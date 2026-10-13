La borsa grande è tornata: i modelli XXL per l’autunno 2026, tra sfilate e idee shopping

Cambiano le forme, si moltiplicano le interpretazioni, ma resta una certezza: la borsa oversize non è più soltanto una scelta pratica e funzionale, ma esattamente ciò che determina il carattere (audace) di un look. Dalle nuance naturali alle esplosioni cromatiche, ecco i modelli di tendenza visti in passerella da cui lasciarsi ispirare e le idee shopping da tenere d'occhio .

Questa stagione, la borsa torna a occupare il posto che merita: sotto i riflettori e al centro del look . Per la moda Autunno/Inverno 2026-2027 , le tendenze accessori avvistate nelle sfilate più belle riscoprono infatti il piacere delle proporzioni generose, facendo spazio a volumi XXL che coniugano praticità e ricerca estetica. Le borse maxi si portano a mano, a spalla, morbide e destrutturate oppure definite da proporzioni più architettoniche.

Nero, marrone cioccolato e beige sono i colori protagonisti di una stagione che riscopre la bellezza della materia, affidando alla qualità visiva dei pellami e al contrasto tra superfici il compito di rendere memorabile i design essenziali. Nelle borse maxi dell'Autunno/Inverno 2026/2027, le tonalità neutre acquistano profondità grazie a lavorazioni che alternano la compattezza della pelle alla morbidezza dello shearling, con un gioco di texture particolarmente interessante nei mesi freddi. Il risultato è un'eleganza concreta, meno legata all'ostentazione e più attenta alle proporzioni, alla consistenza dei materiali e alla capacità che un accessorio può avere di essere vissuto nel quotidiano.

In passerella da Bottega Veneta e Chanel, formati grandi e inaspettati cambiano la percezione delle borse classiche più iconiche: ciò che già conosciamo come estetica fondante delle singole maison viene dunque riletto attraverso dimensioni più importanti. Interessate anche l’uso dello shearling beige per la borsa teddy (e maxi) di Gabriela Hearst, indossata tono su tono col capospalla coordinato. Dove la materia incontra il volume.

Borse XXL colorate: tonalità pop e color blocking