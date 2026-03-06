entertainment 06 marzo 2026

L’arresto in California riporta Britney Spears al centro della cronaca globale. Ma come lei molte icone della musica avevano già raccontato la propria crisi dentro canzoni diventate simboli culturali. Brani che, insieme allo stile e all’immaginario visivo delle loro interpreti, hanno definito epoche della cultura pop

Di Giuditta Avellina

Britney Spears si esibisce ai MTV Video Music Awards 2001 - Credits: Getty Images

La notizia è arrivata come spesso accade con le star globali: immediatamente virale. Britney Spears è stata fermata in California con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, un episodio di cronaca che riporta ancora una volta la cantante al centro dell’attenzione pubblica. Eppure, osservando la sua storia dentro la cultura pop, quella fragilità non è mai stata davvero nascosta: era già lì, dentro una canzone. Everytime, pubblicata nel 2004, resta uno dei momenti più intimi della sua discografia. In un’epoca dominata da coreografie perfette, videoclip spettacolari e look iper-costruiti, Britney canta quasi sottovoce: “Everytime I try to fly, I fall”. La divisa da studentessa di …Baby One More Time, il body rosso di Oops!… I Did It Again, il total denim condiviso con Justin Timberlake agli American Music Awards del 2001, immagini diventate simboli globali. E poi, negli anni, il buio. Ma la storia della musica è piena di artisti in cui immagine, stile e fragilità personale si sono intrecciati in modo simile.

La pop star americana Britney Spears si esibisce sul palco durante la 42ª edizione dei Grammy Awards allo Staples Center il 23 febbraio 2000 a Los Angeles, negli Stati Uniti; Britney Spears e Justin Timberlake degli NSYNC - Credits: Getty Images

Whitney Houston e gli altri “canti del cigno” delle star Nel 1992 Whitney Houston interpreta I Will Always Love You nel film The Bodyguard e la performance diventa una delle più celebri della storia della musica pop. Houston incarnava la diva perfetta degli anni Novanta: abiti couture, capelli voluminosi, glamour hollywoodiano. Negli anni successivi, però, dipendenze e crisi personali avrebbero progressivamente incrinato quell’immagine impeccabile. Nel 1990 Sinéad O’Connor aveva costruito un’altra immagine iconica con Nothing Compares 2 U. Nel video la cantante appare quasi immobile, rasata, senza artifici e il primo piano del suo volto mentre scorrono le lacrime è diventato uno dei momenti più intensi della storia dei videoclip. La canzone scritta da Prince diventa, nella sua interpretazione, un gesto di vulnerabilità assoluta. Negli anni Duemila Amy Winehouse costruisce un’estetica immediatamente riconoscibile: eyeliner grafico, capelli bouffant, tatuaggi vintage e abiti retrò, un’immagine che mescola soul anni Sessanta e Londra contemporanea. Ma in Back to Black la cantante racconta già una relazione distruttiva con una sincerità quasi brutale. Nel rock, invece, la fragilità prende spesso la forma di un urlo. Nei brani dei Linkin Park la voce di Chester Bennington racconta alienazione e pressione emotiva in canzoni come Numb o Crawling chediventano inni generazionali proprio perché trasformano il disagio personale in qualcosa di condiviso. E ancora prima, negli anni Novanta, Kurt Cobain aveva trasformato cardigan larghi, camicie di flanella e jeans consumati in un’estetica involontaria. Il grunge diventa stile globale mentre brani come All Apologies sembrano già raccontare un dolore impossibile da contenere.

