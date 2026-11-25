lifestyle 25 novembre 2026

Una selezione di telefoni di ultima generazione da regalare (o regalarsi) suddivisi a seconda delle funzioni, con qualche chicca per chi cerca l'eccesso

Di Matteo Dall'Ava

Leica Leitzphone powered by Xiaomi - Courtesy Press Office

Il Black Friday ha il merito di far pensare ai regali con un po' di anticipo, e lo smartphone è tra i doni più desiderati di tutti. Non si tratta, però, di cercare il più venduto né il migliore in assoluto: contano i modelli in cui la tecnologia diventa una questione di carattere. Chi sa fare tutto, e un po' di più Si parte da chi non ha bisogno di presentazioni. La stampa specializzata ha giudicato l'Oppo Find X10 Pro Max tra i migliori telefoni dell'anno. Il merito è di un cuore modernissimo, veloce e parco nei consumi, ideale per chi non vuole scegliere cosa sacrificare.

Oppo Find X10 Pro Max - Courtesy Press Office

Eppure, la bravura non è sempre questione di potenza. A volte consiste nel proteggere un segreto, ed è la scommessa del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo schermo, guardato di lato, diventa quasi opaco, e chi sta accanto in treno o in ascensore non legge nulla. Una novità mondiale che gli è valsa il premio più importante del Mobile World Congress. Un lusso moderno, quello di non essere osservati.

Samsung Galaxy S26 Ultra - Courtesy Press Office

Quando invece si vuole essere guardati, entra in scena la fotografia. L'iPhone 18 Pro Max regola la luce come le macchine di una volta, con un obiettivo che si apre e si chiude, e permette di giocare con lo sfondo come farebbe un fotografo. Anche l'autonomia compie un salto notevole: bastano cinque minuti di ricarica per circa sette ore di video.

iPhone 18 Pro Max - Courtesy Press Office

Tra tanti nomi attesi, un outsider si è guadagnato il suo posto con la raffinatezza. Il Motorola Signature 27 è il telefono più ambizioso della casa, vestito come un oggetto di moda: alluminio dai bordi sagomati, modulo fotografico in ceramica e due finiture firmate Pantone, una intrecciata che richiama l'automobile, l'altra morbida come un tessuto d'arredo. Il suono porta la firma di Bang & Olufsen, per la prima volta su un Motorola, mentre Gemini, l'assistente di Google, sa prenotare una cena o trasformare le foto in un breve video. Sette anni di aggiornamenti garantiscono che resti attuale a lungo.

Motorola Signature 27 - Courtesy Press Office

Un oggetto, prima che un telefono C'è poi chi preferisce che il telefono somigli a qualcos'altro. Il Leica Leitzphone powered by Xiaomi ricorda una macchina fotografica d'epoca: cornice zigrinata, retro nero, il celebre punto rosso e un anello che gira attorno all’obiettivo. Sotto la scocca lavora lo Xiaomi 17 Ultra, con uno zoom meccanico che avvicina i soggetti senza perdere nitidezza, mentre gli stili di scatto riprendono la grana delle pellicole in bianco e nero. La disponibilità va verificata, perché gli oggetti belli si fanno desiderare.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi - Courtesy Press Office

Piegarsi con grazia Ed ecco il momento in cui lo schermo comincia a piegarsi. Le conchiglie, che si chiudono sul lato corto, hanno il vantaggio di sparire in tasca, e nessuna lo fa con più discrezione del Samsung Galaxy Z Flip8: leggero, robusto, con uno schermo esterno abbastanza grande da rispondere ai messaggi senza aprirlo.

Samsung Galaxy Z Flip8 - Courtesy Press Office

Altrettanto compatto, ma con più estro, è il Motorola Razr 70 Ultra, che si veste da oggetto. Le due versioni, in Alcantara blu e in legno color cacao, lo avvicinano a un accessorio d'arredo, e perfino la confezione custodisce una fragranza esclusiva. Chiuso è un piccolo quadrato con uno schermo da 4 pollici, quasi un secondo telefono dentro il primo. Aperto, si distende in uno schermo allungato di quasi 7 pollici.

Motorola Razr 70 Ultra - Courtesy Press Office

Quando la piega corre invece sul lato lungo, si entra nel regno dei libri. Il fascino più grande appartiene all'iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, con le proporzioni larghe di un passaporto. Il rivestimento speciale riduce i riflessi e rende la piega quasi invisibile, ma pesa e rinuncia al riconoscimento facciale: è il pezzo più desiderato, anche se non il più pratico.

iPhone Duo - Courtesy Press Office

Più pragmatica, per chi lavora in movimento, è la proposta di Samsung. Il Galaxy Z Fold8 Ultra, aperto, diventa un piccolo tablet da 8 pollici su cui tenere più attività insieme, come leggere un documento e scrivere una mail senza saltare da un'app all’altra.

Galaxy Z Fold8 Ultra - Courtesy Press Office

A dimostrare che la piega non obbliga a un telefono pesante provvede infine l'Honor Magic V6. Aperto misura circa 4 millimetri, meno di molti telefoni tradizionali, ed è dichiarato il primo pieghevole con la massima protezione da acqua e polvere. La batteria ampia lo accompagna per le giornate più lunghe, e il formato resta elegante da portare con sé.

Honor Magic V6 - Courtesy Press Office

Oltre il listino Tutto questo, per chi lo trova troppo ragionevole, ha un'alternativa. Si esce dalla logica dello sconto e si entra in quella del lusso artigianale, dove Vertu propone l'Agent Q: un telefono che sposta la fatica dalle app a oltre 200 assistenti artificiali, ognuno specializzato in un compito, con un design ispirato al falco bianco. Ne esistono edizioni limitate, tra cui una di soli 26 pezzi per il Mondiale.

Vertu - Courtesy Press Office

Ancora più in là si spinge Caviar, che parte da un iPhone e lo trasforma in un gioiello: oro a 24 carati, cristalli e tirature di appena 19 esemplari. Stesso trattamento anche per i Samsung e Huawei.

Caviar - Courtesy Press Office

Molto particolare, infine, l’iPhone Pro/Pro Max Stealth Titan: si arriva al paradosso di togliere la fotocamera, per chi lavora in ambienti dove non si può fotografare. È chiaro che nessuna di queste scelte nasce per fare una classifica. Ogni telefono racconta un modo diverso di intendere la tecnologia: la riservatezza, l'immagine, la leggerezza, il fascino, l'esclusività.