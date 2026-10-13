La borsa grande è tornata: i modelli XXL per l’autunno 2026, tra sfilate e idee shopping

Bottega Veneta FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Questa stagione, la borsa torna a occupare il posto che merita: sotto i riflettori e al centro del look. Per la moda Autunno/Inverno 2026-2027, le tendenze accessori avvistate nelle sfilate più belle riscoprono infatti il piacere delle proporzioni generose, facendo spazio a volumi XXL che coniugano praticità e ricerca estetica. Le borse maxi si portano a mano, a spalla, morbide e destrutturate oppure definite da proporzioni più architettoniche.
Cambiano le forme, si moltiplicano le interpretazioni, ma resta una certezza: la borsa oversize non è più soltanto una scelta pratica e funzionale, ma esattamente ciò che determina il carattere (audace) di un look. Dalle nuance naturali alle esplosioni cromatiche, ecco i modelli di tendenza visti in passerella da cui lasciarsi ispirare e le idee shopping da tenere d'occhio.
Borse XXL in colori passepartout: il fascino timeless di nero, marrone e beige
Da sinistra: Bottega Veneta, Gabriela Hearst; Chanel FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Nero, marrone cioccolato e beige sono i colori protagonisti di una stagione che riscopre la bellezza della materia, affidando alla qualità visiva dei pellami e al contrasto tra superfici il compito di rendere memorabile i design essenziali. Nelle borse maxi dell'Autunno/Inverno 2026/2027, le tonalità neutre acquistano profondità grazie a lavorazioni che alternano la compattezza della pelle alla morbidezza dello shearling, con un gioco di texture particolarmente interessante nei mesi freddi. Il risultato è un'eleganza concreta, meno legata all'ostentazione e più attenta alle proporzioni, alla consistenza dei materiali e alla capacità che un accessorio può avere di essere vissuto nel quotidiano.
In passerella da Bottega Veneta e Chanel, formati grandi e inaspettati cambiano la percezione delle borse classiche più iconiche: ciò che già conosciamo come estetica fondante delle singole maison viene dunque riletto attraverso dimensioni più importanti. Interessate anche l’uso dello shearling beige per la borsa teddy (e maxi) di Gabriela Hearst, indossata tono su tono col capospalla coordinato. Dove la materia incontra il volume.
Borse XXL colorate: tonalità pop e color blocking
Da sinistra: Dries Van Noten; Acne Studios; Stella McCartney FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Chi ha detto che nella stagione più fredda si debba necessariamente vestire di colori discreti? Accanto ai grandi classici, le passerelle Autunno/Inverno 2026/2027 lasciano spazio a borse oversize che fanno della cromia la propria cifra distintiva. In passerella da Acne Studios, la maxi bag viola si pone come un invito a superare la consueta palette autunnale senza rinunciare alla ricercatezza. Il maxi-secchiello rosso di Stella McCartney, invece, accende il look con brio, volume ed energia. Una proporzione inaspettata per una bucket bag, che viene dunque condotta verso un'estetica ancora più grafica, indossata a contrasto con il blu elettrico per lasciarle acquisire forza e carattere.
Da notare come la dimensione XXL amplifichi l'effetto: la borsa colorata diventa l’accessorio che dà ritmo al look. Una verità (nascosta) portata alla massima espressione dalla silhouette hobo di Dries Van Noten: un mosaico di colori, un incontro di tonalità che trasforma la mega borsa nel centro narrativo dello styling. Una lectio magistralis di come il design stesso possa essere costruito attraverso l’uso sapiente del colore.
Idee shopping: le maxi borse marroni e color cioccolato
Da sinistra: Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, Saint Laurent
Il marrone nelle sfumature del cioccolato è una delle tonalità più interessanti. Profondo ma meno severo del nero, si fa notare con eleganza senza diventare difficile da integrare nel guardaroba daily. Lo dimostra la borsa marrone di Bottega Veneta, realizzata secondo l’iconico motivo Intrecciato della Maison: portata a mano, accompagna con nonchalance i cappotti lunghi, le giacche sartoriali, i pantaloni ampi.
Anche Dolce&Gabbana scommette sulla texture e lo fa con una borsa grande in camoscio morbidissimo al tatto: si porta a spalla, ed è perfetta per completare i look autunnali. Per chi preferisce infine un'estetica audace e decisa, la maxi bag a spalla di Saint Laurent coniuga la funzionalità con il desiderio di un accessorio dalla forte identità (ribadita - a grandi caratteri - dal logo dorato).
Le borse XXL nere: tote bag rigide e modelli morbidi
Da sinistra: Fendi, Loro Piana, Christian Louboutin
Se il marrone dona calore e accende il look con una coccola fragrante, il nero rappresenta la scelta più immediata in ogni stagione. La tote bag nera di Fendi è la soluzione da tenere in considerazione nelle giornate lunghe, tra appuntamenti di lavoro e spostamenti in città. Rigida, strutturata, è il formato ampio che offre spazio, con nome della Maison a vista per non rinunciare a un certo statement.
La borsa nera di Loro Piana è invece l'ispirazione da considerare per chi predilige un'estetica che rievoca l’intramontabile quiet luxury: il minimalismo delle linee si esprime attraverso una silhouette bombata, quasi ripiegata su di sé, ed enfatizzata dalle impunture a contrasto. Ultima ma non per importanza è la maxi bag di Christian Louboutin, altrettanto soffice nell’aspetto e capiente nella sua anima pratica e funzionale. Il plus? La doppia opzione in fatto di manici, per portarla a spalla e a mano.
A tutto volume, anche col colore
Da sinistra: Balenciaga, Loewe, Polène
Dove non basta il formato (maxi) ecco che arriva il colore a rendere ancora più evidente la forza espressiva del look. Le borse colorate XXL si confermano l’accessorio definitivo dell’Autunno 2026 per chi vuole conferire energia al guardaroba, senza doverlo rivoluzionare. Esempio tangibile è la tote bag di Balenciaga: la nuance fluo non passa inosservata, anzi diventa il punto di partenza per costruire look con capi dalle tonalità basiche e minimali. Per chi ama sperimentare, l’espediente del multicolor permette di superare gli abbinamenti convenzionali e di trasformare il colore in un vero esercizio di styling.
Lo conferma la proposta di Loewe, che invita a giocare con contrasti e grafismi, senza rinunciare alla pulizia delle linee. Infine, riflettori puntati su Polène, lì dove il minimalismo d’ispirazione francese incontra la quintessenza cristallina dell’azzurro acqua. Una (ri)lettura più delicata del diktat, portando una nota luminosa e fresca nel guardaroba autunnale.
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