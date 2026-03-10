Heeseung lascia gli Enhypen. Ecco perché questa K-pop band continuerà a influenzare musica e moda

Ni-Ki alias Riki Nishimura dal Giappone, HeeSeung alias Lee Hee-Seung, Jake, SungHoon alias Park Sung-Hoon, JungWon, Sunoo e Jay alias Park Jong-Sung alias Jay Jongsung Park della boy band ENHYPEN - Credits Getty Images

Quando qualcosa in una band cambia, tutto cambia. La storia della musica lo insegna. Ora gli Enhypen, boyband sudcoreana tra le più influenti della quarta generazione del K‑pop, annunciano l'uscita dal gruppo di uno dei suoi membri, Heeseung, per il suo debutto da solista. Una notizia che ha destabilizzato i fan, che sui social hanno già fatto partire un tam tam di commenti e retroscena. L'agenzia che li segue ha subito chiarito che, dopo discussioni approfondite con ciascuno dei membri sul futuro del team, è emerso che Heeseung ha una sua visione musicale distinta. Una strada diversa, che gli altri membri hanno deciso di rispettare.

La decisione di Heeseung

Heeseung, che ha partecipato alla scrittura e alla composizione di testi come Highway 1009, starebbe già lavorando a un album solista. Dopo l'annuncio del suo addio ha condiviso su una piattaforma social coreana una lettera scritta a mano, in cui spiega le sue ragioni e racconta come l’esperienza con i suoi compagni di avventura sia stata importante. “Questi sei anni sono stati pieni di momenti travolgenti e preziosi”, ha scritto, lasciando aperta una porta: “ho preso la decisione importante di seguire la direzione suggerita dall'azienda, così da poter tornare con una versione di me stesso ancora migliore”. Da sette a sei. Questa K-pop band, che in pochi anni ha conquistato 12 milioni di follower in tutto il mondo raggiungendo i vertici delle classifiche internazionali, è però destinata - anche senza Heeseung- a influenzare ancora a lungo le nuove generazioni.