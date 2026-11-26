lifestyle 26 novembre 2026

Dalla psicologia dello sconto agli strumenti per smascherare le false occasioni, un piccolo manuale di autodifesa commerciale. Perché il vero lusso, durante il Black Friday, è poter scegliere con calma

Di Matteo Dall'Ava

Il Black Friday, che quest'anno cade venerdì 27 novembre, ha il curioso potere di trasformare un oggetto fino a ieri perfettamente superfluo in qualcosa di improvvisamente indispensabile. Basta una percentuale scritta in rosso. Del resto, resistere alla tentazione di comprare qualcosa è relativamente semplice; resistere alla sensazione di perdere un'occasione lo è molto meno. Che lo shopping sia ormai diventato una forma di intrattenimento lo dimostra anche il fatto che persino i colossi dell'e-commerce cerchino la dimensione fisica per avvicinarsi agli utenti nel mondo reale, attraverso spazi immersivi con installazioni interattive, musica, ospiti e prodotti da scoprire. L'acquisto diventa così parte di un'esperienza emotiva, in cui il confine tra desiderio e necessità si fa sempre più sottile. Eppure, per affrontare la più grande festa dello shopping, esiste una disciplina che meriterebbe di essere insegnata: quella dell'acquisto intelligente. Ecco dodici piccoli accorgimenti per approfittare delle occasioni senza diventare vittime dell'isteria dello sconto.

1. Decidere quanto vale un oggetto prima di conoscerne lo sconto Un cappotto da 800 euro, proposto a 480, può sembrare irresistibile. Ma quanto si sarebbe stati disposti a spendere per quel cappotto senza conoscere il prezzo originale? Se la risposta fosse 350 euro, la promozione avrebbe semplicemente indotto a spenderne 130 in più. È il cosiddetto effetto ancoraggio: la prima cifra che si incontra condiziona il giudizio su quelle successive. Stabilire in anticipo il valore che si attribuisce a un oggetto è un ottimo antidoto. 2. Il prezzo ha una memoria Secondo un'indagine condotta da Kantar per il comparatore di prezzi idealo, il 70% degli interessati al Black Friday attende l'appuntamento per acquistare prodotti specifici, eppure l'88% si dichiara disposto a comprare d'impulso davanti a una buona offerta. Una curiosa convivenza tra razionalità e tentazione. Per legge, il prezzo di riferimento di uno sconto deve essere, di norma, il più basso praticato dal venditore nei 30 giorni precedenti. Ma la memoria del consumatore può essere ben più lunga di quella imposta dalla normativa. Consultare lo storico dei prezzi degli ultimi sei mesi permette di valutare meglio l'effettiva convenienza di una promozione. Alcuni comparatori consentono persino di impostare un avviso quando il prodotto raggiunge il prezzo desiderato. Un piccolo ribaltamento dei rapporti di forza: anziché inseguire le offerte, lasciare che siano le offerte a inseguire il consumatore. 3. Fare shopping nel proprio armadio Prima di esplorare le vetrine digitali, vale la pena esplorare quelle domestiche. Aprire l'armadio, curiosare nei cassetti, osservare gli elettrodomestici della cucina. Si potrebbero riscoprire abiti quasi mai indossati, accessori dimenticati e dispositivi tecnologici ancora perfettamente efficienti. Il Black Friday alimenta spesso il desiderio di sostituire qualcosa prima che sia necessario farlo. Un piccolo inventario di ciò che si possiede aiuta a distinguere un bisogno reale da un desiderio suggerito dalla pubblicità. E chissà che l'oggetto più interessante della giornata non sia qualcosa che si è già pagato.

4. Non farsi mettere fretta da un orologio Timer che scandiscono i minuti mancanti alla fine di una promozione, ultimi esemplari disponibili, avvisi che segnalano la presenza di altri acquirenti interessati allo stesso prodotto. Il commercio digitale ha sviluppato una sofisticata scenografia dell'urgenza. Nel marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato i risultati di un'indagine condotta su 314 commercianti online: il 18% utilizzava tecniche di vendita basate sulla pressione psicologica e, in oltre la metà di questi casi, le informazioni risultavano ingannevoli. Chiudere la pagina e dedicarsi ad altro per mezz'ora può essere un piccolo gesto di emancipazione commerciale. 5. Cercare la matricola, non il nome Due televisori apparentemente identici possono avere caratteristiche tecniche differenti. Lo stesso vale per computer, elettrodomestici e accessori tecnologici. Alcuni modelli sono destinati a specifici canali distributivi e differiscono per dotazioni o componenti. Per confrontare realmente due offerte è opportuno cercare il codice identificativo del prodotto, come il codice EAN o la sigla completa del modello. La fotografia e il nome commerciale, da soli, non sono sufficienti. 6. Calcolare il prezzo di ogni utilizzo Gli anglosassoni lo chiamano cost per wear, costo per utilizzo. E consiste nel fare un rapporto tra il prezzo pagato per l'oggetto acquistato e il numero di volte che si è utilizzato. Naturalmente, a patto di essere realistici sulle proprie abitudini. Il Black Friday può essere l'occasione per acquistare qualcosa di migliore, anziché qualcosa in più.

7. Disattivare la comodità Carte di credito memorizzate, acquisti con un clic e pagamenti dilazionati hanno reso lo shopping straordinariamente comodo. Forse troppo. Rimuovere temporaneamente i sistemi di pagamento automatico e recuperare fisicamente la carta prima di concludere un acquisto introduce un piccolo momento di riflessione. Anche le formule di pagamento in tre o quattro rate meritano attenzione: suddividere una cifra non rende l'oggetto meno costoso, ma può farlo apparire più accessibile. 8. Comprare il diritto di cambiare idea Un abito acquistato con il 50% di sconto può diventare un pessimo affare se non è possibile restituirlo. Particolare attenzione meritano gli acquisti destinati a diventare regali di Natale: il periodo ordinario di recesso di 14 giorni per molti acquisti online potrebbe scadere prima che il destinatario abbia aperto il pacchetto. Meglio verificare quali negozi offrano un'estensione del periodo di restituzione fino a gennaio, chi sostenga le spese di reso e quali siano le eventuali eccezioni. In un negozio fisico, invece, il cambio di un prodotto privo di difetti dipende generalmente dalla politica commerciale dell'esercente. 9. Considerare quanto costa possedere un oggetto Una macchina da caffè in promozione può nascondere anni di costose capsule proprietarie. Una stampante economica può richiedere cartucce più care della stampante stessa. Una telecamera di sorveglianza potrebbe necessitare di un abbonamento per accedere alle sue funzioni più interessanti. Prima di acquistare un prodotto tecnologico, sarebbe utile calcolare quanto costerà possederlo per almeno tre anni. Lo sconto riguarda il giorno dell'acquisto; le spese di gestione accompagnano tutta la vita dell'oggetto.