Le borse nere da giorno dell’Autunno/Inverno 2026-2027 sono la rilettura perfetta di un passepartout intramontabile

FASHION 16 novembre 2026

Per affrontare la città con tutto il necessaire, senza rinunciare a coolness ed eleganza, ecco le black bag più belle dalle sfilate e i modelli must-have di stagione

Di Federica Caiazzo

Fendi FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra le migliori tendenze accessori avvistate alle sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027, le borse nere, grandi o medie, si confermano un investimento di stile su cui vale la pena puntare. Per la prossima stagione il nero si presta a interpretazioni diverse, gioca con volumi generosi, lavorazioni materiche, costruzioni destrutturate e dettagli metallici. Ne otteniamo una selezione di borse per il giorno che mette d'accordo estetica e funzionalità, con modelli capienti e pratici, pensati per accompagnare gli impegni quotidiani dal mattino fino all'ultimo appuntamento. Dalle maxi tote bag nere alle borse ladylike da portare a mano o al braccio, fino alle it-bag compatte - un po’ più piccole ma sorprendentemente spaziose - ecco 3 tendenze da seguire per scegliere la vostra prossima borsa nera passepartout e le idee shopping per aggiornare il guardaroba di questa stagione. Tote bag nere, quando il formato XL incontra il minimalismo

Jil Sander, Bottega Veneta, Elisabetta Franchi FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le maxi tote confermano la loro allure senza tempo anche sulle passerelle di questa stagione. Per la moda Autunno/Inverno 2026-2027 hanno volumi importanti, senza necessariamente ricorrere a costruzioni elaborate o decorazioni vistose. A fare la differenza sono soprattutto la qualità della pelle, le lavorazioni e la pulizia delle forme. DaBottega Veneta, l’iconica pelle intrecciata diventa protagonista di una maxi bag dall'identità immediatamente riconoscibile, dove la lavorazione artigianale aggiunge carattere a un accessorio dalla vocazione quotidiana. Elisabetta Franchi sceglie invece una silhouette minimalista ma con logo ben riconoscibile, mentre Jil Sander porta in passerella un'idea di essenzialità ancora più rigorosa: proporzioni generose, linee pure e slanciate, nessun dettaglio superfluo.

Loewe, Toteme, Saint Laurent FW26 - Credits: Courtesy Press Office

I modelli del memento trasformano così la capienza in un’affermazione di stile. La proposta di Loewe richiama l'architettura geometrica della celebre Puzzle Bag, reinterpretandola in una versione maxi dalla forte personalità. Toteme punta sulla semplicità di una grande borsa in pelle nera, ideale per chi ama gli accessori essenziali ma ricercati nel design avvolgente e morbido. Saint Laurent, infine, sceglie una superficie matelassé che aggiunge tridimensionalità alla silhouette, completata dal grande logo dorato. Tre alternative per chi cerca una vera e autentica alleata quotidiana che contenga davvero tutto il necessario. Borse ladylike nere, il ritorno delle bag da portare a mano

Dolce&Gabbana, Gucci, Tod’s FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Questa stagione la borsa da giorno si interpreta anche con un ritorno alle origini: stile rétro e linee ladylike che da un lato ricordano (anche) le celebri doctor bags. Le passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 riscoprono il fascino delle forme arrotondate e delle borse a mano, spesso dotate di manici e proporzioni che consentono di portarle anche al braccio o a spalla. Da Dolce&Gabbana, la borsa si distingue per una costruzione che richiama le classiche borse anni Sessanta, con un'eleganza dal languore vintage. Gucci lavora invece sulle proporzioni e sulla compattezza del design, lasciando che l’iconico morsetto Horsebit rubi la scena: un elemento imprescindibile nell’estetica più riconoscibile della maison. Infine, Tod's interpreta il tema attraverso una silhouette rilassata, che conserva tutta la sua raffinatezza nella semplicità delle forme e nell’emblematica fibbia dorata che richiama l’iniziale del brand.

Chloé, Dior, Louis Vuitton FW26 - Credits: Courtesy Press Office

Per lo shopping, la rosa di proposte si amplia ancora di più. Il ritorno della Paddington di Chloé riporta sotto i riflettori una delle borse di archivio più riconoscibili, con il suo carattere rilassato contrastato dal grande e iconico lucchetto. Tra le ispirazioni da tenere d'occhio c'è anche la borsa Toujours di Dior, con le impunture nel motivo Macrocannage (ereditate dalla visione del fondatore Monsieur Dior) e i charms con il lettering della maison. Louis Vuitton, invece, punta su una versione total black del modello CarryAll dalla costruzione soffice, impreziosita a sua volta da un tag con celebre monogramma. Borse nere compatte, piccole fuori e spaziose dentro

Fendi, Diesel, Chanel FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non sempre serve una maxi bag per avere tutto a portata di mano. Tra le tendenze accessori dell'Autunno/Inverno 2026-2027 trovano spazio anche borse nere dalle dimensioni medie e più contenute, ideali per concentrare in un formato compatto (anche) una buona dose di praticità. In passerella, Fendi rilegge la sua iconica Baguette in una versione adatta al quotidiano: niente applicazioni preziose o decorazioni scintillanti, ma pelle nera e le celebri impunture della maison che rievocano l’artigianalità della maison. Diesel sceglie invece una borsa morbida dal carattere decisamente rock, con fibbie e dettagli metallizzati che movimentano la silhouette hobo. A completare il trio è la nuova it-bag Chanel disegnata da Matthieu Blazy, con doppio flap e doppie chiusure tra cui l’emblematica doppia C.

Balenciaga, Jacquemus, Prada FW26 - Credits: Courtesy Press Office