Margaret Qualley - Credits Getty Images
L'inverno lascia il segno sulla pelle: la mancanza di luce, la stanchezza e tanti impegni, infatti, possono far apparire il viso più segnato. Applicare uno spesso strato di fondotinta e correttore sperando di risolvere il problema potrebbe non essere la soluzione: prodotti molto coprenti, infatti, permettono di creare una base impeccabile che, al tempo stesso, rischia di risultare pesante e innaturale.
Che fare, dunque? Basta osservare le star sui red carpet per scoprire un piccolo segreto: non sempre dietro a un aspetto fresco e riposato ci sono otto ore di sonno impeccabili, o un fine settimana passato a oziare fuori città. Quasi sempre il merito è di tecniche make-up mirate, capaci di riaccendere la luce del viso, rinfrescare i lineamenti e creare l'illusione di una pelle radiosa e piena di energia. Dai giochi di luce strategici al tocco di colore giusto nei punti chiave, ecco tre trick rubati alle celebrities per trasformare un viso stanco in un incarnato dall'effetto glow immediato.
Da sinistra: Margaret Qualley; Kate Hudson; Jennifer Lopez - Credits Getty Images
Perché anche le star, proprio come noi, spesso arrivano a un appuntamento importante stanche e stressate. Eppure, in foto, risultano radiose, proprio come se avessero dormito 12 ore. Non è magia ma, più semplicemente, una combinazione sapiente di skincare e make-up. Sul tappeto rosso, infatti, le star non desiderano sfoggiare un aspetto scolpito a colpi di contour e bronzer, come andava di moda fino a qualche tempo fa, quanto un incarnato fresco e luminoso come quello realizzato dalla visagista di molte dive, Nina Park, responsabile di alcuni dei beauty look più apprezzati e copiati degli ultimi tempi. Per ottenere lo stesso effetto, non occorre sedersi per forza sulla poltroncina di un truccatore hollywoodiano ma basta semplicemente seguirne i consigli, spesso condivisi sui social o nelle interviste ai giornali.
Step 1: preparare la pelle
Non c'è make-up artist che non sottolinei quanto sia importante curare la skincare per ottenere un trucco impeccabile. Per prima cosa, per restituire compattezza all'epidermide affaticata, vengono in soccorso beauty device che permettono di utilizzare a casa quelle tecnologie che, di solito, sono esclusiva dei saloni. Meno potenti, certo, ma comunque efficaci, a patto di essere usate con regolarità. La microcorrente, a questo proposito, è l'alleata ideale di chi, complice la stanchezza, nota che i contorni risultano meno definiti, perché grazie ai suoi impulsi elettrici permette di tonificare i muscoli restituendo al volto un aspetto sodo e disteso.
In questo periodo dell'anno, il freddo secca la pelle facendola apparire rossa e segnata. Ecco perché, prima di applicare fondotinta e correttore, è fondamentale ripristinarne morbidezza ed elasticità non solo grazie ai prodotti abituali, ma ricorrendo a trattamenti intensivi, a base di ingredienti nutrienti come collagene, acido ialuronico e ceramidi, ideali per rimpolpare e illuminare. Non solo l'ovale, anche il contorno occhi richiede attenzioni extra: la pelle di quest'area, infatti, è molto sottile e delicata, motivo per cui, prima di passare al make-up è d'aiuto applicare patch e crema che, insieme, hanno un immediato effetto rivitalizzante.
Il risveglio della pelle passa attraverso prodotti strategici. Bio-Collagen Radiance Facial Mask di Byoma è una maschera formulata con biocollagene, complesso di tri-ceramidi e statina che agiscono insieme per lenire e combattere i segni visibili di rossore e irritazioni. Si presenta inizialmente sotto forma di gel rosa che poi, asciugandosi, si trasforma in una pellicola trasparente che indica che può essere rimossa; una volta asciutta, la maschera rivelerà un incarnato più liscio e idratato.
Bear di Foreo combina microcorrente e massaggio T-SonicTM che, insieme, stimolano la microcircolazione tonificando il viso e rimodellandone i contorni. Kit Maschera Levigante Contorno Occhi + Patches in silicone L74 di Typology combina l'efficacia della maschera, arricchita con collagene vegetale e acido poliglutammico, ai morbidi patch in silicone che ne potenziano l'effetto.
