A rete o di pizzo, ecco le calze da indossare questo inverno

Donano un’allure sexy ai look che arricchiscono e toccano le nuances più varie, dal bianco al nero fino al rosso. Sono le calze a rete o di pizzo, must-have di questa stagione e amate anche dalle star

Chi ama gli outfit in cui le gambe sono protagoniste non rinuncia a sfoggiare mises che le mettono in risalto anche quando le temperature calano e l’aria si fa fredda. Così nascono look in cui collant a rete o di pizzo catalizzano l’attenzione e rendono gli abbinamenti ricchi di stile, grinta e sensualità. Dalle passerelle fino ai nostri guardaroba, ecco come indossare queste calze sexy per sentirsi una vera diva. Calze da star Le celebs sono una costante fonte di ispirazione per copiare abbinamenti glamour e sempre al passo con le tendenze di stagione. E tra queste ci sono anche le calze a rete o di pizzo. Nel gruppo di fan di questo accessorio must-have della stagione fredda non poteva mancare la regina delle classifiche mondiali, la cantante Taylor Swift, che - durante un’uscita newyorkese nel quartiere di Noho mano nella mano con il fidanzato, il tight end dei Kansas City Travis Kelce - sfoggia una mise sofisticata in cui spiccano minigonna e stivali firmati Louis Vuitton, ma soprattutto le calze a rete con motivi floreali.

Come lei, anche l’attrice Jessica Alba, che aveva già lanciato questo trend durante la sfilata FW2526 della stilista americana Gabriela Hearst di cui era ospite in front row, sorridendo ai fotografi splendida in un cappotto color bianco sporco con trapuntatura mignon e calze a rete dai motivi fantasia. Calze di pizzo o a rete per splendere come in passerella Le collezioni Autunno/Inverno 2025/2026 sfoggiano look da sogno in cui i collant intrecciati o caratterizzati dalla lavorazione del pizzo conquistano un posto sul podio degli accessori più ricercati. Stile parisienne per le mises firmate Isabel Marant, in cui vincono i tagli corti. Calze a rete o in pizzo dalle fantasie più diverse - come i motivi floreali - decorano le gambe con trame più o meno dense e accompagnano outfit dall’animo rock: blazer dalle linee maschili che fanno le veci di mini-dress, abitini in lace, gonnelline in sbieco o culotte gessate abbinate a camicie e top di paillettes. Ai piedi, décolletés ed ankle boot grintosi, ma il potere del look è nella calza maliziosa.

Creazioni che comunicano originalità per Alexander McQueen: collant di pizzo con disegni a fiore - la cui palette vira dal bianco neve fino al rosso più acceso - alloggiano dentro a stivaletti che abbracciano il polpaccio, strizzando l’occhio al guardaroba regale di Maria Antonietta. Le calze accompagnano miniabiti dai volumi scultorei, texture preziose e decorazioni originali su cui spiccano gonne a ruota che si muovono nelle loro diverse ampiezze. Immancabile la presenza del nero, che dona all’accessorio un’allure sofisticata e che si unisce anche ai tocchi di verde delle applicazioni aggiunte a dare quel quid in più.

Esplosione di pizzi e merletti nei look firmati Aknvas. Collant che toccano le tonalità del bianco e del nero accarezzano le gambe con intrecci dalle diverse gradazioni di copertura e che danno vita a flower pattern dall’aura romantica. A rendere ancora più dolci le mises, ecco capi in tulle come cappe color carta da zucchero e gonne voluttuose rosa pastello avvolte da colletti in faux fur e da cappotti in nuances chiare. Non mancano i fiocchi come dettagli bon ton. Il tutto è accompagnato da scarpe modello Mary-Jane e stivali alti in tonalità corvine che esaltano ancora di più le calze dal tocco sexy.

Punti luce brillano come stelle sui collant di Compte Spain, grazie ai cristalli sparsi lungo le trame bianche e color porpora che, unite a quelle a fiori, donano all’accessorio - e all’intero outfit – un aspetto magica. Tra mini-dress neri che sottolineano il décolleté o gonne bianche a vita alta dal taglio corto e dai volumi geometrici abbinate a top sottili, questi look sono perfetti per vivere momenti glamour durante le feste. Ai piedi? Sandali o stivali. Per le amanti del nero, non mancano i modelli black da abbinare a minigonne dalla lavorazione trapuntata e dai colori pastello come il rosa, unite a bluse che splendono grazie a cascate di pallettes.

Tra gli altri, anche Givenchy non rinuncia alla “rete” e, non accontentandosi di vestire la sua donna con collant dalla trama intrecciata, ne riveste l’intero corpo con tute abbinate a top dalle linee Anni ’50 e culotte a vita alta. La palette è quella del nero, boot compresi. Lavorazioni dalla grafica asimmetrica per le calze firmate Paul Costelloe, messe in risalto da mini-jacket e culotte abbinate a calzettoni portati dentro ankle boot, in un trionfo di total black. A fiori quelle di Giuseppe Di Morabito, che esaltano la silhouette sotto a blazer di taglio maschile indossati come miniabiti.

Rosso passione per i collant di pizzo di Isabel Sanchis, che vanno a braccetto con abitini color cammello senza maniche che riportano la mente alle creazioni di Mary Quant, perfetti per essere arricchiti da scarpette con cinturino. Dalle giarrettiere ai pantaloni Per le fashioniste che vogliono osare di più, ecco che le calze sexy possono vantare degne sostitute. Color che in casa - e non solo - amano “portare i pantaloni” senza rinunciare ad essere sensuali possono scegliere le creazioni di Stella McCartney, che dà vita a fuseaux in pizzo macramè color verde oliva le cui lunghezze si adagiano delicate sulle scarpe.

E poi ci sono le giarrettiere proposte da Aniye Records, che accostando sezioni lisce a parti lavorate in pizzo, regalano - con un solo accessorio - due attitude differenti.

