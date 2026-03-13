Givenchy lancia Gentleman Society Sport: la fragranza maschile intensa, fresca e vibrante

La profumeria maschile contemporanea guarda sempre più a un’idea di eleganza dinamica, in cui stile e movimento convivono nello stesso gesto. Così, anche il concetto stesso di “gentleman” cambia. Non più una figura distante o formale, ma una persona che vive di collettività e spirito di squadra. Proprio come il Gentleman Givenchy, spinto dalla passione e dal desiderio di superare i propri limiti.

Da questo spirito nasce Gentleman Society Eau de Parfum Sport, nuova evoluzione della linea che traduce l’eleganza della Maison in una composizione olfattiva luminosa, dinamica, vibrante e profondamente contemporanea. Il progetto prende forma, infatti, intorno a una visione precisa: raccontare una nuova generazione di gentlemen che uniscono determinazione personale e senso di appartenenza a una comunità di valori condivisi. A interpretare questo spirito è Pierre Gasly, pilota francese e volto globale della campagna.

Le note olfattive di Gentleman Society Sport

La costruzione della fragranza si sviluppa come una progressione di freschezza e profondità, pensata per restituire quel senso di energia controllata che trova piena espressione proprio nel mondo dei motori.

La composizione, firmata dal naso Karine Dubreuil Sereni, nata e cresciuta a Grasse, capitale mondiale della profumeria, si apre con un accordo agrumato particolarmente articolato: quattro varietà di limone italiano selezionate in diverse stagioni dell’anno.

Il limone Primofiore autunnale introduce una freschezza verde e vivace, mentre il limone invernale aggiunge accenti più pungenti. A questi si affianca il limone primaverile, dal carattere più succoso e fruttato, e il Verdello estivo, che evoca sfumature aromatiche più vicine al profumo delle foglie. Il risultato è un’esplosione agrumata stratificata, che definisce immediatamente il carattere luminoso della fragranza.

Nel cuore emerge la dimensione più sofisticata della composizione: narciso e iris si intrecciano con il sandalo ghiacciato e con un accordo di legni ambrati che arricchiscono il quartetto di vetiver e amplificano la sensazione di profondità. Il risultato è una freschezza strutturata, capace di mantenere una forte presenza olfattiva pur conservando leggerezza e vitalità.

Il Blooming Musk sul fondo diffonde una luminosità floreale, avvolgendo la pelle con una sensualità moderna e persistente. Questa base muschiata prolunga la durata della fragranza e ne definisce la personalità: intensa ma elegante, dinamica ma equilibrata.