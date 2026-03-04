Tutte le sfumature di capelli per la primavera 2026
Le star dettano tendenza anche in fatto di chioma. Ecco le tinte che si affermano definitivi must-have per la prossima stagione. Quelle che dive e attrici hanno scelto, per non lasciarle (quasi) più
Di Simona Peverelli
La primavera che sta arrivando è sinfonia di cambiamento, quella che risveglia la voglia di scrivere un nuovo capitolo di sé. La metamorfosi spesso inizia dai capelli, e dal colore. Così un nuovo taglio e una tinta diversa diventano il simbolo dell’essenza femminile in movimento. Un desiderio che contagia molte donne, comprese le star del momento: alcune hanno cambiato nel tempo per poi rimanere fedeli alla nuova tinta, altre continuano a evolversi. Ecco le teste più glam da cui prendere ispirazione.
Castano, dal cioccolato al castagna
Qualcuno lo ha consacrato il colore di capelli must del 2026: è l’espresso brunette, il castano luminoso che sta ridefinendo l’idea di “colore naturale”. Il motivo del suo successo? È una nuance elegante, in grado di esaltare la naturalezza della chioma.
Tra le donne che hanno scelto di abbandonare tinte più chiare per passare alle sfumature di castagna e cioccolato c’è Hailey Bieber. La modella statunitense ha detto addio alle sfumature chiare una volta per tutte, tornando al suo colore naturale: il castano uniforme. E dopo aver portato i capelli caramello lunghi oltre le spalle, ha di recente deciso di accorciarli all’altezza della clavicola, in un caschetto lungo movimentato da leggere scalature, un’opera dell’hairstylist delle star Justine Marjan, che Hailey continua a mantenere e sfoggiare sui red carpet, come fatto alla première australiana di Wuthering Heights.
Tra le fedelissime al castano c’è Anne Hathaway, affezionata ormai da tempo alla sua chioma color cioccolato. Il trucco per renderlo sempre innovativo e mai “già visto”? Nelle occasioni mondane fare la piega con onde morbide e un finish ultra lucido, che insieme amplificano la profondità e la luminosità della chioma castana, in un gioco di riflessi.
Hailey Bieber - Credits Getty Images
Biondo, dal platino allo strawberry blonde
Tra le donne che invece amano cambiare di continuo c’è Pamela Anderson. L'attrice, dopo aver stupito lo scorso gennaio durante la settimana della moda di Parigi passando dal suo iconico biondo californiano a un inedito rosso, alla première di Rosebush Pruning durante la 76a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino ha sfoggiato capelli effetto nuvola di un biondo chiarissimo e luminoso, con leggeri riflessi rosa. Un tono che, a differenza del colore naturale, non accetta negligenze e impone una beauty routine rigorosa. La dimostrazione che si può essere perfette icona di bellezza reinventandosi, ma, in questo caso, sempre all'insegna della bellezza naturale: sorriso e segni del tempo in vista.
Ormai affezionata ai suoi blonde hair è Sydney Sweeney, che ha pian piano abbandonato il suo bob color Bleached Blonde per allungare i capelli sulla schiena. Una lunghezza che ha sfoggiato alla cerimonia di premiazione dei Virtuosos Award durante il 41° Santa Barbara International Film Festival a Santa Barbara, declinata in dolci onde su un abito dalle spalle scoperte che metteva in risalto l'hair look.
Sydney Sweeney - Credits Getty Images
Ramato: tutte le sfumature del rosso
Se poche ormai osano il rosso, colore difficile da portare, ma soprattutto da mantenere, molte scelgono i riflessi ramati. Come Emma Stone, che dopo aver sfoggiato ai Golden Globe un modern bob all’altezza del mento, alla 79a edizione dei British Academy Film Awards ha raccolto i suoi capelli in un'acconciatura elegante, che lasciava liberi solo due ciuffi sul davanti, a dare movimento al viso e soprattutto a evidenziare le sfumature della chioma. Una scelta che si conferma vincente sulla sua pelle chiarissima, le sue lentiggini, e gli occhi verdi.
E poi c’è Julia Roberts, che ha velocemente chiuso la parentesi bionda per esigenze di copione (per After the hunt di Luca Guadagnino) per riappropriarsi del suo iconico rosso ramato, passando da un bob shaggy alle lunghezze di oggi. In occasione dell'83a edizione dei Golden Globe a Beverly Hills ha messo in evidenza il suo colore su un lungo abito nero con scollo profondo: solita riga in mezzo, solite onde, intramontabili.