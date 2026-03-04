Tutte le sfumature di capelli per la primavera 2026

La primavera che sta arrivando è sinfonia di cambiamento, quella che risveglia la voglia di scrivere un nuovo capitolo di sé. La metamorfosi spesso inizia dai capelli, e dal colore. Così un nuovo taglio e una tinta diversa diventano il simbolo dell’essenza femminile in movimento. Un desiderio che contagia molte donne, comprese le star del momento: alcune hanno cambiato nel tempo per poi rimanere fedeli alla nuova tinta, altre continuano a evolversi. Ecco le teste più glam da cui prendere ispirazione.

Castano, dal cioccolato al castagna

Qualcuno lo ha consacrato il colore di capelli must del 2026: è l’espresso brunette, il castano luminoso che sta ridefinendo l’idea di “colore naturale”. Il motivo del suo successo? È una nuance elegante, in grado di esaltare la naturalezza della chioma.

Tra le donne che hanno scelto di abbandonare tinte più chiare per passare alle sfumature di castagna e cioccolato c’è Hailey Bieber. La modella statunitense ha detto addio alle sfumature chiare una volta per tutte, tornando al suo colore naturale: il castano uniforme. E dopo aver portato i capelli caramello lunghi oltre le spalle, ha di recente deciso di accorciarli all’altezza della clavicola, in un caschetto lungo movimentato da leggere scalature, un’opera dell’hairstylist delle star Justine Marjan, che Hailey continua a mantenere e sfoggiare sui red carpet, come fatto alla première australiana di Wuthering Heights.

Tra le fedelissime al castano c’è Anne Hathaway, affezionata ormai da tempo alla sua chioma color cioccolato. Il trucco per renderlo sempre innovativo e mai “già visto”? Nelle occasioni mondane fare la piega con onde morbide e un finish ultra lucido, che insieme amplificano la profondità e la luminosità della chioma castana, in un gioco di riflessi.