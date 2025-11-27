Black Friday last minute: la guida mirata per fare affari veri ed evitare le trappole

Crediti: Photo by Alex McBride/Getty Images

Il Black Friday è diventato quasi uno sport nazionale. Secondo un report di Idealo, oltre il 70% degli italiani aspetta novembre per gli acquisti più importanti e la spesa media supera i 220 euro.

Non solo: secondo una ricerca condotta da The Social Hub in collaborazione con YouGov, siamo la nazione del guilty pleasure senza rimorsi: solo il 15% degli acquirenti ammette di essersi sentito in colpa per gli acquisti superflui.

In mezzo a questo rito collettivo dello sconto, però, la realtà è che non tutto ciò che appare imperdibile lo è davvero. Tra riunioni, impegni familiari e tutto ciò che riempie le giornate, l’unico modo per non rimanere intrappolati nella giungla delle offerte è prepararsi con una strategia chiara (e avere qualcuno come X Style che fa una selezione delle migliori). Tutto parte da una lista intelligente, perché senza una direzione precisa gli sconti diventano solo rumore.

Come si costruisce la lista perfetta

La lista perfetta non nasce dal desiderio del momento, ma dall’analisi dei bisogni reali. Funziona se ci si chiede cosa servirà davvero nei prossimi mesi e si scarta tutto ciò che non ha un utilizzo concreto. È inutile inserire un oggetto “perché è bello” se poi non si usa. L’Harvard Business Review ricorda che una scelta di consumo è solida solo quando ha una funzione precisa nella vita di chi compra.

Una volta definito cosa entra davvero nella lista, è il momento di mettere ordine. Il metodo più efficace è la regola 10-30-60: pochissime priorità assolute in cima; ciò che è utile ma non urgente nella parte centrale e i desideri in coda. La verità è che funziona solo se tutto non è prioritario.

Ogni articolo deve poi avere un motivo d’uso chiaro. Non basta scrivere “scarpe eleganti”, ma “scarpe eleganti per due eventi di dicembre”; non “hair styler”, ma “hair styler da usare almeno due-tre volte a settimana”. Senza un uso previsto, il rischio di acquisto impulsivo schizza alle stelle.

A questo va aggiunto un prezzo target, cioè la cifra massima che si è disposti a pagare. Per definirlo in modo oggettivo basta guardare lo storico dei prezzi negli ultimi 90 giorni con strumenti come Keepa, CamelCamelCamel o Idealo. Nielsen IQ rileva che questo sistema riduce gli acquisti inutili di quasi un terzo. Non vanno dimenticati nemmeno i prodotti che si comprerebbero comunque, dai refill skincare ai filtri per la casa, perché durante il Black Friday costano sensibilmente meno. L’ultimo passo è valutare il proprio tempo. Se un acquisto richiede prove in negozio, misure complesse o confronti tecnici che non si ha modo di fare, forse non è il momento giusto.