uno spirito Millennial che strizza l’occhio a un'estetica iperfemminile, giocosa e disinibita.