Vitalità, tono e glow con il nuovo trattamento skincare booster di energia
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I mesi più freddi sono ormai alle spalle, le giornate si allungano e, a breve, la primavera sarà di nuovo qui: il cambio di stagione, però, porta inevitabilmente con sé un po’ di stanchezza che può risultare più evidente proprio sul viso. Complici le basse temperature e la minore irradiazione tipica dei mesi invernali, guardandoci allo specchio potremmo dunque notare che il colorito risulta spento e i tratti più evidenti. Se per recuperare vigore fisico ci affidiamo a integratori per restituirci la carica perduta, per il volto occorre puntare sulla skincare giusta, in grado di agire proprio come un booster immediato di energia. Per questo Clarins ha creato Extra-Firming Energy, il nuovo trattamento studiato per donare alla pelle un aspetto di nuovo compatto, tonico e riposato.
L’elisir che agisce sui 5 marker dell’energia cutanea
Alla fine di una giornata stressante, osserviamo il nostro riflesso e ci rendiamo conto che ha qualcosa di diverso: impegni e ritmi frenetici hanno lasciato il segno, ce lo si legge in faccia; è come se la nostra luce interiore si fosse temporaneamente spenta. Non è solo un’impressione: non a caso i laboratori Clarins hanno messo a punto un protocollo in grado di misurare l’energia percepita del viso attraverso cinque indicatori chiave. Ovvero rilassamento cutaneo, rughe nasolabiali, frontali, radiali e pienezza dell’ovale, piccoli inestetismi che hanno una sola causa, la perdita di collagene. Per invertire la rotta e restituire dunque all’epidermide un aspetto di nuovo tonico e vibrante, il brand ha messo a punto Extra-Firming Energy, la crema che combina l’esclusiva [COLLAGEN]³ Technology -che agisce su qualità, quantità e struttura delle riserve di collagene, per migliorare la compattezza e il tono cutaneo - all’estratto di ginseng rosso biologico, vero e proprio superfood per la pelle.
Extra-Firming Energy, Clarins
La combo perfetta per accendere il glow
La disponibilità di collagene diminuisce progressivamente a partire dai trent’anni, complici anche fattori esterni come raggi UV, stress e inquinamento. Già inclusa nella rinnovata formula della linea Extra-Firming, che ha debuttato nel 2025, [COLLAGEN]³ Technology agisce su qualità, quantità e struttura del collagene aiutando la pelle ad accrescere le riserve di questa proteina fondamentale per mantenerla giovane ed elastica. A questa speciale tecnologia, che abbina tre attivi chiave, ovvero polipeptide del collagene, estratto di albero di noci pecan e di mitracarpus bio, si aggiunge poi l’estratto di ginseng rosso biologico che, aumentando del 96% la respirazione cellulare, stimola l’energia della cute regalando all’incarnato un aspetto più sano, radioso e vitale. Già dopo una settimana di utilizzo di Extra-Firming Energy, la pelle appare rimpolpata. Giorno dopo giorno la luminosità aumenta del 33% e la compattezza del 23%. Merito anche della speciale texture, che racchiude madreperle naturali dalla delicata sfumatura color pesca.
Extra-Firming Energy, Clarins
Leggera come un sorbetto, perfetta sotto il make-up
Non si limita a donare al viso un aspetto liftato e luminoso, Extra-Firming Energy di Clarins è un gesto davvero smart, sotto ogni punto di vista. Basta aprire il vasetto in vetro refillable, dunque rispettoso dell’ambiente, per rendersene conto. Al suo interno, la crema-gel dal profumo rinfrescante, effetto feel-good, ha una nuance traslucida leggermente aranciata. Non colora, ma irradia luce sul nostro viso fondendosi naturalmente con l’incarnato. Un vero e proprio elisir di primavera capace di donare un leggero effetto correttivo e illuminante, proprio come se avessimo trascorso una giornata all’aria aperta. In più, la consistenza impalpabile, ma idratante, ne fa la crema ideale da usare prima del make-up, quasi fosse un primer. Il gesto di bellezza giusto per ricaricare la pelle e i sensi di nuove energie e iniziare la giornata all’insegna della vitalità.
Extra-Firming Energy e Extra-Firming Nuit, Clarins