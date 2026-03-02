Paris Fashion Week FW 27-27: il calendario delle sfilate tra debutti e visioni radicali

fashion 02 marzo 2026

Dal 2 al 10 marzo Parigi chiude il mese della moda con le collezioni FW 2026-2027 tra grandi maison, nuove direzioni creative e una città sempre più magica

Di Claudia Ricifari

Balenciaga SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Dopo New York, Londra e Milano, il calendario della moda approda a Parigi per la Women’s Collection Autunno/Inverno 2026-2027. Dal 2 al 10 marzo la capitale francese si conferma ultimo, decisivo capitolo del mese delle sfilate, quello in cui le tendenze si consolidano e le nuove direzioni creative trovano la loro sintesi più compiuta. Parigi resta il luogo in cui il lusso si misura con la propria storia e, allo stesso tempo, con l’urgenza del presente. Le passerelle si distribuiscono tra palazzi istituzionali, musei, spazi industriali riconvertiti e scenografie monumentali, restituendo l’immagine di una città che continua a fare della moda un pilastro culturale culturale prima ancora che commerciale.

Chanel SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Debutti e nuove direzioni creative Tra i momenti più attesi della settimana c’è il debutto di Antonin Tron come direttore creativo di Balmain (mercoledì 4 marzo), chiamato a inaugurare una nuova fase per la maison dopo la lunga stagione di Olivier Rousteing. Assisteremo poi all’ultima sfilata di Pieter Mulier per Alaïa, prima del suo passaggio ufficiale da Versace. La stagione segna anche tappe decisive per altre direzioni creative recenti, chiamate a confermare la loro idea di moda: Jonathan Anderson da Dior (il 3 marzo), Pierpaolo Piccioli da Balenciaga (sabato 7 marzo), Matthieu Blazy per Chanel (lunedì 9 marzo). Momenti di assestamento in cui ogni maison misura la tenuta del proprio progetto creativo. Parallelamente, il calendario registra il ritorno di Off-White sulle passerelle parigine – il 5 marzo - dopo la parentesi newyorkese e accoglie nuove presenze come Litkovska e Situationist, segnali di un sistema che, pur fortemente strutturato, mantiene un’attenzione verso linguaggi indipendenti e internazionali. Grande assente Valentino: Alessandro Michele ha scelto di rendere omaggio all’eredità di Garavani tornando a Roma. Lo show si terrà il 12 marzo, fuori dai calendari delle fashion week.

Balenciaga SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le passerelle tra heritage e sperimentazione Il calendario alterna i grandi pilastri del lusso francese a brand che hanno costruito la propria reputazione su un’estetica più radicale. Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermès e Givenchy scandiscono la settimana con sfilate destinate a influenzare l’immaginario della stagione. A questi si aggiungono realtà come Rick Owens, Dries Van Noten, Acne Studios e The Row, che offrono letture più concettuali del prêt-à-porter. La geografia della città diventa parte integrante del racconto. Gli show si distribuiscono, infatti, tra spazi monumentali e location industriali riconvertite, costruendo un percorso che accompagna addetti ai lavori e osservatori internazionali attraverso quartieri e architetture diverse.

Jacquemus FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight