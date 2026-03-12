Festa del papà, 6 trattamenti Spa per coccolarlo

beauty 12 marzo 2026

Il modo migliore per trasmettergli il nostro affetto? Regalargli qualche ora di puro relax in spazi lussuosi, tutti dedicati al benessere

Il 19 marzo si celebra la sua festa, occasione perfetta per offrire a ogni papà un trattamento utile ad alleviare le tensioni, rilassare i muscoli e, perché no, prendersi cura di barba e capelli. Gli uomini, d’altro canto, tendono ad avere una beauty routine più frettolosa, limitata a pochi gesti: ecco perché regalare loro un trattamento Spa è una buona idea per ricordare l’importanza di rallentare e prendersi del tempo per sé. Tra i rituali che saranno sicuramente apprezzati, ci sono quelli dedicati al corpo e, in particolare, alla distensione di eventuali contratture. Se il papà è uno sportivo è probabile che dopo alcuni esercizi possa accusare qualche piccolo dolore muscolare, che potrà essere facilmente alleviato grazie alle mani di un terapeuta esperto. Chi tiene al proprio look, invece, apprezzerà una seduta da un barbiere d’eccezione, così come un allenamento personalizzato in un centro dotato di macchinari all’avanguardia. Qui sotto, 6 trattamenti Spa da regalare in occasione della festa del papà. Carthusia, trattamenti personalizzati e rasatura deluxe Il brand di Capri celebra la festa del papà con trattamenti e rituali di cura che uniscono eleganza senza tempo e artigianalità made in Italy. Offre la possibilità di personalizzare i propri soin con le iniziali del destinatario del dono, dalle fragranze ai rasoi realizzati a mano fino ad arrivare agli eleganti kit da viaggio, e propone anche un’esperienza d’eccezione nel Salone da Barba del marchio, situato nel cuore dell’affascinante isola. Qui, affidandosi alle mani esperte del barbiere Armando Asprea, si può vivere un rito rilassante, godendo dell’atmosfera unica del locale che accoglie una sola persona alla volta. Un momento tutto per sé, lontano dal caos quotidiano, di certo destinato a rimanere nel cuore.

Adler Spa Resort Dolomiti, il massaggio risonanza alla schiena Distendere le tensioni e ritrovare l’equilibrio psicofisico è l’obiettivo del trattamento che unisce tecniche manuali e coppettazione alle benefiche vibrazioni delle campane tibetane. La Spa dell’albergo, immerso nelle quiete delle montagne che circondano Ortisei, ha messo a punto il rituale che inizia con un massaggio decontratturante che stimola la microcircolazione e induce un profondo rilassamento. Si prosegue con l’applicazione di olio caldo sulla pelle, usato per eseguire movimenti profondi e avvolgenti, con particolare attenzione alla schiena, che viene trattata con le coppette, applicate in particolare lungo la colonna vertebrale. In seguito, il dorso viene coperto con asciugamani caldi e un cuscinetto riscaldato viene steso in corrispondenza delle spalle. In questa fase di profondo rilassamento, le campane tibetane vengono posizionate accanto a piedi, zona lombare e scapole: i suoni prodotti generano vibrazioni e onde sonore che si propagano attraverso pelle e tessuti, favorendo il rilassamento muscolare e una sensazione di calma e benessere.

The Longevity Suite Milano, Cryosuite total body e Mind & body detox La city clinic specializzata in biohacking propone due trattamenti rivitalizzanti per mente e corpo. Il primo prevede la permanenza in una camera fredda con temperature che vanno da -85 °C a -95 °C, per un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 minuti: il raffreddamento a breve termine stimola una maggiore risposta circolatoria del sangue e del flusso linfatico ed è un valido supporto per aumentare la performance sportiva e ridurre i tempi di recupero, bruciare calorie e accelerare il metabolismo basale, così come migliorare la circolazione e il drenaggio degli arti inferiori. Il rituale Mind & Body Detox, invece, abbina i benefici della luce LED, l’aromaterapia e le musiche binaurali per aiutare a recuperare l’equilibrio, donando una profonda sensazione di benessere.

Six Senses Roma, Day Spa nei Bagni Romani L’area benessere dell’hotel romano i cui interni sono stati curati dall’archistar Patricia Urquiola rende omaggio all’antica tradizione delle terme romane. Il grande spazio in marmo chiaro ogni mese ospita iniziative ed experience d’eccezione: per la festa del papà, in particolare, è stato messo a punto un percorso benessere viso e corpo, che inizia con Express Glow Facial, che si prende cura della pelle del viso, e continua con Tension Soother, che è dedicato al massaggio della schiena. Infine, è possibile rilassarsi sperimentando i benefici delle vasche Calidarium e Tepidarium, che abbinano acqua calda e fredda per un effetto tonificante, e concludere l’esperienza con un buon mocktail.

Orient Express La Minerva Roma, rituale Fortuna Skin per il riequilibrio muscolare La Spa del primo hotel Orient Express al mondo, situato nel cuore di Roma in uno splendido edificio del Seicento, offre i trattamenti d’eccezione del brand di skincare ispirato alla Sicilia. Tra i massaggi perfetti da offrire al papà, c’è quello ideato per alleviare la tensione muscolare profonda e ristabilire la vitalità fisica grazie alla pressione decisa e mirata, combinata con i benefici di oli essenziali di zenzero e pepe nero. Come parte del rituale, vengono utilizzate pietre vulcaniche calde sulla schiena, che consentono al calore di penetrare nei muscoli tesi rilassandoli e donando comfort. Un’esperienza che offre un profondo sollievo muscolare, migliora la mobilità e rinnova la sensazione di forza, lasciando il corpo pienamente restaurato e rinvigorito.

Retreat Milano, Dad Performance Reset Il wellness hub urbano è più di un semplice centro benessere. È piuttosto uno spazio in cui prendersi cura di sé grazie ad allenamenti mirati e su misura, da abbinare a rituali rilassanti. Per la festa del papà, Retreat Milano propone un percorso pensato per chi è appassionato di sport e desidera migliorare la forma fisica, prendendosi cura della propria salute grazie allo speciale pacchetto che include un check-up Technogym, utile a valutare lo stato di forma e le performance fisiche, una sessione di personal training da 60 minuti, per lavorare in modo personalizzato sugli obiettivi, e una seduta di crioterapia per favorire il recupero muscolare e il benessere generale. Un momento per ricaricare le energie, migliorare la performance e ritrovare equilibrio tra allenamento e recupero.

