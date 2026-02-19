Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole

Qualche settimana fa, alla première di Cime tempestose , Elordi ha interrotto la sfilata sul red carpet per sputare una gomma da masticare e passarla alla madre. O almeno così è stato interpretato il suo gesto un po’ furtivo. Un gesto consumato tra i flash, sotto lo sguardo incredulo dei fotografi.

Alto 1,97, australiano, 29 anni. Jacob Elordi è l’uomo del momento. Sul grande schermo è Heathcliff in “ Cime tempestose ”, il villain romantico per eccellenza, quello che ha reso immortali attori come Laurence Olivier e Timothy Dalton.

82° Mostra del Cinema di Venezia: Jacob Elordi fotografato sul taxi acqueo insieme alla madre, Melissa Elordi, mentre le dà un bacio sulla mano,30 agosto 2025 - Credits: Getty

Il video ha fatto il giro dei social. Per alcuni era poco elegante, per altri un momento di disarmante normalità. Elordi ha raccontato al Wall Street Journal di chiamare sua madre tre o quattro volte al giorno. “È la mia migliore amica. È un angelo. La persona più presente e amorevole che abbia mai incontrato”.

Del resto, Melissa Elordi, australiana con radici basche, è stata la sua prima sostenitrice. Lo ha spinto verso la moda quando era troppo alto per essere preso sul serio, lo ha sostenuto quando ha lasciato il rugby dopo un infortunio alla schiena per dedicarsi alla recitazione. Ha magliette con stampati tutti i suoi personaggi, Nate Jacobs di Euphoria compreso.

E quando Jacob aveva dieci anni, dopo aver visto la copertina del DVD de Il labirinto del fauno, gli fece una promessa: “Non lavorerai mai con quest’uomo”. L’uomo era Guillermo del Toro. Oggi Elordi è candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista proprio per “Frankenstein” di Del Toro. E sul red carpet porterà lei.