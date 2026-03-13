Vitalità, tono e glow con il nuovo trattamento skincare booster di energia

I mesi più freddi sono ormai alle spalle, le giornate si allungano e, a breve, la primavera sarà di nuovo qui: il cambio di stagione, però, porta inevitabilmente con sé un po’ di stanchezza che può risultare più evidente proprio sul viso. Complici le basse temperature e la minore irradiazione tipica dei mesi invernali, guardandoci allo specchio potremmo dunque notare che il colorito risulta spento e i tratti più evidenti. Se per recuperare vigore fisico ci affidiamo a integratori per restituirci la carica perduta, per il volto occorre puntare sulla skincare giusta, in grado di agire proprio come un booster immediato di energia. Per questo Clarins ha creato Extra-Firming Energy, il nuovo trattamento studiato per donare alla pelle un aspetto di nuovo compatto, tonico e riposato.

L’elisir che agisce sui 5 marker dell’energia cutanea

Alla fine di una giornata stressante, osserviamo il nostro riflesso e ci rendiamo conto che ha qualcosa di diverso: impegni e ritmi frenetici hanno lasciato il segno, ce lo si legge in faccia; è come se la nostra luce interiore si fosse temporaneamente spenta. Non è solo un’impressione: non a caso i laboratori Clarins hanno messo a punto un protocollo in grado di misurare l’energia percepita del viso attraverso cinque indicatori chiave. Ovvero rilassamento cutaneo, rughe nasolabiali, frontali, radiali e pienezza dell’ovale, piccoli inestetismi che hanno una sola causa, la perdita di collagene. Per invertire la rotta e restituire dunque all’epidermide un aspetto di nuovo tonico e vibrante, il brand ha messo a punto Extra-Firming Energy, la crema che combina l’esclusiva [COLLAGEN]³ Technology -che agisce su qualità, quantità e struttura delle riserve di collagene, per migliorare la compattezza e il tono cutaneo - all’estratto di ginseng rosso biologico, vero e proprio superfood per la pelle.