La combo rossetto e mascara perfetta per le feste? Dipende dalle tue ciglia 

beauty 13 novembre 2026

Ora che il Natale si avvicina le occasioni mondane si moltiplicano: ecco l'accoppiata make-up capace di valorizzare il viso per party, cene e aperitivi. Per ciglia voluminose o minimal, rosso hollywoodiano o arancio luminoso? A ognuna il proprio colore

Di Valentina Bottoni

La girandola di aperitivi e cene che precedono il 24 dicembre sta per iniziare. Cattiva notizia? No: un ottimo pretesto per rilassarsi un po', brindare alle feste insieme ad amici e colleghi e, soprattutto, sfoggiare un look diverso dal solito. Per un tocco davvero glam non è necessario estrarre dall'armadio abiti da sera ricoperti di lustrini; basta rinnovare il classico make-up con dettagli speciali, per un aspetto ricercato, ma senza sforzo. Per un effetto naturale e luminoso, meglio evitare di usare un fondotinta molto coprente e limitare le pennellate di bronzer che, altrimenti, rischiano di dare all'insieme un effetto un po' pesante. E poi, cosa c'è di più chic di labbra scarlatte abbinate a un abbondante strato di mascara deep black? Una combo che trasforma immediatamente il viso e attira l'attenzione. Il rosso, inoltre, ha un effetto 'sveglia' che è provvidenziale quando, alla fine di una giornata di lavoro, avendo in programma un rendez-vous serale c'è bisogno di cancellare la stanchezza. L'abbinamento con gli occhi dipende però dall'effetto che si vuole dare alle ciglia: minimal o voluminoso? La tonalità di rouge può essere classica, tendente al blu, così come aranciata o dalle intense sfumature bordeaux. Qui sotto, tre sfumature da provare in vista delle feste, abbinate al mascara perfetto per valorizzare le proprie ciglia. L'effetto wow è assicurato.

Penaranda FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Rosso hollywoodiano + ciglia voluminose Ha il potere 'magico' di illuminare il viso, ma non solo. Attirando l'attenzione su di sé, riesce a cancellare stanchezza e imperfezioni; in più, migliora istantaneamente il mood, donando maggiore sicurezza di sé. Perfetto da abbinare alle ciglia voluminose, il classico rossetto rosso non può mancare nell'arsenale beauty. Le celebrities insegnano: sul red carpet difficilmente si mostrano senza il rosso hollywoodiano. Quando si pensa alle loro labbra, viene subito in mente una tonalità precisa: hot, vibrante e intensamente pigmentata, che è perfetta ogni volta che si ha in programma un evento speciale, che si tratti di un party o di una cena. Da scegliere in versione matte oppure satinata, che garantisce una maggiore tenuta, destinata a rimanere impeccabile anche in vista di ore piccole.

Penaranda FW26; Giorgio Armani, Lip Power Matte; Charlotte Tilbury, Hollywood Beauty Icon Matte Revolution; MAC, MaCXimal Silky Matte Lipstick - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office

Sulle labbra: Hollywood Beauty Icon Matte Revolution di Charlotte Tilburyracchiude estratto di roucou idratante e pigmenti cattura-luce che donano un colore pieno e long lasting.Lip Power Matte MAC di Giorgio Armaniha una formula leggera e ultra-pigmentata con olio di jojoba che garantisce lunga tenuta e colore brillante a lungo. MaCXimal Silky Matte Lipstick di Macha un finish matte che dura a lungo ed è al tempo stesso confortevole grazie al mix di olio di cocco, burro di karité e burro di cacao bio.

Benefit, BadGal Bounce Mascara - Credits: Courtesy Press Office

Sulle ciglia: BadGal Bounce Mascara di Benefitha un effetto volumizzante grazie all'innovativo scovolino ibrido che combina setole in fibra che rivestono uniformemente le ciglia dalla radice alla punta, mentre il pettinino di precisione definisce e separa per un volume senza grumi. Bordeaux sensuale + ciglia minimal La sfumatura di labbra più trendy del momento regala un tocco ricercato e sexy, specialmente se abbinato a ciglia minimal, da valorizzare con un velo di mascara che aggiunge il giusto grado di definizione, senza eccessi. Questo colore funziona meglio se in versione glossy su una base leggera. Il finish luminoso richiede un accorgimento nella stesura: dato che le texture più emollienti tendono ad uscire dai contorni, bisogna assicurarsi di definire le labbra con una matita in nuance, oppure con lo stesso rossetto, da stendere con l'aiuto del pennellino per una maggiore precisione.

N°21; Naj Oleari, Creamy Delight Lipstick; Dior, Dior Addict Glass Lipstick; Merit, Signature Lipstick - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office

Sulle labbra: Dior Addict Glass Lipstick di Diorunisce la lucentezza di un gloss al colore e al comfort di un rossetto: con sfere di acido ialuronico, dona alle labbra un effetto ultra-brillante e una tonalità viva. Creamy Delight Lipstick di Naj Oleariha una texture fondente che abbina lucentezza e comfort. Signature Lipstick di Merit ha una formula idratante che dona un velo di colore satinato dal finish naturale.

Yves Saint Laurent, Lash Latex Mascara - Credits: Courtesy Press Office

Per le ciglia: Lash Latex Mascara di Yves Saint Laurent allunga le ciglia grazie allo scovolino in plastica che dona definizione senza grumi, in più ha un effetto idratante grazie alla sua formula con acido ialuronico ed estratto di radice di Iris Florentina. Arancio luminoso + ciglia a ventaglio Per chi ha ciglia ampie, l'ideale per le labbra sono i pigmenti dal sottotono giallo, dal tangerine al terracotta, che hanno un effetto immediatamente illuminante, in particolare su chi ha un incarnato caldo e ambrato. Il rossetto rosso-arancio risulta inoltre più easy e versatile, perfetto di giorno così come la sera, in caso si presenti un'occasione speciale. Per evitare che risulti troppo estivo, va evitato l'abbinamento a blush in pendant; meglio ricorrere, piuttosto, ad abbondanti pennellate di mascara per dare alle ciglia uno scenografico effetto a ventaglio.

Elie Saab; Clarins, Jolie Rouge; Chanel, Rouge Allure Excentrique; Pupa, My Crush Endless Flame - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; Courtesy Press Office

Sulle labbra: My Crush Endless Flame di Pupa ha una texture confortevole e setosa che scorre con facilità, per un risultato preciso che resta perfetto a lungo. Rouge Allure Excentrique di Chanel ha una consistenza ultrafine e fondente, effetto seconda pelle, che è al tempo stesso confortevole e idratante perché racchiude olio di mandorle.Jolie Rouge di Clarins ha una texture cremosa che regala comfort, idratazione, nutrimento e riparazione alle labbra.

Lancome, Lash idole Curl Goddess - Credits: Courtesy Press Office