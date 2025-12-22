I 3 beauty look più belli ispirati alle star da sfoggiare a Natale

Chi è indeciso su quale beauty look sfoggiare a Natale può lasciarsi ispirare dal glam che ha sfilato quest'anno sui red carpet. In occasione di eventi, prime e party le star sfoggiano un maquillage che non deve essere solo impeccabile e fotogenico ma, soprattutto, long-lasting; tre caratteristiche necessarie anche il 25 dicembre, una giornata lunga, fatta di lunghe chiacchiere e tante foto con parenti e amici. Motivo per cui persino chi, di norma, non frequenta fondotinta & co. può scegliere di perfezionare l’incarnato e intensificare lo sguardo almeno con un velo di mascara.
Che in programma ci sia un rendez-vous più intimo oppure in grande, con la famiglia al gran completo, il suggerimento è di puntare sulla regola d’oro: less is more. Chi sarà impegnato a godersi l’evento e la compagnia delle persone care avrà poco tempo da dedicare a eventuali ritocchi. Meglio, quindi, riservare smokey-eye, glitter e contouring ad altri eventi mondani, per puntare su un make-up luminoso, pensato per rimanere impeccabile a lungo. Ecco tre idee ispirate ai look più glam delle dive di Hollywood e i prodotti chiave per replicarli.
Trucco clean
Per chi non ama truccarsi, ma vorrebbe perfezionare il viso il giorno di Natale per apparire in selfie e foto ricordo, basta prendere ispirazione da chi sfoggia il cosiddetto no make-up make-up anche per gli eventi ufficiali più importanti, come Addison Rae e Lily Rose Depp. Entrambe non amano esagerare e puntano sulla freschezza del rosa, declinato in trasparenza su guance e labbra: per un glow vedo-non-vedo, basta usare un prodotto dalla texture cremosa e modulabile, come Unreal Blush Healthy Glow Stick di Charlotte Tilbury, che può anche essere picchiettato sulla bocca, per creare un effetto bouche mordue.
Per ultimare, non è necessario aggiungere mascara e ombretto, ma è d’obbligo pettinare le sopracciglia con una mascara trasparente a lunga tenuta, come quello di Anastasia Bevely Hills, che dona un aspetto ordinato, naturale e soprattutto Instagram-ready.
Focus sulle labbra
Il rossetto rosso è un vero classico, a Natale in particolare. Ma perché risulti fresco e moderno deve essere protagonista assoluto del look, completato giusto da un velo di mascara e da un tocco di blush naturale. Sia Taylor Swift che Selena Gomez sono grandi fan delle labbra rouge, che sfoggiano spesso in occasione di eventi importanti. Le cantanti scelgono di solito rossetti dalla texture opaca ma setosa, come quella di Jolie Rouge Velvet di Clarins, la cui formula idratante e vellutata offre luminosità e comfort. Per allungare lo sguardo, proprio come le due dive, basta invece optare per un mascara effetto ciglia finte, come Vertigo Lift di Armani Beauty che ha un effetto allungante, ma naturale al tempo stesso.
Sfumature caramello
Chi desidera sfoggiare un glow radioso e naturale, anche il 25 dicembre, non deve fare altro che ispirarsi al glam visto su star come Hailey Bieber e Zoe Kravitz, entrambe grandi fan del trucco toasty, tutto giocato sulle sfumature del beige. Per scaldare l’incarnato basta utilizzare una polvere traslucida e delicatamente iridescente come Terracotta Light di Guerlain, da applicare su fronte, gote e zigomi, che mima l’effetto del sole sulla pelle. Per completare il trucco, si stende un gloss idratante, sempre color nocciola, idratante e luminoso, come Lip Idôle JuicyTreat di Lancôme che, oltre a donare un effetto specchio, racchiude squalano dall’effetto rimpolpante.