Givenchy lancia Gentleman Society Sport: la fragranza maschile intensa, fresca e vibrante

La profumeria maschile contemporanea guarda sempre più a un’idea di eleganza dinamica, in cui stile e movimento convivono nello stesso gesto. Così, anche il concetto stesso di “gentleman” cambia. Non più una figura distante o formale, ma una persona che vive di collettività e spirito di squadra. Proprio come il Gentleman Givenchy, spinto dalla passione e dal desiderio di superare i propri limiti.
Da questo spirito nasce Gentleman Society Eau de Parfum Sport, nuova evoluzione della linea che traduce l’eleganza della Maison in una composizione olfattiva luminosa, dinamica, vibrante e profondamente contemporanea. Il progetto prende forma, infatti, intorno a una visione precisa: raccontare una nuova generazione di gentlemen che uniscono determinazione personale e senso di appartenenza a una comunità di valori condivisi. A interpretare questo spirito è Pierre Gasly, pilota francese e volto globale della campagna.
Le note olfattive di Gentleman Society Sport
La costruzione della fragranza si sviluppa come una progressione di freschezza e profondità, pensata per restituire quel senso di energia controllata che trova piena espressione proprio nel mondo dei motori.
La composizione, firmata dal naso Karine Dubreuil Sereni, nata e cresciuta a Grasse, capitale mondiale della profumeria, si apre con un accordo agrumato particolarmente articolato: quattro varietà di limone italiano selezionate in diverse stagioni dell’anno.
Il limone Primofiore autunnale introduce una freschezza verde e vivace, mentre il limone invernale aggiunge accenti più pungenti. A questi si affianca il limone primaverile, dal carattere più succoso e fruttato, e il Verdello estivo, che evoca sfumature aromatiche più vicine al profumo delle foglie. Il risultato è un’esplosione agrumata stratificata, che definisce immediatamente il carattere luminoso della fragranza.
Nel cuore emerge la dimensione più sofisticata della composizione: narciso e iris si intrecciano con il sandalo ghiacciato e con un accordo di legni ambrati che arricchiscono il quartetto di vetiver e amplificano la sensazione di profondità. Il risultato è una freschezza strutturata, capace di mantenere una forte presenza olfattiva pur conservando leggerezza e vitalità.
Il Blooming Musk sul fondo diffonde una luminosità floreale, avvolgendo la pelle con una sensualità moderna e persistente. Questa base muschiata prolunga la durata della fragranza e ne definisce la personalità: intensa ma elegante, dinamica ma equilibrata.
Il flacone: un design sportivo nell’estetica Givenchy
Anche il flacone interpreta questa nuova idea di mascolinità, grazie a un design che mantiene l’architettura iconica della linea Gentleman Society reinterpretandola con un linguaggio più energico. La silhouette rimane slanciata e contemporanea, mentre la laccatura nera sfumata lascia intravedere la fragranza all’interno.
Al centro domina il logo 4G metallico, emblema grafico di Gentleman Society, a richiamare l’estetica delle auto da corsa, mentre il dettaglio della scritta “Sport” in rosso acceso suggerisce immediatamente un’idea di velocità e movimento, audacia ed eleganza.
Pierre Gasly volto della fragranza Givenchy
Per raccontare questa nuova interpretazione di Gentleman Society, Givenchy ha scelto Pierre Gasly, pilota e figura che incarna perfettamente la filosofia della fragranza. Determinazione, precisione e spirito di squadra sono qualità che definiscono la sua carriera sportiva e che la maison riconosce come valori centrali della propria comunità di gentleman contemporanei.
Nella campagna dedicata alla fragranza Gasly appare immerso nell’atmosfera di un autodromo moderno, tra il tramonto e le luci della pista. “Non si tratta di chi siamo, si tratta di ciò che realizziamo”, racconta il pilota nel video. La narrazione segue i suoi movimenti mentre si prepara alla gara, entrando nell’abitacolo della monoposto e muovendosi tra paddock e circuito. Un racconto emozionale, quello costruito da Givenchy, che restituisce l’idea di un’eleganza frutto di carisma ma anche di disciplina e tensione verso il risultato.
“Insieme ci muoviamo, ci impegniamo, superiamo i nostri limiti”. Un messaggio che riflette la filosofia di Gentleman Society: l’identità non si definisce solo attraverso ciò che si è, ma attraverso ciò che si realizza insieme agli altri.
Nel volto di Pierre Gasly e nella sua attitudine competitiva, questa energia trova una rappresentazione coerente: un gentleman moderno per cui eleganza e performance condividono lo stesso linguaggio.
Gentleman Society Sport di Givenchy è una fragranza pensata, quindi, per accompagnare il ritmo della vita contemporanea, dove movimento, precisione e stile si incontrano nella stessa traiettoria. E fanno centro.