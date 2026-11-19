Che fare, dunque? Basta osservare le star sui red carpet per scoprire un piccolo segreto: non sempre dietro a un aspetto fresco e riposato ci sono otto ore di sonno impeccabili, o un fine settimana passato a oziare fuori città. Quasi sempre il merito è di tecniche make-up mirate, capaci di riaccendere la luce del viso, rinfrescare i lineamenti e creare l'illusione di una pelle radiosa e piena di energia. Dai giochi di luce strategici al tocco di colore giusto nei punti chiave, ecco tre trick rubati alle celebrities per trasformare un viso stanco in un incarnato dall' effetto glow immediato .

L'inverno lascia il segno sulla pelle: la mancanza di luce, la stanchezza e tanti impegni, infatti, possono far apparire il viso più segnato. Applicare uno spesso strato di fondotinta e correttore sperando di risolvere il problema potrebbe non essere la soluzione: prodotti molto coprenti, infatti, permettono di creare una base impeccabile che, al tempo stesso, rischia di risultare pesante e innaturale.

Perché anche le star, proprio come noi, spesso arrivano a un appuntamento importante stanche e stressate. Eppure, in foto, risultano radiose, proprio come se avessero dormito 12 ore. Non è magia ma, più semplicemente, una combinazione sapiente di skincare e make-up. Sul tappeto rosso, infatti, le star non desiderano sfoggiare un aspetto scolpito a colpi di contour e bronzer, come andava di moda fino a qualche tempo fa, quanto un incarnato fresco e luminoso come quello realizzato dalla visagista di molte dive, Nina Park, responsabile di alcuni dei beauty look più apprezzati e copiati degli ultimi tempi. Per ottenere lo stesso effetto, non occorre sedersi per forza sulla poltroncina di un truccatore hollywoodiano ma basta semplicemente seguirne i consigli, spesso condivisi sui social o nelle interviste ai giornali.

Step 1: preparare la pelle

Non c'è make-up artist che non sottolinei quanto sia importante curare la skincare per ottenere un trucco impeccabile. Per prima cosa, per restituire compattezza all'epidermide affaticata, vengono in soccorso beauty device che permettono di utilizzare a casa quelle tecnologie che, di solito, sono esclusiva dei saloni. Meno potenti, certo, ma comunque efficaci, a patto di essere usate con regolarità. La microcorrente, a questo proposito, è l'alleata ideale di chi, complice la stanchezza, nota che i contorni risultano meno definiti, perché grazie ai suoi impulsi elettrici permette di tonificare i muscoli restituendo al volto un aspetto sodo e disteso.

In questo periodo dell'anno, il freddo secca la pelle facendola apparire rossa e segnata. Ecco perché, prima di applicare fondotinta e correttore, è fondamentale ripristinarne morbidezza ed elasticità non solo grazie ai prodotti abituali, ma ricorrendo a trattamenti intensivi, a base di ingredienti nutrienti come collagene, acido ialuronico e ceramidi, ideali per rimpolpare e illuminare. Non solo l'ovale, anche il contorno occhi richiede attenzioni extra: la pelle di quest'area, infatti, è molto sottile e delicata, motivo per cui, prima di passare al make-up è d'aiuto applicare patch e crema che, insieme, hanno un immediato effetto rivitalizzante.

Il risveglio della pelle passa attraverso prodotti strategici. Bio-Collagen Radiance Facial Mask di Byoma è una maschera formulata con biocollagene, complesso di tri-ceramidi e statina che agiscono insieme per lenire e combattere i segni visibili di rossore e irritazioni. Si presenta inizialmente sotto forma di gel rosa che poi, asciugandosi, si trasforma in una pellicola trasparente che indica che può essere rimossa; una volta asciutta, la maschera rivelerà un incarnato più liscio e idratato.

Bear di Foreo combina microcorrente e massaggio T-SonicTM che, insieme, stimolano la microcircolazione tonificando il viso e rimodellandone i contorni. Kit Maschera Levigante Contorno Occhi + Patches in silicone L74 di Typology combina l'efficacia della maschera, arricchita con collagene vegetale e acido poliglutammico, ai morbidi patch in silicone che ne potenziano l'effetto.