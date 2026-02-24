Milano Fashion Week FW26-27, Diesel e i debutti in calendario

Fino al 2 marzo sono oltre 160 gli appuntamenti, tra sfilate, eventi e presentazioni: protagoniste le collezioni Fall Winter 2026-2027 per un calendario che come sempre prevede debutti, novità e ritorni.
Diesel FW2627 - Credits Getty Images
Il cocktail di inaugurazione al Fashion Hub
Tra le prime grandi novità lo spostamento della sede del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che dopo anni a Palazzo Giureconsulti trova ora sede a Palazzo Morando, sede prestigiosa con un rapporto speciale con la moda.
È qui che viene ufficialmente dato il via alla settimana della moda con un cocktail che è più che una serie di brindisi. Il Fashion Hub è infatti una piattaforma strutturata di scouting e consolidamento per la nuova creatività, dove ammirare progetti come Future Threads: Italy’s New Wave, curato da Sara Sozzani Maino, che indaga la trasformazione del Made in Italy attraverso designer e realtà che lavorano su filiera, artigianato evoluto e ricerca materica. Cavia, Dennj, Domenico Orefice, Giuseppe Buccinnà, Lessico Familiare e Marco Rambaldi sono inseriti in un percorso che rende leggibile il metodo oltre al risultato: attenzione ai processi, dialogo con i territori, costruzione di identità riconoscibili.
E poi New Gen, New Ethos, che amplia il discorso concentrandosi su una comunità internazionale di designer che interpreta la moda come linguaggio culturale. Lapacifico, Pikol Clothing, Traiceline Pratt, Unknown Artisan, Weinsanto e Phan Dang Hoang portano al centro inclusione, rappresentazione e consapevolezza sociale, integrando questi temi all’interno delle collezioni e delle modalità produttive. La presenza di Victor Weinsanto in dialogo con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode consolida la dimensione europea dell’iniziativa, rafforzando lo scambio tra Milano e Parigi e offrendo ai brand coinvolti un accesso diretto ai circuiti internazionali.
Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana
La sfilata di Diesel FW26-27
Per l'Autunno Inverno 26-27 Glenn Martens ci porta all'interno del caveau del brand, quasi come fosse l'indomani di una festa lunga quasi 50 anni. La passerella è infatti un'esperienza immersiva: 50.000 pezzi di memorabilia d’archivio Diesel presentati come una testimonianza viva dell’evoluzione del marchio dal 1978. "Abbiamo trovato 120mila capi con dettagli veramente unici, uno stile speciale da portare avanti. DNA Diesel messo insieme a tecnologie più all’avanguardia per sviluppo di materiali e prodotto", spiega il Presidente del Gruppo Otb Renzo Rosso.
Il riuso e l'upcycling sono il filo conduttore tra set e collezione caratterizzata da un’ampia gamma di materiali provenienti da fonti responsabili e materiali riciclati - dal denim al ready-to-wear fino alle borse - in un racconto continuo di Successful Living. Una collezione che “parla di svegliarsi in un posto senza avere idea di cosa sia successo la notte prima, ed essere la persona più gloriosa di sempre", spiega il direttore creativo.
Jersey a doppio strato arricciati con precisione millimetrica, maglie volutamente bollite e rimpicciolite, denim resinato in pieghe permanenti che simulano notti infinite. I jeans si allungano oltre misura, si aprono con spacchi nascosti pronti ad accogliere tacchi a spillo, si chiudono con ganci industriali; gli hotpants sembrano avvolti in un gesto istintivo. La sartoria è sfoderata, infeltrita, costruita con scarti recuperati, mentre cappotti in alpaca vaporosa e patchwork cromatici amplificano i volumi. Cristalli ricoprono T-shirt strappate e denim destroyed, sovrapposti a tulle sfrangiati in un equilibrio studiato tra caos e controllo. Le superfici sono laminate e poi crepate per rivelare il motivo sottostante, come un’identità che affiora.
Diesel FW2627 - Credits Getty Images
Milano Fashion Week, i debutti del primo giorno
Il primo giorno di Milano Fashion Week coincide anche con la prima partecipazione ufficiale in calendario di nuovi brand che scandiscono il pomeriggio con le loro creazioni. È il caso di Casa Preti, brand palermitano fondato dal direttore creativo Mattia Preti per il quale gli abiti “sono luoghi da abitare” e che propone una collezione genderless e timeless. Ma anche di Max Zara Sterck e Venerdì Pomeriggio. Il primo è un brand olandese la cui estetica ruota attorno alla centralità del corpo e alla sua espressività, mentre il secondo è il nuovo progetto di Vivetta Ponti, in calendario anche con il suo brand omonimo, che punta su concetti di tempo, ritmo e leggerezza in un'estetica lontana dalle distinzioni di genere.
Debutto anche per Erika Cavallini, che presenta la prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Fabrizio Corbo. Una collezione che trae ispirazione dalle figure della sirena e del marinaio e per l’occasione lo store sarà trasformato in un ambiente immersivo capace di trasportare i visitatori in un immaginario marino.
Erika Cavallini - Courtesy Press Office
"Ho voluto portare un'atmosfera che parlasse del mare d'inverno e per me è fondamentale avere un racconto quando penso a una collezione - spiega - È nata proprio dalla volontà di riuscire a parlare delle lane dei tessuti sartoriali. Alcuni capi sono volutamente stropicciati, come se fossero un reperto, un qualcosa trovato sul fondale marino che si è accartocciato".