Da sinistra: Foreo, Bear; Typology, L74 Kit Maschera Levigante Contorno Occhi; Byoma, Bio-Collagen Radiance Facial Mask - Courtesy Press Office
Step 2: perfezionare l'incarnato in trasparenza
Dopo aver creato una 'tela' perfetta, si può passare al trucco vero e proprio. Tenendo bene in mente la regola less is more: invece di stendere uno spesso strato di fondotinta, come detto, è meglio applicarlo a piccoli tocchi, inizialmente solo nelle aree dove serve per poi sfumarlo sul resto del viso. L'obiettivo è infatti quello di attenuare l'aspetto di imperfezioni e rossori, ma con naturalezza, senza cancellare completamente la texture della cute. La stesura del correttore, poi, è fondamentale: chi segue Jennifer Lopez e Kate Hudson avrà notato che l'area del loro sguardo risulta radiosa e liftata, dando alle star un aspetto fresco e riposato.
Per replicare lo stesso effetto, si sfuma il prodotto con le dita dall'angolo interno dell'occhio fino allo zigomo, creando una sorta di forma a V. Si sfuma con cura con il pennello o la spugnetta, per rimuovere eventuali accumuli e far sì che l'area risulti levigata e uniforme. Si fissa con un velo di cipria traslucida e il gioco è fatto. Mai dimenticare il blush, che è fondamentale non solo per restituire tridimensionalità al viso, ma anche per ravvivare l'incarnato. Meglio puntare su formule satinate, prive di glitter, e sfumarle con cura per ottenere un effetto nuvola, soft e delicato.
Per replicare l'effetto leggerezza, Pro Filt'r Fluid Flex Foundation di Fenty Beauty è un fondotinta leggero e modulabile, dal finish matte naturale, effetto seconda pelle. Morning Booster Concealer di Naj Oleari è un correttore anti-fatica dalla texture confortevole che si fonde con l'incarnato e aiuta a minimizzare l'aspetto di borse e occhiaie grazie al mix di caffeina ed estratto di ginseng. Joues Contraste Intense Mont Rose di Chanel è un fard in polvere dal finish satinato che racchiude pigmenti ultraleggeri, ma long lasting.
Da sinistra: Fenty Beauty, Pro Filt'r Fluid Flex Foundation; Naj Oleari, Morning Booster Concealer; Chanel, Joues Contraste Intense Mont Rose - Courtesy Press Office
Step 3: aprire lo sguardo
Il trucco degli occhi è cruciale per dare a tutto il viso un aspetto riposato: dopotutto, è proprio quest'area che, per prima, svela le ore di sonno dormite. Da dimenticare smokey complessi, così come coloratissimi ombretti metallizzati: meglio applicare una polvere matte, utile in particolare in caso di gonfiore perché riesce otticamente a far apparire le palpebre meno prominenti. Va illuminato poi solo l'angolo interno con un tocco di polvere iridescente, che basterà a creare un punto luce in grado di dare un aspetto sveglio e luminoso. Per aprire lo sguardo è poi fondamentale ricorrere al piegaciglia che permette di ottenere l'incurvatura perfetta, 'a ventaglio', da sottolineare con abbondante mascara per un immediato effetto 'sveglia'.
Per aprire davvero lo sguardo, Eyelash Curler di Shiseido è un piegaciglia in acciaio dallo speciale design che impedisce la rottura e il danneggiamento delle ciglia. Glow Fever Duo Finish Eyeshadow Duet Affaire di PUPA Milano racchiude due ombretti dal finish matte e satinato perfetti per valorizzare lo sguardo. Magnetico Mascara di Collistar ha una formula modulabile e stratificabile che permette di ottenere l’intensità desiderata: alla prima applicazione le ciglia appaiono volumizzate e incurvate mentre alla seconda l’effetto diventa ancora più drammatico e scenografico.
Da sinistra: Collistar, Magnetico Mascara; Shiseido, Eyelash Curler; PUPA Milano, Glow Fever Duo Finish Eyeshadow Duet Affaire - Courtesy Press Office