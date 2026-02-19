Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower

Ailing Eileen Gu del Team Repubblica di Cina osserva durante il Big Air femminile di freeski, nel decimo giorno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso il Livigno Snow Park il 16 febbraio 2026 a Livigno, Italia; Jutta Leerdam del Team Paesi Bassi festeggia dopo aver stabilito il record olimpico durante i 1000 metri femminili di pattinaggio di velocità, nel terzo giorno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso il Milano Speed Skating Stadium il 9 febbraio 2026 a Milano, Italia - Credits: Getty Images

A Milano Cortina 2026 non si compete solo contro il cronometro, ma anche a difesa della propria narrativa. Lo dimostra quanto accaduto nelle ultime ore in conferenza stampa: a Eileen Gu è stato chiesto se i suoi due argenti fossero “due ori persi”. La risposta è stata una risata e un ribaltamento netto della questione: "Sono la sciatrice freestyle più medagliata della storia. Vincere una medaglia olimpica ti cambia la vita. Farlo cinque volte è esponenzialmente più difficile". Una replica che va oltre lo sport e apre la vera sfida di questi Giochi, quella tra modelli di atleta contemporanea. Da un lato Gu, luxury globale e potere simbolico; dall’altro Jutta Leerdam, potenza digitale e cultura pop.

Eileen Gu, tra medaglie e luxury system

Gu arriva a Milano Cortina con un palmarès già storico: tre medaglie a Pechino 2022 (oro nel Big Air e Halfpipe, argento nello Slopestyle) e due argenti conquistati in questi Giochi sugli sci, nello slopestyle e nel Big Air. Cinque podi olimpici complessivi, primato femminile nello sci freestyle. Ma il dato agonistico è solo una parte del racconto. La sua scelta di rappresentare la Cina, Paese d’origine della madre, e non gli Stati Uniti dove è cresciuta, continua ad avere una lettura politica e identitaria. E proprio nel momento della pressione mediatica, Gu sceglie la postura della consapevolezza.

Fuori dalla pista è tra le atlete più pagate al mondo: lavora con Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC Schaffhausen, Porsche e Red Bull, sui social ha 2,6 milioni di follower. Studia a Stanford, siede ai front row delle sfilate, attraversa red carpet e halfpipe con la stessa naturalezza. Il suo posizionamento è sofisticato, globale: è l’atleta che dialoga con il sistema moda e con quello sportivo mantenendo un’aura di autorevolezza internazionale.