Time FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Ha un appuntamento fisso con l'inverno, eppure ogni stagione trova un nuovo modo di sorprendere e stupire. È il velluto, protagonista di un ritorno in grande stile nel guardaroba femminile. Ma la tendenza velvet quest’anno si allontana dall’immagine un po' nostalgica di un tessuto relegato (solo) alle occasioni speciali: sulle passerelle delle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 lo vediamo reinventarsi attraverso capi eleganti ma portabilissimi di giorno come di sera. Dalle giacche sartoriali fino ai vestiti, passando per i pantaloni a coste avvistati nello street style, il velluto dimostra di avere molte più possibilità daily di quante se ne possano immaginare.
La domanda, dunque, è una sola: su quali pezzi investire per accogliere questa tendenza nel proprio guardaroba? Ecco le idee shopping e i modelli da tenere d'occhio per interpretare il velluto con carattere e personalità.
Blazer in velluto nero, la vera eleganza non conosce occasioni
Se c'è un acquisto su cui vale davvero la pena investire questo inverno, non può che essere il blazer in velluto nero. Elegante per definizione, ma decisamente meno prevedibile della classica giacca sartoriale, risolve il look con zero sforzo e, soprattutto, non chiede di essere sfoggiato solo ed esclusivamente nelle occasioni formali. Anche le sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 ne confermano il potenziale, declinandolo secondo sensibilità stilistiche differenti.
In passerella da Fendi, lo vediamo indossato con camicia morbida al di sotto e, soprattutto, contraddistinto da orlo grigio a contrasto. Più informale, ma al tempo stesso squisitamente boho, è la proposta di Marco Rambaldi: inserti in crochet su polsini e colletto donano alla giacca di velluto nero un’anima completamente unica e differente, che trova spazio sopra top a quadri. È in passerella da Dolce&Gabbana che si raggiunge però la massima espressione dello spirito dandy al femminile, portando il blazer di velluto sopra un gilet abbinato, completato da camicia e cravatta.
Fendi, Marco Rambaldi, Dolce&Gabbana FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Anche sul fronte shopping non mancano le proposte. Roland Mouret punta su una silhouette con scollo a barca e bottoni gioiello dorati, perfetta per aggiungere una nota preziosa agli abbinamenti più minimali. Ha invece tutto il rigore seducente dello smoking la proposta nera di Victoria Beckham, un investimento da sfruttare tanto con pantaloni coordinati quanto con un paio di jeans a sigaretta. Più morbida e disinvolta, infine, la giacca di forte_forte, caratterizzata da un profondo scollo a V e da una silhouette quasi cocoon e avvolgente: la scelta ideale per chi ama un'eleganza meno rigida, ma sempre ricercata.
Blazer Roland Mouret, Victoria Beckham, forte_forte - Credits: Courtesy Press Office
Abiti in velluto, dal guardaroba daily alle occasioni speciali
Chi ha detto che il vestito di velluto vada riservato esclusivamente alle grandi occasioni? La moda Autunno/Inverno 2026-2027 ne riscrive i codici, portandolo anche nel guardaroba di tutti i giorni e dimostrando quanto possa essere trasversale. Per i look da sera eleganti e disinvolti al tempo stesso, è la maison Giorgio Armani a conferire profondità all’abito lungo in velluto blu. Centrale è il decoro frontale, poco sotto il colletto stondato: una silhouette che ricorda quasi un abito monacale, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso la preziosità del tessuto e una costruzione smanicata.
Ralph Lauren ne esplora invece il fascino più classico e raffinato attraverso la nuance cioccolato, suggerendo un'idea di femminilità sofisticata: il risultato si traduce in abito passepartout. Decisamente più audace, infine, il linguaggio di Roberto Cavalli: il minidress di velluto con balze e ruches si carica di glamour e leggerezza, racchiudendo in sé uno spirito Millennial che strizza l’occhio a un'estetica iperfemminile, giocosa e disinibita.
Giorgio Armani, Ralph Lauren, Roberto Cavalli FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Se le passerelle dettano la direzione, sono poi le proposte shopping a tradurla in scelte concrete. Per il giorno, merita attenzione l'abito midi in velluto verde smeraldo di Max Mara, dalla linea morbida e balloon, con maniche a palloncino a contrasto. Ha invece un'allure più romantica e ricercata la proposta color porpora di Elie Saab, con maniche corte, gonna midi svasata e scollo a V.
Una soluzione interessante anche per gli impegni diurni che richiedono un pizzico di eleganza in più. Per la sera, infine, spazio al glamour del minidress bustier drappeggiato color ruggine di Magda Butrym: una creazione femminile e scenografica, da completare con sandali gioiello e pochi accessori preziosi.
Abito Max Mara, Elie Saab, Magda Butrym - Credits: Courtesy Press Office
Nello street style vincono i pantaloni in velluto a coste
Altro scenario, altro mood. Nello street style, il velluto cambia completamente registro e conquista le it-girl soprattutto nella versione a coste, declinata sui pantaloni. Un'alternativa interessante ai soliti jeans e ai classici modelli sartoriali, che porta nel guardaroba invernale una nota rétro senza rinunciare alla contemporaneità.
C'è chi li sceglie nelle nuance più profonde, dal verde smeraldo al color cammello, due grandi classici della palette invernale, e li indossa in versione tailleur per un impeccabile effetto total look. E c'è chi, invece, punta sul bianco panna, giocando con i contrasti cromatici attraverso un dolcevita marrone e un cappotto color cioccolato. Il risultato? Un color blocking sofisticato e tutt'altro che scontato, che dimostra quanto anche il velluto a coste sappia essere protagonista indiscusso della mise.
Street Style - Credits: Getty Images
E per chi vuole sperimentare con questo capo, le possibilità cromatiche sono decisamente più interessanti del solito. 7 For All Mankind propone pantaloni in velluto a coste rosa, perfetti per dare una nota inattesa al guardaroba invernale e alleggerire gli abbinamenti più classici.
Più luminosi e versatili i pantaloni bianchi leggermente flare di Polo Ralph Lauren, da portare con maglieria morbida, camicie e giacche sartoriali. Chi preferisce una palette calda può invece puntare sul modello color caramello di Saint Laurent, una tonalità sofisticata che si presta a interessanti combinazioni con marrone cioccolato, panna e nero. Tre interpretazioni di un unico (infallibile) must-have.
Pantaloni 7 for all mankind, Polo Ralph Lauren, Saint Laurent - Credits: Courtesy Press Office