Cos'è Infinity+?

Infinity+ è il Channel di Mediaset Infinity che ti offre il meglio del grande cinema; migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati, da vedere dove e quando vuoi, disponibili anche in 4K, su qualsiasi dispositivo abilitato. Inoltre, ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere. La sottoscrizione è mensile, puoi decidere mese per mese se rinnovarla o disattivarla. Inoltre con Infinity+ è compreso gratuitamente la GOLD experience. Qualora dovessi sospendere Infinity+, GOLD experience rimarrà attivo al costo di 3,99 euro al mese, salvo disattivazione. Scopri tutti i dettagli nella sezione Help di Mediaset Infinity.