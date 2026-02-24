Milano Fashion Week FW26-27, Diesel e i debutti in calendario

Fino al 2 marzo sono oltre 160 gli appuntamenti, tra sfilate, eventi e presentazioni: protagoniste le collezioni Fall Winter 2026-2027 per un calendario che come sempre prevede debutti, novità e ritorni.

Diesel FW2627 - Credits Getty Images

Il cocktail di inaugurazione al Fashion Hub

Tra le prime grandi novità lo spostamento della sede del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che dopo anni a Palazzo Giureconsulti trova ora sede a Palazzo Morando, sede prestigiosa con un rapporto speciale con la moda.

È qui che viene ufficialmente dato il via alla settimana della moda con un cocktail che è più che una serie di brindisi. Il Fashion Hub è infatti una piattaforma strutturata di scouting e consolidamento per la nuova creatività, dove ammirare progetti come Future Threads: Italy’s New Wave, curato da Sara Sozzani Maino, che indaga la trasformazione del Made in Italy attraverso designer e realtà che lavorano su filiera, artigianato evoluto e ricerca materica. Cavia, Dennj, Domenico Orefice, Giuseppe Buccinnà, Lessico Familiare e Marco Rambaldi sono inseriti in un percorso che rende leggibile il metodo oltre al risultato: attenzione ai processi, dialogo con i territori, costruzione di identità riconoscibili.

E poi New Gen, New Ethos, che amplia il discorso concentrandosi su una comunità internazionale di designer che interpreta la moda come linguaggio culturale. Lapacifico, Pikol Clothing, Traiceline Pratt, Unknown Artisan, Weinsanto e Phan Dang Hoang portano al centro inclusione, rappresentazione e consapevolezza sociale, integrando questi temi all’interno delle collezioni e delle modalità produttive. La presenza di Victor Weinsanto in dialogo con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode consolida la dimensione europea dell’iniziativa, rafforzando lo scambio tra Milano e Parigi e offrendo ai brand coinvolti un accesso diretto ai circuiti internazionali.