Shepherd’s Bush Empire – Foto di Amy Winehouse mentre si esibisce dal vivo sul palco; I cantanti Bobby Brown e Whitney Houston, e l’attore Kevin Costner con sua moglie Cindy Costner partecipano alla prima hollywoodiana di The Bodyguard il 23 novembre 1992 al Mann's Chinese Theatre a Hollywood, California; La cantante irlandese Sinéad O'Connor sul set del programma televisivo Stars 90 - Credits: Getty Images

Quando la musica diventa un indizio Negli ultimi vent’anni questo schema si è ripetuto più volte. Lana Del Rey costruisce un immaginario glamour e malinconico, tra Hollywood decadente e romanticismo tragico e in Born to Die canta una generazione affascinata dall’autodistruzione, trasformando la fragilità in estetica pop. Un altro caso emblematico è quello di Avicii: il DJ svedese aveva rivoluzionato la musica elettronica globale ma nei suoi brani emergeva già un senso di smarrimento. In Wake Me Up canta: “All this time I was finding myself and I didn’t know I was lost”. Una frase che oggi suona quasi profetica se riletta alla luce delle pressioni e dell’esaurimento che lo avrebbero portato ad abbandonare i tour prima della sua morte nel 2018. Nel rap contemporaneo la stessa tensione attraversa la musica di Mac Miller. Con Self Care, pubblicata pochi mesi prima della sua morte nel 2018, il rapper racconta con lucidità il proprio rapporto con la fama e con le dipendenze. Nel videoclip appare disteso dentro una bara trasparente da cui cerca lentamente di uscire: un’immagine che molti fan hanno poi interpretato come un presagio inquietante. Anche nella nuova generazione dell’hip hop la fragilità diventa racconto pubblico. Juice WRLD, morto nel 2019 a soli ventuno anni, aveva trasformato l’ansia e la depressione in linguaggio musicale per milioni di ragazzi. In Lucid Dreams canta relazioni tossiche e vulnerabilità emotiva con una sincerità che ha definito una parte dell’estetica dell’emo-rap contemporaneo.

Lana Del Rey partecipa ai Brit Awards 2012 alla O2 Arena il 21 febbraio 2012 a Londra, Inghilterra; Mac Miller si esibisce sul Camp Stage durante il primo giorno del Camp Flog Gnaw Carnival il 28 ottobre 2017 all’Exposition Park a Los Angeles, California; Avicii si esibisce al Wynn Las Vegas @ Park City Live durante il Sundance Film Festival 2013 il 19 gennaio 2013 a Park City, Utah - Credits: Getty Images

Ma anche il pop più mainstream ha spesso lasciato filtrare crepe simili. Lady Gaga, artista che ha costruito parte della propria identità pubblica su un’estetica radicale e trasformista, ha raccontato apertamente i traumi personali in 911. Nel video e nella performance visiva la fragilità psicologica diventa quasi una narrazione simbolica tra surrealismo visivo e moda teatrale. Nella generazione successiva Billie Eilish ha fatto della vulnerabilità una cifra stilistica. In Everything I Wanted canta il peso della fama e della pressione pubblica mentre la sua immagine con capelli fluorescenti, silhouette oversize, estetica dark minimal ridefinisce l’idea stessa di pop star per una nuova generazione. Persino Madonna, l’artista che più di tutte ha incarnato l’idea di controllo e potere nella cultura pop, ha attraversato momenti di introspezione simile. Con Frozen nel 1998 costruisce un’immagine completamente diversa: minimalismo visivo, estetica quasi spirituale, abiti neri e gestualità sospesa. La cultura pop è piena di queste canzoni: brani che, col tempo, sembrano diventare indizi emotivi lasciati dentro la musica. Anche Everytime oggi appare così: una ballata fragile dentro una carriera costruita su uno spettacolo gigantesco e su immagini diventate simboli di un’epoca. Ed è forse per questo che la notizia dell’arresto torna a colpire così forte. Perché mentre la cronaca racconta l’ennesimo episodio della vita pubblica di Britney Spears, quella vecchia frase continua a restare sospesa nel tempo:“Everytime I try to fly, I fall". Ogni volta che provo a volare, cado.

La musicista Lady Gaga piange mentre riceve il premio “Rising Star” di Billboard durante il 4º evento annuale Women In Music di Billboard al The Pierre Hotel il 2 ottobre 2009 a New York City; Billie Eilish si esibisce sul palco durante “Hit Me Hard And Soft: The Tour” al Kaseya Center il 9 ottobre 2025 a Miami, Florida - Credits: Getty Images