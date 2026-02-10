Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose

Una rilettura ammaliante e carica di desiderio quella della regista quarantenne londinese Emerald Fennell, che rielabora in salsa gothic pop il grande classico di Emily Bronte cercando però di rimanere fedele alla sua anima: il racconto di una storia d’amore distruttiva fatta di ossessione e violenza. Una passione che nasce dalla rabbia, si nutre di vendetta e finisce per travolgere tutto. Dopo settimane di dibattito acceso, tra polemiche sul casting e perplessità dei puristi – una Margot Robbie ritenuta per alcuni troppo matura per interpretare la giovane Catherine , per altri troppo “perfetta”, e un Jacob Elordi lontano dall’idea tradizionale di Heathcliff – il film si prepara ad arrivare in sala accompagnato da reazioni divisive: c’è chi ha amato la confezione pop e contemporanea, vicina al gusto e alla sensibilità delle nuove generazioni, chi invece l’ha criticata, difendendo un’idea di maggiore fedeltà all’originale.

Jacob Elordi, Margot Robbie, Cime tempestose (Wuthering Heights) - Credits Agf

Un tour promozionale che ha fatto tendenza

Come aveva fatto per il fenomeno Barbie, anche per Cime Tempestose, Margot Robbie ha trasformato il tour in qualcosa che va oltre la semplice promozione, scegliendo di abitare il personaggio anche fuori dal set, facendo della moda uno strumento narrativo capace di prolungare l’esperienza del film nel mondo reale. I look dell’attrice australiana hanno catturato l’attenzione tanto quanto il film stesso, confermando come l’immagine pubblica di una star possa diventare parte integrante del racconto. Dietro questa visione c’è Andrew Mukamal, lo stylist newyorkese che negli ultimi anni ha ridefinito il dialogo tra moda e cinema. Dopo gli inizi nell’editoria e una carriera da freelance che lo ha portato a lavorare con Billie Eilish, Zoë Kravitz, Hailey Bieber e Lily Collins, è stato proprio Barbie a consacrare il suo metodo: usare il guardaroba come estensione del personaggio. Una pratica ormai nota come method dressing.

Per Cime tempestose, questa strategia assume toni cupi e intensi. Abiti scuri, velluti, trasparenze e dettagli teatrali evocano la relazione tormentata tra Catherine Earnshaw e Heathcliff: una storia fatta di desiderio, ossessione e fratture sociali. Ogni outfit diventa una tessera di questo universo emotivo, costruito attraverso una ricerca minuziosa e continui richiami storici. Le citazioni non mancano: il pizzo nero di Alexander McQueen, simbolo di romanticismo tragico; un miniabito piumato firmato Victoria Beckham; una collana appartenuta a Elizabeth Taylor, emblema di amori assoluti e distruttivi; e ancora, un abito Chanel in velluto rosso che richiama l’epica di Rossella O’Hara. L’estetica vittoriana viene così riletta in chiave contemporanea, sensuale e potente.