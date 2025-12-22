I 3 beauty look più belli ispirati alle star da sfoggiare a Natale

Taylor Swift - Credits: Getty Images

Chi è indeciso su quale beauty look sfoggiare a Natale può lasciarsi ispirare dal glam che ha sfilato quest'anno sui red carpet. In occasione di eventi, prime e party le star sfoggiano un maquillage che non deve essere solo impeccabile e fotogenico ma, soprattutto, long-lasting; tre caratteristiche necessarie anche il 25 dicembre, una giornata lunga, fatta di lunghe chiacchiere e tante foto con parenti e amici. Motivo per cui persino chi, di norma, non frequenta fondotinta & co. può scegliere di perfezionare l’incarnato e intensificare lo sguardo almeno con un velo di mascara.

Che in programma ci sia un rendez-vous più intimo oppure in grande, con la famiglia al gran completo, il suggerimento è di puntare sulla regola d’oro: less is more. Chi sarà impegnato a godersi l’evento e la compagnia delle persone care avrà poco tempo da dedicare a eventuali ritocchi. Meglio, quindi, riservare smokey-eye, glitter e contouring ad altri eventi mondani, per puntare su un make-up luminoso, pensato per rimanere impeccabile a lungo. Ecco tre idee ispirate ai look più glam delle dive di Hollywood e i prodotti chiave per replicarli.

Trucco clean

Per chi non ama truccarsi, ma vorrebbe perfezionare il viso il giorno di Natale per apparire in selfie e foto ricordo, basta prendere ispirazione da chi sfoggia il cosiddetto no make-up make-up anche per gli eventi ufficiali più importanti, come Addison Rae e Lily Rose Depp. Entrambe non amano esagerare e puntano sulla freschezza del rosa, declinato in trasparenza su guance e labbra: per un glow vedo-non-vedo, basta usare un prodotto dalla texture cremosa e modulabile, come Unreal Blush Healthy Glow Stick di Charlotte Tilbury, che può anche essere picchiettato sulla bocca, per creare un effetto bouche mordue.

Per ultimare, non è necessario aggiungere mascara e ombretto, ma è d’obbligo pettinare le sopracciglia con una mascara trasparente a lunga tenuta, come quello di Anastasia Bevely Hills, che dona un aspetto ordinato, naturale e soprattutto Instagram-ready.